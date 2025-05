Notizie del mattino (30.05.2025)

I mercati asiatici crollano dopo il ripristino dei dazi di Trump da parte della corte d’appello, interrompendo il breve rally seguito al blocco imposto mercoledì dalla corte commerciale. Gli indici regionali sono scesi bruscamente venerdì: l’Hang Seng di Hong Kong ha perso l’1,5% e i mercati cinesi sono calati tra lo 0,5% e lo 0,7%, mentre il Segretario al Tesoro Bessent ha confermato che i colloqui commerciali con Pechino si sono “arenati” nelle ultime settimane. Il Nikkei 225 del Giappone è sceso dell’1,3% a causa di dati sull’inflazione di Tokyo più forti del previsto, che hanno aumentato le aspettative di un rialzo dei tassi da parte della Banca del Giappone a luglio. I futures dell’S&P 500 sono calati dello 0,3% in attesa dei cruciali dati sull’inflazione PCE previsti per oggi.

Altalena dei dazi di Trump continua mentre si intensificano le battaglie legali, con la decisione della corte d'appello di ripristinare le imposte durante il procedimento in corso.

I negoziati commerciali con la Cina si bloccano mentre Bessent ammette lo stallo, nonostante l'accordo di de-escalation di maggio.

L'impennata dell'inflazione in Giappone rafforza il caso per un rialzo dei tassi da parte della BOJ, con il core CPI di Tokyo salito oltre le attese a maggio.

Il petrolio si avvia verso la seconda settimana consecutiva di cali, a causa delle aspettative di aumento dell'offerta OPEC+ e dell'incertezza sui dazi.

L'incontro tra Trump e Powell alla Casa Bianca non porta a cambi di rotta, con il presidente della Fed che ribadisce l'indipendenza dell'istituzione.

Musk si prepara a un'uscita spettacolare dalla Casa Bianca con una conferenza stampa congiunta nello Studio Ovale prevista per le 13:30 di oggi.

L'oro in calo verso una perdita settimanale, nonostante il ripristino dei dazi, sotto la pressione della forza del dollaro e delle prese di profitto. L'oro spot è sceso dello 0,7% a 3.293,44 dollari, mentre i future di agosto hanno perso lo 0,8% a 3.316,67 dollari, con una perdita settimanale superiore all'1%. Il meme "TACO" – acronimo di "Trump Always Chickens Out" – sta guadagnando popolarità sui social, riflettendo lo scetticismo dei mercati sulla coerenza nell'applicazione dei dazi. I dati PCE attesi per venerdì potrebbero influenzare l'orientamento della Fed e il corso del dollaro. Anche i metalli industriali sono in calo, con i future sul rame in ribasso dello 0,1% alla Borsa dei metalli di Londra.

