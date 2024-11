Notizie del mattino (31.10.2024)

Nonostante i solidi report di Microsoft e Meta Platforms, i contratti sugli indici statunitensi hanno perso terreno nel trading after-hours, chiudendo la sessione di ieri in ribasso; il Nasdaq 100 ha perso lo 0,8% e l'S&P 500 ha ceduto più dello 0,3%. Le previsioni sui ricavi del quarto trimestre di Meta hanno deluso le aspettative degli analisti, con le quotazioni pre-market che suggeriscono un calo del titolo di circa il 2,5%. Microsoft, al contrario, sta guadagnando l’1%; la società ha superato le previsioni di mercato e ha registrato una crescita dei ricavi del 30% nel cloud Azure.

Il titolo di Robinhood perde il 10% dopo un report deludente, avendo mancato le previsioni sugli utili, mentre Microstrategy scende dell'8%. Le azioni di Starbucks calano leggermente, dell'1%, dopo utili deludenti. La società ha segnalato un calo del 9% nelle vendite comparabili: un calo del 14% in Cina e del 6% negli Stati Uniti. Tuttavia, un rapporto debole era già previsto e non ha sorpreso Wall Street. Amazon riporterà i risultati alla fine della sessione odierna.

La Banca del Giappone ha mantenuto invariati i tassi d’interesse allo 0,25%, in linea con le previsioni di mercato; la decisione è stata unanime. Tuttavia, la coppia USDJPY ha perso terreno dopo la decisione, interpretata dai trader come una “vendita del fatto”. La costruzione di abitazioni in Giappone ha mostrato una crescita annua dello -0,6% rispetto a una previsione di -4,25% e a -5,1% precedente. Gli indici Nikkei e Topix del Giappone hanno perso rispettivamente lo -0,5% e lo -0,3%.

Il governatore della BoJ, Ueda, ha indicato che si prevede un'inflazione più bassa nel 2025, indirettamente a causa dei prezzi del petrolio. Ueda ha sottolineato che lo yen debole consente alle aziende giapponesi di ottenere migliori performance, rendendole più propense ad aumentare salari e prezzi. Ha anche dichiarato che la politica monetaria attualmente espansiva verrà adeguata qualora l’economia raggiunga gli obiettivi della BoJ per crescita e prezzi; la banca prevede che l’inflazione del CPI core si manterrà intorno al 2% nel periodo fiscale 2024-2026.

Secondo Ueda, l'economia giapponese è in moderata ripresa e si prevede una crescita economica continua al di sopra del potenziale. Il governatore della BoJ sostiene anche che gli aumenti dei prezzi derivanti da salari più elevati potrebbero essere più forti del previsto. La previsione mediana di crescita del PIL reale per il 2026 in Giappone è stata aumentata al 4% rispetto all'1% di luglio; il ritmo di crescita dell'inflazione del CPI core per il 2026 è invariato al 2,1%. Attualmente, la coppia USDJPY sta perdendo lo 0,3%.

I dati PMI del settore manifatturiero, secondo il National Bureau of Statistics (NBS) della Cina, indicano 50,1, leggermente al di sopra della previsione di 49,9 e del precedente 49,8. Il PMI, secondo l’NBS al di fuori del settore manifatturiero, è stato di 50,2, inferiore alle aspettative di 50,3 ma leggermente superiore al precedente 50. L’indice di riferimento Hang Seng è aumentato leggermente dello 0,2%, mentre l'indice CSI della Cina continentale ha registrato un simile aumento dello 0,2%.

L'indice ASX dell'Australia ha registrato un calo superiore allo 0,25%. Le vendite al dettaglio in Australia sono aumentate meno delle previsioni, con un incremento mensile dello 0,1% rispetto allo 0,3% previsto e allo 0,7% precedente. I prezzi all'esportazione sono diminuiti del -4,3% su base annua, rispetto al -4% previsto e al -5,9% precedente, mentre i beni importati sono calati dell'1,4% rispetto al -0,3% previsto e all’1% precedente. Il credito al settore privato è cresciuto dello 0,5% su base annua.

Il dollaro guadagna leggermente, con la coppia EURUSD in calo dello 0,10%, al di sotto di 1,085. I futures sugli indici europei suggeriscono un'apertura leggermente in ribasso; il DE40, UK100 e EU50 sono in calo tra -0,2% e -0,3%. Il sentiment sul mercato delle criptovalute rimane positivo, con Bitcoin che si mantiene sopra i 72.200 dollari. I futures sul petrolio sono stabili oggi, mentre le materie prime agricole sono in gran parte in calo; i futures sul grano scendono di oltre l'1%, sotto i 570 dollari per bushel; anche il cotone è in netto calo.

Gli Stati Uniti hanno dichiarato che l'Iran non dovrebbe rispondere all'ultimo attacco di precisione di Israele e hanno chiaramente espresso il loro sostegno a Israele nel caso di una controffensiva.

