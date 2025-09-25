Notizie del mattino (25.09.2025)

Gli indici dell’Asia-Pacifico registrano lievi rialzi compresi tra lo 0,15% e lo 0,70%. Gli indici cinesi guadagnano tra lo 0,50% e lo 0,70%, l’AU200.cash australiano avanza dello 0,45%, il JP225 giapponese segna +0,17% e il SG20cash di Singapore sale dello 0,15%.

Mary Daly della Fed ha sostenuto ulteriori tagli dei tassi, senza però indicare una tempistica precisa, sottolineando un percorso dipendente dai dati. Ha osservato che crescita e occupazione hanno rallentato, con l’inflazione concentrata soprattutto nei settori colpiti dai dazi. Il taglio della scorsa settimana è stato definito una “assicurazione”, con il rischio di recessione considerato basso.

Oggi sono stati pubblicati i dettagli dei verbali della riunione di luglio della BoJ. I membri hanno concordato che i tassi dovrebbero continuare a salire se attività e prezzi seguiranno le previsioni.

Alcuni policymaker hanno sollecitato rialzi tempestivi e una transizione verso asset più “neutrali”. Le imprese risultano più efficienti nel trasferire i costi, ma l’inflazione dei servizi trainata dai salari resta contenuta; gli effetti dei dazi sul Giappone sono stati valutati come limitati.

L’ex membro del board della BoJ, Makoto Sakurai, ha dichiarato che la banca centrale potrebbe alzare i tassi già a ottobre, a seconda della chiarezza sugli impatti dei dazi. Prevede fino a 100 punti base di inasprimento in 2,5 anni, con i tassi che potrebbero raggiungere circa l’1,5% entro il 2028.

L’indice PPI dei servizi della BoJ per agosto è rallentato a +2,7% a/a (vs. 2,9% atteso/precedente).

Oggi ascolteremo anche fino a sette funzionari della Fed, tra cui Williams, Goolsbee, Bowman, Barr, Logan, Daly e Schmid. Il mercato analizzerà le loro dichiarazioni in cerca di indizi sulle riunioni di ottobre e dicembre.

Il vice governatore della banca centrale cinese ha ribadito la volontà di internazionalizzare le obbligazioni denominate in yuan. Il mercato obbligazionario domestico, con un valore di 192 mila miliardi di CNY (secondo al mondo), ha attualmente solo il 2% di partecipazione estera. L’obiettivo è ampliarne la quota tramite misure come l’accettazione delle obbligazioni in CNY come collaterale a Hong Kong e nei mercati globali, l’aumento dei limiti dello Swap Connect, l’accesso al repo e la preparazione di contratti futures sui titoli di Stato cinesi a Hong Kong.

