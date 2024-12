Notizie del mattino (30.12.2024)

Gli indici della regione Asia-Pacifico mostrano un sentiment misto. Gli indici cinesi stanno scambiando senza variazioni significative. L'indice giapponese Nikkei 225 è in calo dello 0,44% a 39.900 punti, i futures SG20cash di Singapore perdono lo 0,47% e l'AU200.cash australiano registra una flessione dello 0,16%.

Nel mercato forex, nella prima parte della giornata, i dollari neozelandese e australiano sono le valute con i maggiori guadagni, con incrementi compresi tra lo 0,3% e lo 0,5%. Al contrario, lo yen giapponese è tra le valute con le maggiori perdite, che si attestano tra lo 0,3% e lo 0,6%.

L'attività nel settore manifatturiero giapponese è diminuita a dicembre a un ritmo più lento. L'indice PMI manifatturiero della Jibun Bank si è attestato a 49,6, rispetto a una previsione di 49,5. Il calo del settore manifatturiero interno è stato meno marcato rispetto a novembre, quando il PMI era a 49,0. Questo dato rappresenta anche un miglioramento rispetto alla cifra preliminare di 49,4.

Il presidente della Banca Popolare Cinese (PBoC), Pan Gongsheng, ha dichiarato che l'attuale politica monetaria della banca lascia spazio a ulteriori tagli. Tuttavia, Gongsheng ha sottolineato che è necessario evitare tagli eccessivamente aggressivi, poiché la svalutazione dello yuan resta una preoccupazione. Il tasso medio di riserva obbligatoria per le banche cinesi è attualmente intorno al 6,6%.

L'ex presidente degli Stati Uniti Jimmy Carter è deceduto domenica pomeriggio all'età di 100 anni nella sua casa a Plains. Carter ha ricoperto la carica di Presidente degli Stati Uniti dal 20 gennaio 1977 al 20 gennaio 1981. Generalmente, l'attuale Presidente degli Stati Uniti proclama una Giornata Nazionale di Lutto dopo la morte di un ex presidente, durante la quale la maggior parte dei lavoratori federali è in congedo e i mercati azionari e obbligazionari rimangono chiusi. Ciò avviene solitamente entro 5-7 giorni dalla morte del presidente, il che in questo caso si collocherebbe tra il 3 e il 7 gennaio.

Il presidente della Banca Nazionale Austriaca e membro del Consiglio Direttivo della BCE, Robert Holzmann, ha suggerito in un'intervista che la Banca Centrale Europea potrebbe considerare di ritardare il prossimo taglio dei tassi di interesse. Ha citato come motivazioni fattori come l'aumento dei prezzi dell'energia e il potenziale deprezzamento dell'euro.

Nel mercato delle criptovalute si osserva un lieve rimbalzo dopo i cali del weekend. La maggior parte dei capitali si sta riversando su Ethereum (+1,90%) e sulle altcoin (+1,10%), mentre Bitcoin guadagna solo lo 0,10%, attestandosi a 93.700 dollari.

La dominanza di Bitcoin è in calo oggi al 57,70%, in ritirata rispetto al 59,90% raggiunto il 20 dicembre durante l'ultima correzione nel mercato delle criptovalute.

