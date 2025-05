Notizie del mattino (30.04.2025)

Nella prima parte della giornata nella regione Asia-Pacifico si osservano movimenti modesti negli indici azionari. Sul mercato cinese, le variazioni degli indici sono limitate a un intervallo compreso tra -0,60% e 0,00%. L’indice giapponese JP225 è in calo dello 0,20%, l’AU200.cash è stabile, mentre il SG20cash di Singapore perde lo 0,25%. I futures sugli indici CFD statunitensi registrano ribassi compresi tra lo 0,45% e lo 0,55%.

SMCI, produttore di semiconduttori, ha pubblicato dati finanziari preliminari per il trimestre concluso. La società ha abbassato le previsioni di ricavi e utili per azione, citando ritardi nelle decisioni dei clienti e problemi di inventario. Ha inoltre riportato margini lordi più bassi. Il titolo è sceso del 15% nelle contrattazioni after-hours, contribuendo a un’ondata di vendite su Nvidia e altri titoli del settore.

Il Segretario al Tesoro USA Bessent ha confermato che Trump deve ancora approvare personalmente 18 importanti accordi commerciali. Ha sottolineato che nessuno di questi è stato finalizzato. I suoi commenti suggeriscono che il coinvolgimento di Trump stia rallentando i progressi e che i mercati potrebbero stare scontando prematuramente la conclusione di tali accordi.

Il Presidente Trump si è congratulato con il Primo Ministro canadese Mark Carney per la vittoria elettorale. Entrambi i leader hanno sottolineato la volontà di cooperare come nazioni sovrane. Hanno in programma un incontro di persona a breve.

L’inflazione in Australia per il primo trimestre del 2025 è risultata leggermente superiore alle attese: l’indice CPI è cresciuto del 2,4% su base annua. Nonostante ciò, i dati supportano le aspettative di un taglio dei tassi da parte della Reserve Bank of Australia nella riunione del 19–20 maggio. Tuttavia, la RBA potrebbe evitare toni eccessivamente accomodanti a causa dell’incertezza economica globale. L’AUD è salito leggermente dopo la pubblicazione dei dati.

L’indice PMI manifatturiero ufficiale della Cina è sceso a 49,0 ad aprile (previsioni: 49,8; precedente: 50,5). Nel frattempo, il PMI Caixin, che si concentra su piccoli esportatori privati, è rimasto in territorio di espansione a 50,4. Questa discrepanza evidenzia la resilienza dei piccoli esportatori nonostante l’aumento della pressione tariffaria. Gli ordini all’export sono diminuiti al ritmo più rapido da luglio 2023.

Il capo economista di Goldman Sachs prevede un ulteriore calo del 5% del valore del dollaro, il che aumenterebbe l’inflazione ma favorirebbe le esportazioni. Il rallentamento economico negli Stati Uniti potrebbe indebolire ulteriormente il dollaro.

La produzione industriale in Giappone a marzo 2025 è diminuita dell’1,1% su base mensile (previsione: -0,5%; precedente: +2,3%). Le vendite al dettaglio sono aumentate del 3,1% su base annua, ma anche in questo caso sotto le attese. Le autorità hanno indicato una debole produzione di veicoli e preoccupazioni per le tariffe statunitensi. Tuttavia, si prevede che la Banca del Giappone manterrà invariata la politica monetaria nella riunione del 30 aprile – 1° maggio.

