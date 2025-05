Notizie del mattino (23.05.2025)

I mercati asiatici salgono mentre i rendimenti dei Treasury calano, ma persistono le preoccupazioni fiscali statunitensi. La maggior parte degli indici regionali è salita venerdì nonostante una settimana volatile incentrata sulle preoccupazioni per il debito pubblico. Il Nikkei 225 e il TOPIX del Giappone sono aumentati dello 0,8% ciascuno, ignorando i dati sull’inflazione più forti del previsto. I mercati cinesi hanno sovraperformato su base settimanale, con il Composite di Shanghai in rialzo dello 0,5% nella settimana e il CSI 300 in aumento dello 0,9%, sostenuti dall’ottimismo su una possibile de-escalation tariffaria. L’Hang Seng di Hong Kong è salito dello 0,5% venerdì, con un guadagno settimanale dell’1,1%. I futures sull’S&P 500 sono aumentati leggermente, anche se Wall Street si avvia a chiudere la settimana con perdite tra l’1,5% e il 2%.

L'inflazione core in Giappone sale al massimo da due anni al 3,5%, aumentando le probabilità di un rialzo dei tassi da parte della BOJ. L'indice core dei prezzi al consumo di aprile ha superato le previsioni, accelerando dal 3,2% di marzo e segnando il ritmo più rapido dal gennaio 2023. Una misura più raffinata, che esclude alimentari ed energia, ha raggiunto il 3,0%, ben oltre l'obiettivo del 2% della BOJ. I forti aumenti salariali derivanti dalle trattative primaverili hanno sostenuto i consumi, con l'inflazione alimentare salita al 7,0%. Gli analisti di ING prevedono ora un rialzo dei tassi di 25 punti base a luglio, anche se l'incertezza sulle tariffe statunitensi potrebbe limitare ulteriori mosse fino all'inizio del 2026.

Il dollaro avviato verso un calo settimanale a causa dei timori sul deficit fiscale dopo la stretta approvazione alla Camera della legge fiscale di Trump. La "One Big Beautiful Bill" dovrebbe aggiungere 3.800 miliardi di dollari al debito nazionale in dieci anni, a seguito del recente downgrade del credito USA da parte di Moody's. L'indice del dollaro è sceso dello 0,3% nelle ore asiatiche e si avvia a un calo settimanale dell'1%. Lo yen giapponese si è rafforzato dell'1,5% nella settimana, con il cambio USD/JPY in calo dello 0,4% venerdì. Le valute asiatiche hanno guadagnato ampiamente, con il won sudcoreano in rialzo dello 0,5% e il peso filippino in aumento dello 0,6%.

I prezzi del petrolio calano per la quarta seduta consecutiva a causa delle preoccupazioni sull'offerta da parte dell'OPEC+. Il Brent è sceso dello 0,5% a 63,53 dollari e il WTI dello 0,5% a 60,87 dollari, entrambi avviati verso il primo calo settimanale in tre settimane. Secondo Bloomberg, l'OPEC+ starebbe considerando un aumento della produzione di 411.000 barili al giorno per luglio nella riunione del primo giugno. Le perdite settimanali hanno raggiunto l'1,9% per il Brent e il 2,5% per il WTI. La domanda di stoccaggio di greggio negli Stati Uniti è salita a livelli da pandemia COVID, mentre i trader si preparano a un aumento dell'offerta. Il quinto round di colloqui nucleari USA-Iran è previsto per venerdì a Roma.

I colloqui commerciali Giappone-USA si intensificano con un quarto round previsto per il 30 maggio. Il principale negoziatore Ryosei Akazawa tornerà a Washington la prossima settimana per incontrare il Segretario al Tesoro Scott Bessent, che non ha potuto partecipare al terzo round di venerdì con il Segretario al Commercio Lutnick e il Rappresentante al Commercio Greer. Il Primo Ministro Ishiba ha tenuto una telefonata di 45 minuti con Trump per discutere di dazi e cooperazione economica. Il Giappone mantiene la richiesta di eliminazione totale dei dazi, ma affronta dazi generali del 10% e del 25% sulle auto entro la scadenza di luglio.

Le principali banche statunitensi esplorano un lancio congiunto di stablecoin per contrastare la concorrenza delle criptovalute. JPMorgan Chase, Bank of America, Citigroup e Wells Fargo sono in fase di discussione insieme a Early Warning Services e Clearing House. L'iniziativa attende la legislazione del GENIUS Act, che ha superato un voto procedurale chiave al Senato questa settimana. Le banche puntano a sfruttare le stablecoin per pagamenti transfrontalieri più rapidi e per prevenire la perdita di depositi a favore delle big tech.

Foxconn espande le attività in India nonostante le pressioni di Trump, con un impianto per display da 1,5 miliardi di dollari previsto in Tamil Nadu. Il fornitore di Apple prosegue con investimenti importanti, tra cui un impianto di assemblaggio di chip da 450 milioni di dollari approvato nell'Uttar Pradesh, mentre l'India emerge come alternativa alla produzione in Cina. Trump ha recentemente detto al CEO Tim Cook: "non siamo interessati che costruiate in India", sollecitando un ritorno della produzione negli USA. Secondo indiscrezioni, tutti gli iPhone venduti negli Stati Uniti potrebbero in futuro essere prodotti in India a causa dei dazi sulla Cina.

