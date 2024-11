Notizie del mattino (27.11.2024)

Gli indici dell'Asia-Pacifico mostrano andamenti misti. Gli indici cinesi sono in rialzo tra lo 0,90% e l'1,20%. Nel frattempo, il Nikkei 225 del Giappone scende dello 0,65% a 38.060 punti, mentre i futures SG20cash di Singapore aumentano dello 0,07%.

Sul mercato valutario, lo yen giapponese e il dollaro neozelandese sono i maggiori rialzisti nella prima parte della giornata, in seguito alla decisione della RBNZ sui tassi di interesse. Il dollaro statunitense è stabile senza cambiamenti significativi, mentre la coppia USD/JPY è in calo dello 0,55% a 152,2000.

Il dollaro neozelandese sta performando bene oggi nonostante la Reserve Bank of New Zealand (RBNZ) abbia ridotto il tasso ufficiale di riferimento di 50 punti base, portandolo al 4,25%, come previsto. La banca ha inoltre indicato che seguirà un ulteriore taglio di 50 punti base a febbraio.

Ciò potrebbe riflettere la sorpresa degli investitori per il ritmo meno aggressivo dei tagli, dato che si era ipotizzato un taglio di 75 punti base prima dell'annuncio.

Inoltre, il governatore della RBNZ, Adrian Orr, ha avvertito che i costi di finanziamento internazionali elevati potrebbero richiedere ai titolari di mutui di rivedere le aspettative su tassi di interesse eccezionalmente bassi. Durante la conferenza stampa, Orr ha affrontato l'equivoco secondo cui le previsioni della RBNZ indicherebbero un ritmo più lento nei tagli ai tassi.

Ha sottolineato che le proiezioni della RBNZ sono coerenti con le ipotesi precedenti. Orr ha anche evidenziato aspettative di maggiore volatilità dei prezzi a causa di fattori geopolitici, riferendosi indirettamente alle politiche tariffarie di Donald Trump.

L'oro è in rialzo dello 0,45% nella prima parte della giornata, scambiato a 2.645 dollari l'oncia, mentre l'argento guadagna lo 0,62%, attestandosi a 30,60 dollari l'oncia.

Il petrolio greggio WTI è in calo dello 0,30% oggi, a 68,70 dollari al barile.

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha annunciato che è stato concordato un cessate il fuoco per porre fine a 13 mesi di combattimenti tra Israele e Hezbollah in Libano. I combattimenti lungo il confine libanese-israeliano termineranno alle 04:00 ora locale di domani (02:00 GMT di mercoledì). Biden ha sottolineato che si tratterà di una cessazione permanente delle ostilità.

Nonostante ciò, il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha dichiarato che Israele non esiterà a rispondere a eventuali violazioni, anche parziali, dell'accordo da parte di Hezbollah.

Sul mercato delle criptovalute, si registra un leggero rimbalzo dopo i forti cali di ieri. Il Bitcoin è in rialzo dell'1,35% a 93.200 dollari, mentre Ethereum registra guadagni più consistenti, con un incremento del 3,00% a 3.425 dollari. L'attuale correzione dal picco del Bitcoin è già vicina al 10% nel suo punto più basso.

