Notizie del mattino (29.04.2025)

La corsa serrata ha inizialmente rafforzato il dollaro canadese (CAD). Tuttavia, una volta emerso che Carney non avrebbe ottenuto la maggioranza, il CAD ha iniziato a perdere valore. Attualmente, i liberali sono stati eletti in 164 distretti elettorali, seguiti dai conservatori con 147 seggi, mentre lo spoglio dei voti è ancora in corso.

Carney assume la carica in un momento in cui il Canada è nel mezzo di una guerra commerciale con gli Stati Uniti, e la Banca del Canada ha recentemente sospeso i tagli ai tassi d’interesse. La leadership di Carney inizia in un momento critico per il paese.

I dazi aggressivi imposti da Trump hanno spostato il focus delle elezioni canadesi su temi di sovranità e sentimenti antiamericani. Mark Carney, succedendo a Justin Trudeau, ha condotto la sua campagna con lo slogan di proteggere l’indipendenza economica del Canada. I dazi di ritorsione imposti dal Canada su beni statunitensi per un valore di 60 miliardi di dollari riflettono l’inasprimento delle tensioni. Le relazioni commerciali resteranno una questione chiave per il governo Carney.

Trump prevede di rinunciare all’imposizione di nuovi dazi sulle importazioni di automobili già esistenti e di alleggerire quelli sui componenti prodotti negli Stati Uniti. L’annuncio ufficiale è atteso durante un comizio nei pressi di Detroit, previsto per oggi.

Ray Dalio, fondatore di Bridgewater, avverte che la transizione da un sistema commerciale e finanziario centrato sugli Stati Uniti è già iniziata e sarà difficile da fermare. Le catene di approvvigionamento globali e i flussi di investimento si stanno ristrutturando in risposta alle guerre tariffarie. Secondo Dalio, il ruolo degli Stati Uniti come principale acquirente e debitore globale sta diventando insostenibile. La deglobalizzazione sta accelerando, con gravi conseguenze per le economie e gli investitori.

Il Regno Unito e l’Unione Europea si stanno preparando a firmare una dichiarazione formale a favore del “commercio libero e aperto”, in netta opposizione alle politiche protezionistiche di Trump. Il testo provvisorio sottolinea la volontà di costruire una “nuova partnership strategica” tra Londra e Bruxelles. Questa mossa suggerisce un rafforzamento dei legami economici post-Brexit. Si tratta di una risposta geopolitica rilevante alle minacce tariffarie degli Stati Uniti.

