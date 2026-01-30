Notizie del mattino (30.01.2026)

Sui mercati finanziari più ampi è in corso una fase di sell-off e le tendenze recenti stanno invertendo direzione, mentre convergono diversi fattori — tra cui l’emergere inatteso di un nuovo favorito alla presidenza della Fed. Gli indici cinesi sono in calo tra lo 0,85% e l’1,40%, l’AU200.cash australiano perde l’1,10%, mentre il JP225 giapponese è marginalmente in rialzo dello 0,05%.

Anche i metalli preziosi stanno scendendo bruscamente. L’oro è in calo di quasi il 4,00% a 5.160 USD l’oncia, mentre l’argento perde il 5,70% a 109 USD l’oncia.

Nel mercato FX stiamo assistendo a un’inversione del recente trend anti-dollaro, sostenuta dall’emergere di un nuovo favorito per la Fed — Kevin Warsh. Il USDIDX sale dello 0,45%, avendo già recuperato l’1,06% dal minimo di martedì. L’EURUSD scende dello 0,34%, mentre l’USDJPY sale dello 0,55%.

Anche le criptovalute stanno vivendo un forte sell-off. Bitcoin perde oltre il 3,00% a 81.000 USD, mentre Ethereum è in calo di quasi il 4,00% a 2.700 USD. Le flessioni sono guidate da prese di profitto di breve periodo su tutti i mercati e dalle aspettative sulla nomina di Kevin Warsh, considerato dal mercato il meno crypto-friendly tra i principali candidati.

Secondo alcune indiscrezioni, Trump potrebbe annunciare la sua decisione sulla nomina già oggi durante le ore mattutine negli Stati Uniti (30 gennaio). Sulla piattaforma di scommesse Polymarket, la probabilità che Kevin Warsh venga scelto da Trump è balzata da circa il 30% fino a un massimo del 94%. Solo ieri, il favorito era Rick Rieder, a cui il mercato assegnava una probabilità di quasi il 48%.

I mercati hanno interpretato Warsh come una scelta hawkish, a sostegno del dollaro USA, anche se il dibattito resta aperto su quanto un eventuale nominato di Trump manterrebbe davvero una linea restrittiva nella pratica.

L’inflazione CPI di Tokyo è scesa all’1,5% a/a (dal 2,0%), mentre l’inflazione core si è raffreddata al 2,0% (dal 2,3%), con un chiaro rallentamento visibile anche nelle misure sottostanti. Ciò riduce la pressione per un ulteriore rialzo dei tassi da parte della Bank of Japan dopo la mossa di dicembre allo 0,75%, anche se l’USDJPY è salito più per le dinamiche legate al USD/Warsh che per il dato CPI in sé.

Le azioni Apple salgono dello 0,55% dopo i risultati trimestrali. La società ha fornito una guidance di crescita dei ricavi di circa il 16% per il trimestre di marzo, ben al di sopra delle attese di mercato. Apple ha indicato una ripresa trainata dall’iPhone e un miglioramento delle vendite in Cina, sostenendo il sentiment sui titoli mega-cap.

Un tribunale panamense ha annullato i contratti portuali detenuti da CK Hutchison, riaprendo le preoccupazioni legate alle infrastrutture cinesi in località strategiche. Anche in assenza di impatti immediati sui flussi, ciò aggiunge un ulteriore livello di rischio geopolitico per la logistica e il trasporto marittimo globale.

La visita a Pechino del primo ministro britannico Starmer — la prima di un premier del Regno Unito dal 2018 — ha portato a pragmatici accordi commerciali. Trump, tuttavia, ha messo in guardia il Regno Unito dal rafforzare eccessivamente i legami con la Cina.

Un sondaggio Reuters mostra che 24 economisti su 31 ora si aspettano un rialzo dei tassi RBA di 25 punti base al 3,85% il 3 febbraio, rispetto a oltre l’85% che in precedenza prevedeva nessuna variazione al 3,60% in dicembre. La maggior parte ritiene comunque che si tratti di una mossa isolata, non dell’inizio di un ciclo restrittivo.

Il Wall Street Journal riporta piani per finanziare la maggior parte delle agenzie federali statunitensi su base di lungo periodo, con un finanziamento temporaneo per il DHS di due settimane, rinviando il nodo chiave su immigrazione e ICE — riducendo così il rischio di shutdown nel breve termine.

Trump ha annunciato potenziali colloqui con l’Iran, facendo al contempo riferimento a “navi molto potenti” in movimento nella regione. I mercati interpretano il messaggio come deterrenza con margine di de-escalation — rilevante soprattutto per i premi di rischio sul petrolio. Il petrolio è in calo di circa il 2,00% oggi.

UBS ha alzato il suo target sull’oro a 6.200 USD/oncia per marzo/giugno/settembre 2026 (da 5.000 USD) e ha delineato uno scenario rialzista a 7.200 USD, con uno scenario ribassista a 4.600 USD. La banca prevede inoltre acquisti da parte delle banche centrali per circa 950 tonnellate nel 2026 e un caso base di 5.900 USD entro fine 2026.

