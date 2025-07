Notizie del mattino (30.07.2025)

I mercati azionari della regione Asia-Pacifico stanno vivendo una sessione mista. Gli indici cinesi sono in rialzo tra lo 0,50% e lo 0,90%, in seguito all’estensione della tregua commerciale tra Stati Uniti e Cina.

Il dollaro statunitense si è leggermente indebolito rispetto alle principali valute. Gli investitori attendono la decisione odierna sui tassi d’interesse della Fed e il discorso di Jerome Powell. L’EUR/USD è in rialzo dello 0,11% a 1,15590.

La Cina ha confermato un’estensione di 90 giorni della tregua, anche se funzionari statunitensi affermano che il “via libera” definitivo deve arrivare da Trump. I colloqui a Stoccolma non hanno prodotto un accordo finale.

Il ministro delle Finanze cinese, Lan Fo’an, ha annunciato un aumento dello stimolo fiscale per incentivare i consumi e contrastare le pressioni economiche. Sarà migliorato il coordinamento tra i fondi d’investimento centrali e locali. Il cambiamento di politica mira ad adattare le strategie di sviluppo alle sfide attuali — i mercati hanno reagito positivamente.

L’evento principale di oggi è la decisione della Fed sui tassi d’interesse. Verrà anche pubblicato il primo rapporto sul PIL USA del secondo trimestre.

In Australia, l’inflazione del secondo trimestre è risultata in linea o al di sotto delle attese. L’indice dei prezzi al consumo (CPI) ha raggiunto il minimo da 4 anni, mentre il CPI core è al livello più basso da 3 anni. I mercati ora prezzano completamente un taglio dei tassi RBA di 25 punti base per l’11–12 agosto. Il dollaro australiano si è indebolito dopo la pubblicazione dei dati.

Un terremoto di magnitudo 8,8–8,7 ha colpito al largo della costa orientale della Russia, scatenando allerte tsunami in tutto il Pacifico. Onde alte fino a 4 metri hanno colpito la costa russa, e si prevedono mareggiate in Giappone, Cina, Hawaii, sulla costa occidentale degli Stati Uniti e in altri Paesi.

Tesla ha firmato un accordo da 4,3 miliardi di dollari con LG Energy per la fornitura di batterie LFP destinate ai sistemi di accumulo energetico statunitensi. La produzione inizierà nel 2027 negli impianti statunitensi di LG.

Samsung potrebbe investire 7 miliardi di dollari in un impianto avanzato per l’impacchettamento di chip accanto alla sua fabbrica in Texas, focalizzato sull’IA. SK Hynix sta valutando l’espansione della produzione di DRAM negli Stati Uniti.

La SEC ha approvato la creazione/rimborso in-kind degli ETF crypto, consentendo scambi diretti tra crypto e ETF. Questo riduce i costi, migliora l’efficienza e potrebbe aumentare l’interesse istituzionale.

Visa ha registrato ricavi per 10,2 miliardi di dollari (+14% su base annua) e un utile per azione di 2,98 dollari, superando le aspettative. I volumi transfrontalieri sono aumentati del 12% e il volume totale dei pagamenti è cresciuto dell’8%. I consumi rimangono solidi nonostante le preoccupazioni macroeconomiche.

Fidelity prevede che l’oro raggiungerà i 4.000 dollari l’oncia entro la fine del 2026, sostenuto dall’allentamento della Fed, dalla debolezza del dollaro e dagli acquisti delle banche centrali.

Trump ha accorciato a “10–12 giorni” il termine per un accordo di pace tra Russia e Ucraina, reiterando la minaccia di tariffe secondarie al 100% in assenza di progressi. Ha espresso frustrazione per la mancanza di un’intesa e ha minacciato sanzioni contro i partner commerciali della Russia.

