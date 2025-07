Notizie del mattino (23.07.2025)

Il sentiment di mercato a Wall Street è stato misto ieri, con i titoli tecnologici che hanno pesato sugli indici (Nasdaq: -0,4%, S&P 500: +0,05%, DJIA: +0,4%). I futures attualmente sono in rialzo dello 0,2–0,3%.

Donald Trump ha annunciato durante la notte un accordo commerciale con il Giappone, con una tariffa reciproca del 15% (inclusi i veicoli, che in precedenza erano soggetti a una tariffa prevista del 25%). In cambio, si prevede che i giapponesi investano ulteriori 550 miliardi di dollari negli Stati Uniti. Il Primo Ministro giapponese Shigeru Ishiba ha confermato i termini dell'accordo, dichiarando che la stretta cooperazione con gli Stati Uniti continuerà.

L'accordo commerciale sta alimentando un ampio ottimismo nella regione Asia-Pacifico. Il Nikkei 225 del Giappone è in rialzo di poco oltre il 4%, mentre l’HSCEI cinese (+0,7%), l’Hang Seng (+0,5%), l’S&P/ASX 2000 australiano (+0,4%), il Nifty 50 indiano e il Kospi sudcoreano (+0,2%) sono anch’essi in territorio positivo.

Le azioni dei produttori automobilistici giapponesi sono balzate durante la sessione asiatica in risposta al taglio tariffario settoriale dal 25% al 15% (Toyota: +15%, Honda: +11%, Mazda: +17%, Nissan: +9%, Mitsubishi: +13%). L’euforia si è estesa anche al mercato sudcoreano (Hyundai: +11%, Kia: +7%).

I media giapponesi hanno riportato che il Primo Ministro del Giappone dovrebbe annunciare le sue dimissioni entro la fine di luglio. Ishiba ha rifiutato di commentare, affermando che "non può parlare prima di esaminare attentamente l’accordo commerciale".

Sul mercato valutario, lo yen è la valuta più debole (USDJPY: +0,25%, EURJPY: +0,18%, CHFJPY: +0,2%), riflettendo l’incertezza del mercato in risposta all’accordo complessivo con gli Stati Uniti. La riduzione dell’incertezza sta beneficiando maggiormente le valute dell’area australe (AUDUSD, NZDUSD: +0,4%). L’indice del dollaro USA (USDIDX) sta rimbalzando dello 0,2%. L’EURUSD sta correggendo dello 0,15% a 1,173.

I metalli preziosi stanno per lo più correggendo dopo un ampio calo dell’incertezza. L’oro scende dello 0,4% a 3.418 dollari l’oncia, l’argento cala dello 0,1% a 39,23 dollari l’oncia, mentre il platino è in rialzo dello 0,3%.

L’ultimo report dell’API ha mostrato un calo delle scorte di petrolio greggio di 0,577 milioni di barili e di 1,228 milioni per la benzina, con un aumento delle scorte di distillati di 3,480 milioni di barili. Il WTI crude oggi rimbalza dello 0,15%.

Il Bitcoin è in calo dello 0,7% a 118.900 dollari, mentre l'Ethereum rimbalza dello 0,3% a 3.722 dollari.

