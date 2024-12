Notizie del mattino (24.12.2024)

L'inizio della sessione forex di martedì si è concentrato sulla pubblicazione dei verbali della RBA e della BoJ.

Nel caso della Banca d'Australia, i dati hanno confermato l'atteggiamento da "falco" dell'istituto nella riunione di dicembre, evidenziando progressi sull'inflazione, che tuttavia rimane sopra il target. La banca vede un rischio minore per la crescita dell'IPC nel medio termine, anche se molte incertezze permangono riguardo alla tendenza disinflazionistica in corso.

La Banca del Giappone ha sottolineato il suo approccio cauto nell'aumento dei tassi. La BoJ prevede di procedere a un ritmo moderato e ha indicato che ulteriori incrementi saranno effettuati solo se economia, inflazione e salari si svilupperanno come previsto. Ricordiamo che Ueda ha avvertito, durante la decisione, che nuovi dati sui salari saranno disponibili tra fine marzo e inizio aprile, il che potrebbe portare a un ulteriore ritardo negli aumenti.

Le azioni nella regione Asia-Pacifico hanno registrato guadagni perlopiù moderati su volumi bassi durante il periodo festivo.

In Cina si è tenuta una conferenza fiscale nazionale a Pechino, durante la quale sono stati annunciati piani per aumentare la spesa pubblica e accelerare il ritmo di spesa nel 2025. Alla luce di ciò, gli indici cinesi sono stati i migliori in termini di crescita in Asia. I mercati di Shanghai sono cresciuti di quasi l'1,3% oggi.

Bitcoin continua il suo movimento al ribasso e sta scambiando sotto la barriera dei 93.500 dollari. Un sentiment debole prevale anche su altre criptovalute. Ethereum al momento perde il 2%.

I metalli preziosi stanno registrando lievi aumenti di valore. L'oro è in crescita dello 0,27% e l'argento dello 0,28%.

Nel mercato delle materie prime energetiche non si osservano grandi variazioni di prezzo al momento. Il greggio WTI è in crescita dello 0,06%, mentre il gas naturale (NATGAS) perde lo 0,26%.

Nel mercato valutario ampio, il dollaro neozelandese e lo yen giapponese sono attualmente i migliori performer. Tuttavia, si nota una pressione ribassista elevata sull'euro.

