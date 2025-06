Notizie del mattino (24.06.2025)

Il presidente Trump ha annunciato un cessate il fuoco "completo e totale" tra Israele e Iran, ponendo fine a quella che ha definito la "guerra dei 12 giorni". Ha elogiato entrambe le nazioni per il loro coraggio e intelligenza.

L'annuncio è arrivato dopo la chiusura dei mercati statunitensi lunedì — i futures sull'S&P sono saliti e i prezzi del petrolio sono calati in risposta.

Oggi, anche gli indici dell’area Asia-Pacifico sono in rialzo, mentre petrolio e dollaro statunitense stanno registrando forti cali a seguito del cessate il fuoco in Medio Oriente.

La tregua era programmata per iniziare alle 04:00 GMT, ma l’Iran ha dichiarato che ne avrebbe riconosciuto l’inizio solo alle 04:00 ora standard iraniana (00:30 GMT). Prima di quell’ora, Israele ha lanciato pesanti attacchi su Teheran utilizzando bombe bunker-buster. L’Iran ha risposto con lanci di missili IRST poco dopo le 04:00 GMT, violando tecnicamente il cessate il fuoco — tuttavia, i mercati sono rimasti calmi.

I media iraniani hanno affermato che i lanci di missili rappresentavano l’ultimo colpo prima dell’inizio del cessate il fuoco. Israele avrebbe cessato il fuoco già alle 00:30 GMT, ma l’Iran ha continuato le operazioni.

Il prezzo del greggio WTI è sceso di 11 dollari, riflettendo la de-escalation e l’assenza di interruzioni delle rotte commerciali. Gli indici azionari statunitensi sono in rialzo tra lo 0,50% e lo 0,80% oggi, avvicinandosi ai massimi storici.

L’annuncio del cessate il fuoco da parte di Trump ha contribuito al calo del prezzo del petrolio. Rapporti successivi hanno rivelato che gli Stati Uniti erano stati informati in anticipo dei piani iraniani, suggerendo che gli ultimi attacchi fossero controllati.

Israele ha accettato il cessate il fuoco a condizione che l’Iran non effettui ulteriori attacchi. Secondo quanto riportato, l’Iran ha assicurato agli Stati Uniti che non ci sarebbe stata un’escalation. La Casa Bianca ha confermato che entrambe le parti stanno ora rispettando la tregua.

In Corea del Sud, l’indice di fiducia dei consumatori di giugno è salito a 108,7, il livello più alto da giugno 2021. Le aspettative di inflazione sono scese al 2,4%, il livello più basso da ottobre 2021.

Nel frattempo, HSBC ha alzato la sua previsione per il cambio EUR/USD a 1,20 entro la fine del 2025, citando una tendenza crescente alla dedollarizzazione globale.

