US OPEN: i dati macroeconomici portano i mercati a nuovi livelli

Punti chiave I dati macroeconomici influenzano i movimenti del mercato

I dati su CPI e PMI spingono il mercato verso nuovi massimi storici

Il sentiment dei consumatori dell’Università del Michigan sotto le aspettative

Ford recupera parte della capacità produttiva persa

La sessione a Wall Street apre in territorio positivo a seguito dell’accumulo di dati macroeconomici chiave. La compilazione delle ultime rilevazioni di PMI e CPI crea un quadro misto, ma comunque ottimista per i mercati riguardo alla situazione economica negli Stati Uniti. Questo è sufficiente a spingere gli indici principali verso nuovi livelli storici sin dall’inizio delle contrattazioni. I contratti sul US100 sono in aumento di circa lo 0,8%, il US500 cresce dello 0,6%. I contratti sull’indice Russel2000 performano meglio, salendo dell’1,3%. La sessione odierna rimane sotto l’influenza dei dati macroeconomici. L’inflazione dei consumatori si è rivelata inferiore alle aspettative, rafforzando la narrativa dei progressi della Federal Reserve nella lotta contro la pressione sui prezzi e aumentando la probabilità di un allentamento della politica monetaria più rapido e potenzialmente più profondo.

Allo stesso tempo, un PMI molto positivo segnala una solida condizione dell’economia, il che potrebbe indurre la Fed ad adottare un calendario più cauto per i tagli dei tassi, soprattutto se l’attività economica mantiene il ritmo senza un ulteriore peggioramento del mercato del lavoro.

Un ulteriore tassello del quadro è rappresentato dalla rilevazione del sentiment dei consumatori dell’Università del Michigan, sensibilmente più debole delle previsioni, ma comunque sopra la soglia neutrale dei cinquanta punti, interpretabile come un ottimismo sostenuto, seppur cauto, tra le famiglie. In un contesto del genere, gli investitori monitoreranno da vicino i rendimenti obbligazionari, il dollaro e la rotazione settoriale, poiché questi indicatori potrebbero indirizzare il mercato verso la conclusione finale dai dati odierni. US100 (D1) Fonte: xStation5

Sul grafico si può osservare un breakout riuscito del picco dopo numerosi tentativi nell’ultima settimana. Il prezzo ha difeso il limite inferiore del trend rialzista, e le medie EMA indicano la continuazione della direzione al rialzo. In caso di temporanea perdita di iniziativa da parte dei compratori, il supporto più vicino si trova al livello di 25.270, determinato dall’ultimo picco. Più in basso, un supporto può essere osservato intorno a 24.720, dove passa l’EMA25 e il livello FIBO 23,6. Company News: Ford (F.US) — L’azienda automobilistica sta registrando un enorme aumento, fino al 9%. Ciò è dovuto alle dichiarazioni della direzione aziendale secondo cui i danni causati dall’interruzione della produzione in uno degli stabilimenti non saranno così profondi e duraturi come inizialmente previsto. Il CEO assicura che le perdite di quest’anno saranno recuperate il prossimo anno. Alphabet (GOOGL.US) — Google e Anthropic hanno annunciato un’espansione della loro collaborazione nei servizi cloud. Il nuovo accordo dovrebbe fornire accesso all’AI a circa un milione di processori "Tensor". Le azioni di Google crescono di circa il 3%. Deckers Outdoor (DECK.US) — Il produttore di calzature perde circa il 12% all’apertura. Ciò segue gli annunci delle controllate UGG e Hoka secondo cui le vendite nette saranno inferiori al consenso di mercato. Newmont (NEM.US) — La società mineraria dell’oro ha annunciato che la produzione rimarrà invariata il prossimo anno. Questo ha deluso il mercato, che si aspettava che l’azienda approfittasse degli elevati prezzi delle materie prime. Di conseguenza, il titolo scende del 6%. Target (TGT.US) — Il grande retailer statunitense ha annunciato una riduzione significativa del personale. Oltre 1.800 posizioni, pari all’8% della forza lavoro dell’azienda. Il titolo rimane invariato. Kodiak Sciences (KOD.US) — La società farmaceutica apre la sessione con un aumento fino al 15%, a seguito di una raccomandazione di JP Morgan. Tuttavia, con il proseguire delle contrattazioni, il titolo annulla gran parte dei guadagni.

