Notizie del mattino (31.01.2025)

Gli indici dell'Asia-Pacifico stanno negoziando per lo più con un sentimento positivo. L'indice CH50cash sta guadagnando l'1,50%, mentre l'indice JP225 è in rialzo dello 0,30% a 39.650 punti. L'indice SG20cash di Singapore sta salendo dell'1,50%, mentre l'indice AU200cash australiano è in calo dello 0,20%.

I contratti futures sugli indici europei indicano un'apertura in rialzo per la sessione cash. L'indice tedesco DAX sta guadagnando lo 0,06%, mantenendosi sopra i 21.800 punti. L'indice britannico UK100 è in rialzo dello 0,02% e l'indice europeo EU50 sta aumentando dello 0,05%.

L'evento più importante della giornata è la pubblicazione della misura d'inflazione preferita dalla Fed, l'indice PCE degli Stati Uniti. Le aspettative suggeriscono che la misura core rimarrà invariata al 2,8% su base annua, mentre la misura generale è prevista in aumento dal 2,6% al 2,8% su base annua.

Nella prima parte della giornata, il dollaro neozelandese e quello australiano sono le valute più forti tra le valute del G10, mentre lo yen giapponese è la più debole.

L'Indice dei Prezzi alla Produzione (PPI) dell'Australia per il quarto trimestre è risultato a +0,8% su base trimestrale, al di sotto delle aspettative di +1,0% e del dato precedente di +0,9%. Il rapporto sul PPI è in linea con le previsioni del primo taglio dei tassi da parte della Reserve Bank of Australia (RBA). Attualmente, tutte e quattro le principali banche australiane prevedono un taglio dei tassi da parte della RBA a febbraio.

L'inflazione al consumo a Tokyo è aumentata del 2,5% su base annua a gennaio, in linea con le aspettative (2,5%) e leggermente al di sopra della lettura di dicembre (2,4%). Questo supporta il piano della Banca del Giappone per ulteriori aumenti dei tassi di interesse.

Il tasso di disoccupazione del Giappone a dicembre si è attestato al 2,4%, inferiore rispetto alla previsione del 2,5% e al dato del mese precedente (2,5%). Il rapporto tra posti di lavoro e candidati era di 1,25, il che significa che c'erano 125 offerte di lavoro ogni 100 candidati.

Le vendite al dettaglio giapponesi sono aumentate del 3,7% su base annua a dicembre 2024, segnando il 33° mese consecutivo di crescita. Il dato ha superato le aspettative del 3,1% su base annua e la lettura precedente del 2,8% di novembre.

La produzione industriale giapponese è aumentata dello 0,3% su base mensile a dicembre, ma è diminuita dell'1,1% su base annua.

I dati macroeconomici giapponesi sono risultati piuttosto solidi, supportando lo scenario di ulteriori aumenti dei tassi di interesse, con un'inflazione più alta a Tokyo e dati sulle vendite al dettaglio positivi. Tuttavia, il sentiment degli investitori è stato influenzato da una dichiarazione del governatore della Banca del Giappone (BOJ) in Parlamento. Ueda ha affermato che l'inflazione è principalmente guidata da fattori di costo, che dovrebbero attenuarsi nel corso dell'anno.

Ueda ha anche dichiarato che la BOJ continuerà ad aumentare i tassi di interesse se l'economia si svilupperà in linea con le previsioni e ritiene che i mercati comprendano questa politica monetaria.

La maggior parte degli investitori si aspetta che il prossimo dibattito sui rialzi dei tassi avvenga non prima di luglio. Attualmente, è prezzata una probabilità del 72% per un ulteriore rialzo dei tassi in quel mese.

