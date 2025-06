Notizie del mattino (26.06.2025)

Nonostante una relativa calma geopolitica, grazie al cessate il fuoco duraturo tra Israele e Iran, il mercato inizia a concentrarsi sulla scadenza dei dazi reciproci tra Stati Uniti e Cina, prevista per il 9 luglio.

Il Ministro giapponese per la Rinascita Economica, Akazawa, ha dichiarato che il paese non può accettare dazi del 25% sulle auto.

I mercati azionari statunitensi hanno chiuso perlopiù piatti ieri: l’S&P 500 ha chiuso vicino allo zero a 6090 punti, il Nasdaq è salito dello 0,3%, mentre il Dow Jones è sceso dello 0,25%.

I mercati asiatici mostrano segnali di miglioramento: il Nikkei 225 è in rialzo dell’1,5% e lo Shanghai Composite ha guadagnato lo 0,1%. Tuttavia, gli indici in Australia, Corea del Sud e l’Hang Seng CE sono in calo dello 0,5%.

La svendita del dollaro statunitense continua, con il cambio EUR/USD che ha raggiunto 1,1700, un nuovo massimo dal 2021.

JP Morgan prevede un ulteriore indebolimento del dollaro USA di oltre il 5% nei prossimi 12 mesi.

Il cambio USD/CNH è sceso al livello più basso da novembre.

Jerome Powell ha dichiarato che attende maggiore chiarezza sull’impatto dei dazi sull’inflazione prima di decidere ulteriori tagli dei tassi d’interesse.

Il Wall Street Journal riporta che Trump sta valutando di annunciare il prossimo presidente della Fed già questo autunno, una mossa che potrebbe indebolire la posizione di Powell.

Nvidia ha raggiunto ieri un nuovo massimo storico di 154 dollari per azione, guadagnando oltre il 4%.

Citigroup ha rivisto al rialzo la previsione di crescita economica della Cina per quest’anno, portandola dal 4,7% al 5%.

Il Premier cinese ha affermato che la Cina farà tutto il possibile per stimolare i consumi interni.

Oggi parleranno diversi membri della Fed, tra cui Barkin, Hammack e Kashkari. Per la BCE interverranno Schnabel, De Guindos e Lagarde, mentre per la Banca d’Inghilterra prenderanno la parola Bailey, Breeden e Rosen.

Deutsche Bank prevede che la RBA taglierà i tassi d’interesse a luglio, mentre J.P. Morgan stima che la Fed effettuerà un taglio solo a dicembre. Nomura prevede un aumento dei rendimenti globali a causa dei timori di un rallentamento della crescita economica.

L’Ayatollah Ali Khamenei non è apparso in pubblico da oltre una settimana. La CIA indica che il programma nucleare iraniano ha subito gravi danni. Tuttavia, alcuni rapporti suggeriscono che il programma sia stato solo ritardato di alcuni mesi. Gli Stati Uniti hanno dichiarato che un’eventuale ripresa dell’arricchimento dell’uranio da parte dell’Iran rappresenterebbe un’altra linea rossa.

Il calendario economico odierno include le richieste di sussidi di disoccupazione negli USA, gli ordini di beni durevoli e la lettura finale del PIL del primo trimestre.

