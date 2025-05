Notizie del mattino (26.05.2025)

Wall Street ha chiuso venerdì con cali moderati dopo che Donald Trump ha minacciato l’Unione Europea con tariffe aggressive del 50% per aver “negoziato in malafede” (S&P 500: -0,67%, DJIA: -0,61%, Nasdaq: -1%, Russell 2000: -0,28%). Le tariffe erano inizialmente previste per entrare in vigore il 1° giugno, ma in seguito a una telefonata con Ursula von der Leyen, entrambe le parti hanno concordato una scadenza definitiva per i negoziati al 9 luglio.

Il primo ministro giapponese Shigeru Ishiba ha espresso speranza per progressi nei colloqui commerciali con gli Stati Uniti in vista del vertice del G7 del prossimo mese, sottolineando l’allineamento su commercio e sicurezza economica. Ha inoltre menzionato una possibile cooperazione nella costruzione e manutenzione di navi da guerra, nonché di rompighiaccio artici. Tuttavia, il capo negoziatore Ryosei Akazawa ha chiarito che un accordo sarà finalizzato solo come pacchetto completo.

Il rinvio delle tariffe aggressive verso l’UE ha rafforzato l’ottimismo nei mercati Asia-Pacifico. Il più ampio indice MSCI Asia Pacific è salito dello 0,4%, con il Nikkei 225 giapponese (+0,8%), il Kospi sudcoreano (+1,3%), il Nifty 50 indiano (+0,5%) e l’S&P/ASX 200 australiano (+0,1%) tutti in rialzo.

Fa eccezione la Cina, dove forti cali nei titoli delle piattaforme digitali e dei veicoli elettrici stanno trascinando al ribasso gli indici (HSCEI: -1,5%, Shanghai SE Composite: -0,26%). Il settore dei veicoli elettrici è appesantito dai timori sulla concorrenza dopo l’annuncio di BYD di tagli ai prezzi su modelli chiave. Intanto, aziende come Alibaba, JD e PDD Holdings stanno perdendo terreno a seguito di nuove normative sulle commissioni imposte ai piccoli commercianti che usano le loro piattaforme.

Nei mercati valutari, l’indice del dollaro statunitense è sceso al livello più basso dal 2023 dopo il rinvio delle tariffe (USDIDX: -0,3%). L’EURUSD è salito dello 0,4%, superando quota 1,14. I guadagni maggiori si sono registrati nelle valute oceaniche (AUDUSD, NZDUSD: +0,5%). Lo yen giapponese ha registrato una lieve correzione (USDJPY: +0,1%), mentre il franco svizzero è rimasto stabile.

L’oro è sceso dello 0,32% a 3.347 dollari l’oncia, complice la scarsa domanda di beni rifugio, mentre l’argento ha proseguito il rialzo (+0,1% a 33,50 dollari l’oncia). Il greggio Brent e il WTI sono rimbalzati dello 0,34%.

Il mercato delle criptovalute ha continuato la sua fase positiva: Bitcoin è salito dell’1,9% a 109.000 dollari, mentre Ethereum ha guadagnato il 2% raggiungendo i 2.575 dollari. In rialzo anche i futures di Sushi (+4,65%), Dogecoin (+4,1%) e Chainlink (+3,9%).

