Notizie del mattino (25.02.2025)

I mercati asiatici sono generalmente calati martedì, con le azioni tecnologiche che hanno guidato le perdite in vista del rapporto sugli utili di Nvidia previsto per mercoledì. Il Nikkei giapponese è stato il peggior performer, scendendo dell'1,23%, mentre l'Hang Seng è calato dell'1% a causa del ritiro delle azioni tecnologiche e gli indici della Cina continentale hanno perso tra lo 0,5% e lo 0,9%. Il KOSPI della Corea del Sud ha mostrato maggiore resilienza, scendendo solo dello 0,49% dopo il taglio dei tassi della Banca di Corea (BOK).

Il sentimento nei confronti del settore tecnologico è ulteriormente peggiorato in seguito ai rapporti secondo cui l'amministrazione Trump sta cercando di inasprire i controlli, introdotti durante l'era Biden, sulle esportazioni di tecnologia dei chip verso la Cina, prendendo di mira in particolare i chip Nvidia e la manutenzione delle apparecchiature per semiconduttori. Questo avviene dopo che Trump ha ordinato un maggiore controllo sugli investimenti cinesi nei settori chiave degli Stati Uniti, aggravando ulteriormente le tensioni tra USA e Cina.

La banca centrale della Corea del Sud ha tagliato i tassi di interesse di 25 punti base portandoli al 2,75%, segnando la terza riduzione in un ciclo di allentamento in corso. La BOK ha abbassato significativamente le previsioni di crescita del PIL per il 2025 all'1,5% rispetto all'1,9% precedente, citando preoccupazioni per l'indebolimento della fiducia dei consumatori e potenziali difficoltà nelle esportazioni a causa delle politiche tariffarie statunitensi.

I prezzi del petrolio sono aumentati nelle contrattazioni asiatiche, con il Brent che ha raggiunto i 74,59 dollari e il WTI i 71,06 dollari, guadagnando tra lo 0,6% e lo 0,7% dopo che il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha annunciato nuove sanzioni mirate all'industria petrolifera iraniana. Le misure colpiscono oltre 30 entità situate negli Emirati Arabi Uniti, Hong Kong e Cina, nell'ambito della campagna di "massima pressione" di Trump volta a fermare le esportazioni di petrolio iraniano.

Le tensioni commerciali sono aumentate quando Trump ha ribadito i piani per imporre tariffe del 25% sulle importazioni da Messico e Canada a partire dal 4 marzo, aggiungendo incertezza al commercio globale. Il tesoriere australiano Jim Chalmers è in visita a Washington per incontrare il segretario del Tesoro degli Stati Uniti Scott Bessent, cercando un'esenzione per l'acciaio e l'alluminio australiani da tariffe simili.

L'oro si è avvicinato ai livelli record, sfiorando i 3.000 dollari l'oncia mentre gli investitori cercavano beni rifugio a causa delle crescenti tensioni commerciali e delle aspettative di tagli dei tassi da parte della Federal Reserve. I rendimenti dei titoli del Tesoro statunitensi hanno toccato nuovi minimi, con il rendimento di riferimento sceso al 4,377%, il minimo di due mesi, mentre i rendimenti a due anni sono scesi al 4,156%.

Le azioni delle trading house giapponesi sono aumentate tra il 5% e il 10% dopo che Warren Buffett ha annunciato l'intenzione di aumentare le partecipazioni di Berkshire Hathaway in queste società. Le azioni di Berkshire hanno raggiunto un massimo storico lunedì, con il valore di mercato del conglomerato salito a 1,08 trilioni di dollari dopo il miglior rapporto trimestrale di utili di sempre.

Le nuove immatricolazioni di auto Tesla in Europa e nel Regno Unito sono crollate del 45,2% su base annua a gennaio, con la quota di mercato scesa all'1% dall'1,8%, a causa della crescente concorrenza. Il produttore cinese SAIC Motor ha visto le vendite aumentare di quasi il 37%, superando di gran lunga Tesla con una quota di mercato del 2,3% nella regione.

Le prospettive per il settore immobiliare cinese rimangono cupe nonostante le misure di sostegno del governo, secondo un sondaggio Reuters. Gli analisti si aspettano che i prezzi delle case scendano del 2,5% quest'anno, più velocemente rispetto alle previsioni precedenti, con una ripresa della crescita attesa solo nel 2026. Le vendite immobiliari dovrebbero diminuire del 5,7% quest'anno, mentre gli investimenti sono previsti in calo del 7,0%.

Le prospettive di pace tra Russia e Ucraina rimangono incerte nonostante i recenti colloqui USA-Russia in Arabia Saudita. Il presidente Putin ha dichiarato che sarà necessario il coinvolgimento europeo, ma ha sottolineato la necessità di costruire prima la fiducia con Washington, suggerendo che una risoluzione potrebbe non arrivare così rapidamente come indicato da Trump. Putin ha anche espresso apertura a discutere significativi tagli alla spesa militare con gli Stati Uniti.

