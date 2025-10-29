Notizie del mattino (29.10.2025)

Punti chiave I futures azionari statunitensi estendono i guadagni in vista della riunione della Fed e delle principali trimestrali delle Big Tech.

Il dollaro australiano sovraperforma tutte le valute del G10 grazie a un dato sull’inflazione (CPI) superiore alle attese.

Oro e argento interrompono la recente fase di ribasso.

I futures sugli indici di Wall Street continuano a salire in vista delle importanti trimestrali delle Big Tech (Microsoft, Alphabet, Meta) e della decisione della Federal Reserve, per la quale si prevede ampiamente un taglio dei tassi di 25 punti base negli Stati Uniti. L’US100 è in rialzo per la sesta seduta consecutiva (+0,35%), mentre anche l’US500 (+0,2%) e l’US2000 (+0,1%) sono in territorio positivo; l’US30 è leggermente sotto la parità, in linea con l’EU50 in Europa (-0,02% / -0,08%).

Secondo il Segretario al Tesoro statunitense S. Bessent, “lasciare spazio alla Banca del Giappone sarà fondamentale per ancorare le aspettative d’inflazione [in Giappone].” Il commento di Bessent si riferiva agli appelli del Primo Ministro Takaichi per una cooperazione più stretta tra la BOJ e il governo, al fine di raggiungere gli obiettivi di politica economica della nuova amministrazione.

Il sentiment nella regione Asia-Pacifico rimane misto. L’indice AU200.cash è in calo di quasi l’1% dopo dati sull’inflazione (CPI) superiori alle attese, mentre in Giappone (JP225: +1,3%) e Corea del Sud (KOSPI: +1,7%) prevale l’ottimismo trainato dall’intelligenza artificiale nel settore tecnologico, sostenuto dai ricavi record del fornitore di Nvidia, SK Hynix (7,9 miliardi di dollari di utile operativo), produttore di chip di memoria DRAM.

L’inflazione al consumo in Australia è aumentata oltre le aspettative nel terzo trimestre, riflettendo le persistenti pressioni dei dati mensili e rafforzando la posizione restrittiva della RBA. Il CPI è cresciuto dell’1,3% trimestrale (previsione: 1,1%; precedente: 0,7%) e del 3,2% annuo (previsione: 3%; precedente: 2,1%), il livello più alto da luglio 2024. I principali contributi sono venuti da abitazioni (+2,5%), ricreazione e cultura (+1,9%) e trasporti (+1,2%). I prezzi dell’elettricità sono balzati del 9,0% a causa delle revisioni tariffarie annuali e dei rimborsi ritardati.

Il dollaro australiano guadagna su tutte le valute del G10 grazie alla sorpresa “hawkish” del CPI (AUDUSD: +0,4%, EURAUD: -0,6%, AUDNZD: +0,2%). La sterlina è la valuta più debole (GBPUSD: -0,2%, EURGBP: +0,1%), in calo per la seconda seduta consecutiva dopo che il British Retail Consortium ha riportato un calo dello 0,3% dei prezzi nei negozi a settembre. L’EURUSD scende dello 0,2% a 1,163.

L’oro interrompe la sua serie negativa di quattro giorni, rimbalzando dell’1,1% a 3.980 dollari l’oncia; l’argento guadagna il 2% a 47,84 dollari, mentre anche i futures su platino (+1%) e palladio (+1,6%) registrano rialzi.

Il petrolio Brent e il WTI recuperano dopo due giorni di perdite (in aumento rispettivamente dello 0,2% e dello 0,3%), così come il gas naturale, che aggiunge lo 0,6% dopo tre sedute negative.

Il sentiment sulle criptovalute è misto: Bitcoin rimane stabile, Ethereum sale dello 0,7% a 4.030 dollari, mentre Solana (+0,2%) e Ripple (+0,7%) sono anch’esse in rialzo; Chainlink arretra dello 0,1%.

