Notizie del mattino (24.07.2025)

La situazione nel mercato asiatico appare solida, anche se non robusta come ieri. CH.cash ha guadagnato lo 0,4%, mentre il JAP225 è salito dello 0,2%.

I future sugli indici statunitensi hanno registrato guadagni a seguito dei forti risultati di Alphabet di ieri, ma oggi sono leggermente in calo.

Il PMI manifatturiero preliminare dell’Australia per luglio si è attestato a 51,6, in aumento rispetto al valore precedente di 50,6. Anche il PMI dei servizi ha mostrato una crescita, salendo a 53,8 da 51,8.

Il PMI manifatturiero del Giappone per luglio si è attestato a 48,8, al di sotto delle previsioni di 50,2 e anche del valore precedente di 50,1, segnalando una contrazione del settore manifatturiero.

Donald Trump è atteso oggi alla Federal Reserve, alimentando l’incertezza riguardo al suo conflitto con Jerome Powell. È degno di nota il fatto che Trump sarà solo il quarto presidente a visitare la sede della Fed. Ieri sono emerse informazioni secondo cui Powell sarebbe oggetto di valutazioni per possibili accuse riguardanti un uso eccessivo di fondi federali per una ristrutturazione da 2,5 miliardi di dollari della sede centrale.

Bessent indica che l’annuncio del nuovo presidente della Fed è atteso per dicembre o gennaio, riducendo parzialmente il rischio di una struttura di potere duale all’interno dell’istituzione. Il dollaro è leggermente più debole rispetto all’euro questa mattina.

La governatrice della RBA, Bullock, ha confermato un approccio cauto ai tassi d’interesse in Australia. Ha sottolineato, tra le altre cose, che l’aumento della disoccupazione a giugno è stato in linea con le aspettative e che il mercato del lavoro rimane leggermente surriscaldato. Inoltre, ha evidenziato che l’inflazione non è calata quanto previsto, mettendo in dubbio un taglio dei tassi ad agosto, anche se questo è ancora prezzato dal mercato. Vale la pena ricordare che la RBA ha sorpreso nella sua ultima riunione non tagliando i tassi.

Stiamo osservando ulteriori forti guadagni nelle valute antipodiche, legati anche alle speranze di accordi commerciali globali. L’AUDUSD ha superato il livello di 0,6600, toccando i massimi da novembre 2024.

La presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, è attesa oggi a un incontro con Xi Jinping. Ha dichiarato che il miglioramento delle relazioni con la Cina è cruciale, soprattutto in un contesto di incertezza commerciale con gli Stati Uniti.

Sono emerse notizie di uno scambio di colpi di arma da fuoco al confine tra Thailandia e Cambogia. A causa della situazione tesa, la Thailandia ha evacuato 40.000 persone dai villaggi di confine.

I metalli preziosi continuano a calare, in un contesto di sentiment di mercato leggermente migliorato. L’oro perde lo 0,2%, mentre il palladio è sceso fino all’1,5%.

I prezzi del petrolio sono in leggero rialzo dello 0,15%. Anche i prezzi del gas guadagnano lo 0,15% dopo una forte svendita nella sessione di ieri. Goldman Sachs mantiene una visione rialzista sui prezzi del gas per il 2026.

Tesla : Nel secondo trimestre 2025, Tesla ha registrato ricavi per 22,50 miliardi di dollari, leggermente inferiori alle previsioni degli analisti (22,74 miliardi), con un utile per azione di 0,40 dollari rispetto a una stima di 0,43. I ricavi del segmento automotive sono diminuiti del 16% su base annua, ma la società ha avviato la produzione di un modello più accessibile e ha lanciato un servizio di Robotaxi ad Austin, aumentando l’ottimismo degli investitori. Le azioni sono scese del 4,5% nel trading after-hours.

: Nel secondo trimestre 2025, Tesla ha registrato ricavi per 22,50 miliardi di dollari, leggermente inferiori alle previsioni degli analisti (22,74 miliardi), con un utile per azione di 0,40 dollari rispetto a una stima di 0,43. I ricavi del segmento automotive sono diminuiti del 16% su base annua, ma la società ha avviato la produzione di un modello più accessibile e ha lanciato un servizio di Robotaxi ad Austin, aumentando l’ottimismo degli investitori. Le azioni sono scese del 4,5% nel trading after-hours. Alphabet : Alphabet ha ottenuto ricavi per 96,43 miliardi di dollari nel secondo trimestre 2025, superando le previsioni (94 miliardi), con un utile per azione di 2,31 dollari contro una stima di 2,18. Un aumento dei ricavi del 14% su base annua, in particolare nei segmenti Google Cloud e pubblicità su YouTube, e un incremento degli investimenti in AI fino a 85 miliardi di dollari, hanno contribuito a un leggero rialzo del titolo dopo l’annuncio. Le azioni hanno guadagnato l’1,7% nel trading after-hours, spingendo i future di Wall Street verso nuovi massimi storici.

: Alphabet ha ottenuto ricavi per 96,43 miliardi di dollari nel secondo trimestre 2025, superando le previsioni (94 miliardi), con un utile per azione di 2,31 dollari contro una stima di 2,18. Un aumento dei ricavi del 14% su base annua, in particolare nei segmenti Google Cloud e pubblicità su YouTube, e un incremento degli investimenti in AI fino a 85 miliardi di dollari, hanno contribuito a un leggero rialzo del titolo dopo l’annuncio. Le azioni hanno guadagnato l’1,7% nel trading after-hours, spingendo i future di Wall Street verso nuovi massimi storici. IBM: IBM ha riportato ricavi per 16,98 miliardi di dollari nel secondo trimestre 2025, superando le attese (16,59 miliardi), con un utile per azione di 2,80 dollari contro una previsione di 2,64. Nonostante i risultati solidi, le azioni sono scese del 5% nel trading after-hours, anche se la società ha confermato la previsione di oltre 13,5 miliardi di dollari di free cash flow per il 2025.

Questo materiale è una comunicazione di marketing ai sensi dell'Art. 24, paragrafo 3, della direttiva 2014/65 / UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92 / CE e la direttiva 2011/61 / UE (MiFID II). La comunicazione di marketing non è una raccomandazione di investimento o informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento ai sensi del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio e direttive della Commissione 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e regolamento delegato (UE) 2016/958 della Commissione, del 9 marzo 2016, che integra il regolamento UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per le disposizioni tecniche per la presentazione obiettiva di raccomandazioni di investimento o altre informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento e per la divulgazione di particolari interessi o indicazioni di conflitti di interessi o qualsiasi altra consulenza, anche nell'ambito della consulenza sugli investimenti, ai sensi della legge sugli strumenti finanziari del 29 luglio 2005 (ad es. Journal of Laws 2019, voce 875, come modificata). La comunicazione di marketing è preparata con la massima diligenza, obiettività, presenta i fatti noti all'autore alla data di preparazione ed è priva di elementi di valutazione. La comunicazione di marketing viene preparata senza considerare le esigenze del cliente, la sua situazione finanziaria individuale e non presenta alcuna strategia di investimento in alcun modo. La comunicazione di marketing non costituisce un'offerta di vendita, offerta, abbonamento, invito all'acquisto, pubblicità o promozione di strumenti finanziari. XTB S.A. non è responsabile per eventuali azioni o omissioni del cliente, in particolare per l'acquisizione o la cessione di strumenti finanziari. XTB non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi perdita o danno, anche senza limitazione, eventuali perdite, che possono insorgere direttamente o indirettamente, intrapresa sulla base delle informazioni contenute in questa comunicazione di marketing. Nel caso in cui la comunicazione di marketing contenga informazioni su eventuali risultati relativi agli strumenti finanziari ivi indicati, questi non costituiscono alcuna garanzia o previsione relativa ai risultati futuri. Le prestazioni passate non sono necessariamente indicative dei risultati futuri, e chiunque agisca su queste informazioni lo fa interamente a proprio rischio.