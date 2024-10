Notizie del mattino (24.10.2024)

Gli indici della regione Asia-Pacifico registrano cali, estendendo la forte svendita del mercato azionario statunitense. Le maggiori perdite si osservano negli indici cinesi, in ribasso di circa l'1,00-1,20%, l'indice KOSPI coreano scende dello 0,45%, il Nikkei 225 giapponese è stabile, mentre l'indice AUS200 australiano guadagna lo 0,15%.

I ribassi del mercato statunitense di ieri si sono rivelati i più grandi dall'inizio di settembre. Il Nasdaq (US100) ha perso oltre l'1,60%, mentre l'SP500 (US500) ha chiuso in ribasso dello 0,90%. Le perdite sono state parzialmente ridotte alla fine della sessione.

Oggi, il sentiment è leggermente migliorato e si osserva un lieve rimbalzo nei futures statunitensi. Gli umori positivi potrebbero essere supportati dai risultati trimestrali di Tesla (TSLA.US), molto migliori del previsto, con un aumento del 12% dopo la chiusura della sessione. Sebbene le vendite di Tesla siano state inferiori alle attese ($25,18 miliardi contro $25,43 miliardi), l'EPS ha sorpreso positivamente ($0,72 contro $0,60).

Ieri, anche IBM (IBM.US) ha pubblicato i risultati dopo la sessione. Tuttavia, i risultati dell'azienda non hanno sorpreso i mercati, e il titolo è sceso del 2,50% nel trading after-hours. La svendita è avvenuta nonostante un risultato di EPS superiore alle aspettative ($2,30 contro $2,22). Tuttavia, ciò non è stato sufficiente a superare le elevate aspettative degli investitori. I ricavi sono stati leggermente inferiori al consenso ($14,97 miliardi contro $15,05 miliardi).

Il settore manifatturiero australiano continua a lottare, con l'indice PMI manifatturiero in lieve calo da 46,7 a settembre a 46,6 in ottobre, il livello più basso da oltre quattro anni. D'altro canto, la situazione nel settore dei servizi, che rappresenta oltre l'80% del prodotto economico del paese, è più positiva. Il PMI dei servizi è salito da 50,5 a 50,6, con un aumento dell'attività di nuovi affari al livello più alto da maggio.

Anche il rapporto PMI manifatturiero del Giappone è stato inferiore alle aspettative, attestandosi a 49,0 punti (le aspettative erano di 49,9; la lettura precedente era 49,7), e il PMI dei servizi è stato di 49,3 (precedentemente 49,6). L'attività delle fabbriche è contratta per il quarto mese consecutivo, e i nuovi ordini sono diminuiti sia nel settore manifatturiero che in quello dei servizi.

Il rapporto sul PIL della Corea del Sud ha mostrato una crescita economica vicina allo zero nel terzo trimestre di quest'anno. I dati preliminari indicano una crescita dello 0,1%, rispetto alle aspettative dello 0,5%. La crescita simbolica del PIL è stata sostenuta dalla spesa dei consumatori e del governo.

Il petrolio (OIL.WTI) guadagna l'1,00% oggi, salendo a $71,70 al barile, recuperando dalle perdite di ieri causate da un aumento delle scorte dopo il rapporto EIA. L'aumento dei prezzi del petrolio è guidato da preoccupazioni legate al conflitto in Medio Oriente. Mercoledì, le forze israeliane hanno colpito il sud di Beirut.

Nel mercato delle criptovalute, si osserva un lieve rimbalzo dopo i forti cali di ieri. Il prezzo del Bitcoin sta tornando a $67.300, con un guadagno dell'1,15% oggi. Ethereum è in rialzo dell'1,30%, arrivando a $2.550.

