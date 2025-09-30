Notizie del mattino (30.09.2025)

Gli indici di Wall Street hanno chiuso in rialzo ieri, ma il rally è stato significativamente ridimensionato verso la fine della seduta. Oggi i futures registrano guadagni marginali: l’US500 è in aumento dello 0,02% e l’US100 guadagna lo 0,05% due ore prima dell’apertura dei mercati europei.

La maggior parte dei mercati asiatici è in calo alla vigilia delle festività di una settimana in Cina. Il CHN.cash perde lo 0,05%, mentre il Nikkei 225 giapponese è leggermente in negativo rispetto alla chiusura di ieri.

L’oro prosegue la sua corsa e viene scambiato a 3.866 dollari l’oncia, con un aumento di prezzo di quasi l’11% nel corso del mese.

L’EUR/USD ha limitato in parte i guadagni di ieri, ma continua oggi con un leggero movimento al rialzo.

Le ultime notizie indicano la mancanza di progressi nei colloqui tra Trump e i leader del Congresso, suggerendo un’alta probabilità di shutdown del governo statunitense a partire da mezzanotte di oggi. Il vicepresidente Vance ha dichiarato che tutte le parti dovrebbero prepararsi allo shutdown.

La RBA (Reserve Bank of Australia) ha mantenuto invariati i tassi d’interesse al 3,6%, in linea con le attese.

La RBA ha citato maggiori rischi inflazionistici, condizioni economiche favorevoli e un mercato del lavoro rigido. Allo stesso tempo, ha indicato che la maggior parte degli effetti negativi legati ai dazi dovrebbe essere evitata.

I verbali della Bank of Japan rivelano una significativa discrepanza tra “falchi” e “colombe”. Alcuni membri della BoJ sono favorevoli a un ritorno agli aumenti dei tassi e al raggiungimento del livello neutrale, mentre altri vedono ancora rischi per l’economia e un’assenza di pressioni inflazionistiche. L’USD/JPY resta stabile ma torna a mostrare una lieve debolezza, estendendo i cali di ieri.

Il PMI manifatturiero ufficiale della Cina si è attestato a 49,8, leggermente meglio delle attese (49,6) e del livello precedente (49,4). Tuttavia, il PMI dei servizi è stato più debole, fermandosi a 50,0, contro una previsione di 50,3 (che coincideva con la lettura precedente). Questo indice copre principalmente le grandi imprese statali.

L’indice privato di RatingDog è stato significativamente migliore, attestandosi a 51,2 contro un’attesa di 50,3 e un livello precedente di 50,5. Questo indice privato si concentra su imprese più piccole, ma è spesso considerato un indicatore più ampio.

Citi è l’ultima banca ad aver ridotto le previsioni sul prezzo del petrolio, indicando 63 dollari al barile per il Brent nel 2026. Citi prevede ulteriori aumenti della produzione da parte dell’OPEC+ e un’inversione completa dei tagli effettuati durante la pandemia. Allo stesso tempo, cali più profondi saranno limitati dalla ricostituzione delle scorte in Cina e nell’OCSE.

Goldman Sachs, alla luce delle recenti voci su un nuovo aumento della produzione da parte dell’OPEC+ a novembre, prevede un prezzo del Brent fino a 55 dollari al barile l’anno prossimo.

Il petrolio greggio prosegue il forte calo di ieri. La discesa di prezzo registrata ieri è stata di quasi il 3%, la più marcata dal 3 settembre.

Donald Trump si prepara a imporre nuovi dazi sui prodotti in legno. I prodotti finiti in legno, come i mobili, saranno soggetti a un dazio del 25%, mentre il legname grezzo e le tavole affronteranno un prelievo del 10%. Europa e Giappone avranno un tetto massimo di dazio al 15%.

Secondo il China Securities Journal, la People’s Bank of China (PBOC) opterà per un taglio dei tassi d’interesse nel quarto trimestre e utilizzerà altri strumenti per mantenere un’elevata liquidità di mercato. Parallelamente, è atteso un sostegno al mercato per lo Yuan.

Il Wall Street Journal riferisce che Boeing sta lavorando allo sviluppo di un nuovo modello di aereo per sostituire il 737 MAX.

Oggi è attesa in Europa un’agenda fitta di dati macroeconomici importanti, tra cui le vendite al dettaglio tedesche, i dati sul mercato del lavoro in Germania, l’inflazione francese e, infine, l’inflazione tedesca nel primo pomeriggio.

È importante notare che oggi segna la fine del trimestre, quindi la volatilità dei mercati potrebbe risultare elevata.

Questo materiale è una comunicazione di marketing ai sensi dell'Art. 24, paragrafo 3, della direttiva 2014/65 / UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92 / CE e la direttiva 2011/61 / UE (MiFID II). La comunicazione di marketing non è una raccomandazione di investimento o informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento ai sensi del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio e direttive della Commissione 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e regolamento delegato (UE) 2016/958 della Commissione, del 9 marzo 2016, che integra il regolamento UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per le disposizioni tecniche per la presentazione obiettiva di raccomandazioni di investimento o altre informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento e per la divulgazione di particolari interessi o indicazioni di conflitti di interessi o qualsiasi altra consulenza, anche nell'ambito della consulenza sugli investimenti, ai sensi della legge sugli strumenti finanziari del 29 luglio 2005 (ad es. Journal of Laws 2019, voce 875, come modificata). La comunicazione di marketing è preparata con la massima diligenza, obiettività, presenta i fatti noti all'autore alla data di preparazione ed è priva di elementi di valutazione. La comunicazione di marketing viene preparata senza considerare le esigenze del cliente, la sua situazione finanziaria individuale e non presenta alcuna strategia di investimento in alcun modo. La comunicazione di marketing non costituisce un'offerta di vendita, offerta, abbonamento, invito all'acquisto, pubblicità o promozione di strumenti finanziari. XTB S.A. non è responsabile per eventuali azioni o omissioni del cliente, in particolare per l'acquisizione o la cessione di strumenti finanziari. XTB non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi perdita o danno, anche senza limitazione, eventuali perdite, che possono insorgere direttamente o indirettamente, intrapresa sulla base delle informazioni contenute in questa comunicazione di marketing. Nel caso in cui la comunicazione di marketing contenga informazioni su eventuali risultati relativi agli strumenti finanziari ivi indicati, questi non costituiscono alcuna garanzia o previsione relativa ai risultati futuri. Le prestazioni passate non sono necessariamente indicative dei risultati futuri, e chiunque agisca su queste informazioni lo fa interamente a proprio rischio.