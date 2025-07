Notizie del mattino (30.06.2025)

La sessione nella regione Asia-Pacifico è stabile, con variazioni degli indici che non superano il +/- 0,30%. Gli indici cinesi sono in calo tra lo 0,10% e lo 0,30%.

Il dollaro è nuovamente una delle valute più deboli sul mercato, a seguito delle dichiarazioni di Donald Trump a favore di tagli dei tassi d’interesse e di cambiamenti alla Federal Reserve. Il presidente ha sottolineato la necessità di evitare debiti con alti tassi e ha sollecitato riduzioni dei tassi. Le principali valute, come l’euro, inizialmente si sono rafforzate, per poi stabilizzarsi. Il cambio USDJPY è sceso verso 143,800 dopo fluttuazioni iniziali.

La produzione industriale del Giappone è aumentata dello 0,5% su base mensile, ben al di sotto delle aspettative (+3,4%). Su base annua, la produzione è diminuita dell’1,8% rispetto a una previsione di +1,6%. Le prospettive restano deboli, in parte a causa dei dazi statunitensi, sebbene l’indice Nikkei (JP225) abbia raggiunto un massimo di 11 mesi.

Il PMI manifatturiero cinese di giugno si è attestato a 49,7, segnando il terzo mese consecutivo di contrazione. Il settore continua a risentire della debole domanda interna e delle tensioni commerciali con gli Stati Uniti. Il PMI dei servizi è salito a 50,5, indicando espansione, soprattutto tra le imprese grandi e medie.

Il Canada ha abbandonato il previsto prelievo sui servizi digitali rivolto alle aziende tech statunitensi per poter riprendere i colloqui commerciali con gli USA. Trump e Carney (Canada) hanno concordato di riavviare le trattative, puntando a un accordo entro il 21 luglio. Il dollaro canadese si è rafforzato alla notizia.

Negli Stati Uniti, i membri della Fed Bostic e Goolsbee terranno discorsi sull’economia e la politica monetaria. Bostic parlerà a Londra alle 14:00 GMT, mentre Goolsbee interverrà all’Aspen Ideas Festival.

I rappresentanti della BCE, tra cui Christine Lagarde e Luis de Guindos, interverranno al Forum della BCE a Sintra, discutendo dei cambiamenti macroeconomici e delle risposte di politica monetaria.

Michael Saylor ha lasciato intendere in un tweet un nuovo acquisto di Bitcoin, che potrebbe rappresentare l’undicesima settimana consecutiva di acquisti. Il 23 giugno, la sua azienda ha acquistato 245 BTC per un valore di 26 milioni di dollari, portando le sue riserve totali a 592.345 BTC.

