Notizie del mattino (27.08.2025)

I titoli tecnologici in Asia sono avanzati dopo la sessione positiva di ieri a Wall Street, in attesa dei risultati di Nvidia, mentre gli investitori attendono le previsioni della società sulla domanda di chip per valutare se il rally globale iniziato ad aprile possa continuare. Nvidia pubblicherà i risultati dopo la chiusura del mercato statunitense; il titolo è vicino ai massimi storici.

L’intelligenza artificiale è rimasta al centro dell’attenzione, con Cambricon (Cina) in rialzo fino all’8,2% a un massimo record grazie a profitti solidi. Le azioni Nikon sono balzate del 21% dopo le indiscrezioni secondo cui EssilorLuxottica (produttore di Ray-Ban) potrebbe aumentare la sua partecipazione.

I futures azionari statunitensi ed europei si muovono anch’essi leggermente al rialzo in attesa della pubblicazione dei risultati di Nvidia; tuttavia, il sentiment più ampio durante la sessione asiatica (escluso il settore tecnologico) è stato più debole, con gli indici cinesi in calo più marcato oggi.

L’indice del dollaro è salito dello 0,2%, invertendo il calo di martedì legato all’iniziativa di Trump per rimuovere la governatrice della Fed Lisa Cook. L’oro scivola di quasi lo 0,5%, i Treasury rimangono stabili dopo precedenti ribassi dei titoli a lungo termine negli Stati Uniti, in Francia e nel Regno Unito.

L’inflazione in Australia è risultata molto più alta delle attese: +2,8% a luglio contro il 2,3% previsto e l’1,9% precedente. I lavori di costruzione completati sono aumentati del 3% su base trimestrale rispetto all’1% previsto e allo 0% precedente. Nonostante i dati “inflazionistici”, l’AUD guadagna solo leggermente contro il dollaro USA.

I prezzi del petrolio sono rimasti stabili mentre Washington ha imposto nuovi dazi sull’India; la variazione delle scorte di greggio API USA è stata di -0,974M (previsione -1,7M, precedente -2,4M).

I dati sui profitti industriali della Cina hanno mostrato un ritmo di calo più lento a luglio, suggerendo che le misure contro la sovraccapacità potrebbero alleviare le pressioni.

Trump ha imposto una tariffa del 50% su alcuni beni indiani, la più dura in Asia, in risposta agli acquisti di petrolio russo da parte dell’India—un netto cambiamento nelle relazioni tra USA e India. Inizia ad investire oggi o prova un conto demo senza rischi Apri un Conto Apri un Conto Demo Scarica la app mobile Scarica la app mobile

Questo materiale è una comunicazione di marketing ai sensi dell'Art. 24, paragrafo 3, della direttiva 2014/65 / UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92 / CE e la direttiva 2011/61 / UE (MiFID II). La comunicazione di marketing non è una raccomandazione di investimento o informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento ai sensi del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio e direttive della Commissione 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e regolamento delegato (UE) 2016/958 della Commissione, del 9 marzo 2016, che integra il regolamento UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per le disposizioni tecniche per la presentazione obiettiva di raccomandazioni di investimento o altre informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento e per la divulgazione di particolari interessi o indicazioni di conflitti di interessi o qualsiasi altra consulenza, anche nell'ambito della consulenza sugli investimenti, ai sensi della legge sugli strumenti finanziari del 29 luglio 2005 (ad es. Journal of Laws 2019, voce 875, come modificata). La comunicazione di marketing è preparata con la massima diligenza, obiettività, presenta i fatti noti all'autore alla data di preparazione ed è priva di elementi di valutazione. La comunicazione di marketing viene preparata senza considerare le esigenze del cliente, la sua situazione finanziaria individuale e non presenta alcuna strategia di investimento in alcun modo. La comunicazione di marketing non costituisce un'offerta di vendita, offerta, abbonamento, invito all'acquisto, pubblicità o promozione di strumenti finanziari. XTB S.A. non è responsabile per eventuali azioni o omissioni del cliente, in particolare per l'acquisizione o la cessione di strumenti finanziari. XTB non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi perdita o danno, anche senza limitazione, eventuali perdite, che possono insorgere direttamente o indirettamente, intrapresa sulla base delle informazioni contenute in questa comunicazione di marketing. Nel caso in cui la comunicazione di marketing contenga informazioni su eventuali risultati relativi agli strumenti finanziari ivi indicati, questi non costituiscono alcuna garanzia o previsione relativa ai risultati futuri. Le prestazioni passate non sono necessariamente indicative dei risultati futuri, e chiunque agisca su queste informazioni lo fa interamente a proprio rischio.