Notizie del mattino (31.12.2024)

Le borse asiatiche sono scese nell'ultimo giorno di negoziazione del 2024 in un contesto di volumi ridotti a causa delle festività, con l'indice Asia-Pacifico di MSCI in calo dello 0,2%, ma destinato a un guadagno annuale dell'8%. I mercati di Giappone, Corea del Sud e Thailandia sono rimasti chiusi, mentre Hong Kong, Filippine, Australia e Nuova Zelanda hanno avuto sessioni ridotte.

Le azioni cinesi sono calate dopo che i dati PMI manifatturieri hanno mostrato un'espansione più lenta a dicembre, con un valore di 50,1 rispetto a 50,3 a novembre, deludendo le aspettative. Il CSI 300 e il Composite di Shanghai hanno perso lo 0,4%, mentre l'Hang Seng di Hong Kong è salito dello 0,7%. Il PMI non manifatturiero è migliorato a 52,2 da 50,0.

La crisi politica in Corea del Sud si è aggravata con l'approvazione da parte di un tribunale di un mandato di arresto per il presidente destituito Yoon Suk Yeol, a seguito della sua dichiarazione di legge marziale del 3 dicembre. La mossa senza precedenti arriva mentre anche il presidente ad interim Han Duck-soo è stato destituito, mentre il paese affronta le conseguenze del disastro aereo di Jeju Air di domenica, che ha causato 179 vittime.

La maggior parte delle valute asiatiche si è indebolita rispetto al dollaro, registrando perdite annuali. L'indice del dollaro si è mantenuto vicino ai massimi di due anni, nonostante un calo dello 0,1% a 107,95. Il cambio USD/JPY è sceso dello 0,3% a 156,43, ma è comunque in calo del 10% su base annua. L'USD/INR ha toccato nuovi massimi storici con la rupia destinata a indebolirsi di oltre il 3% nel 2024.

I prezzi del petrolio sono aumentati, con il Brent in rialzo dello 0,8% a 74,64 dollari e il WTI in crescita dello 0,9% a 71,67 dollari, anche se entrambi i benchmark sono destinati a chiudere l'anno con perdite del 3,2% e dello 0,6% rispettivamente. L'espansione dell'attività manifatturiera cinese ha fornito un certo supporto, ma persistono timori sulla domanda per il 2025 a causa dell'estensione dei tagli OPEC+.

L'oro è rimasto stabile intorno ai 2.607 dollari, ma si prepara a un guadagno stellare del 26% nel 2024, la sua performance annuale migliore in oltre un decennio. L'argento è rimasto vicino ai 29,31 dollari, mentre il rame è sceso dello 0,2% a 8.925 dollari, nonostante la continua espansione manifatturiera in Cina.

Cacao e caffè si sono distinti come le materie prime con le migliori performance del 2024, con i prezzi del cacao quasi triplicati a causa dei persistenti deficit di offerta. Guardando al 2025, si prevede che le tensioni commerciali domineranno il panorama, con Trump tornato in carica e intenzionato a imporre pesanti dazi sui beni cinesi.

Pechino ha approvato nuove normative per incoraggiare la tecnologia di guida autonoma, consentendo autobus e taxi pubblici senza conducente dopo valutazioni di sicurezza da aprile 2025. La misura arriva mentre aziende come Apollo Go di Baidu e Pony.ai espandono le loro flotte di robotaxi, mentre Tesla prevede di introdurre la guida completamente autonoma nel primo trimestre del 2025. Inizia ad investire oggi o prova un conto demo senza rischi Registrati per un conto reale PROVA UNA DEMO Scarica la app mobile Scarica la app mobile

Questo materiale è una comunicazione di marketing ai sensi dell'Art. 24, paragrafo 3, della direttiva 2014/65 / UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92 / CE e la direttiva 2011/61 / UE (MiFID II). La comunicazione di marketing non è una raccomandazione di investimento o informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento ai sensi del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio e direttive della Commissione 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e regolamento delegato (UE) 2016/958 della Commissione, del 9 marzo 2016, che integra il regolamento UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per le disposizioni tecniche per la presentazione obiettiva di raccomandazioni di investimento o altre informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento e per la divulgazione di particolari interessi o indicazioni di conflitti di interessi o qualsiasi altra consulenza, anche nell'ambito della consulenza sugli investimenti, ai sensi della legge sugli strumenti finanziari del 29 luglio 2005 (ad es. Journal of Laws 2019, voce 875, come modificata). La comunicazione di marketing è preparata con la massima diligenza, obiettività, presenta i fatti noti all'autore alla data di preparazione ed è priva di elementi di valutazione. La comunicazione di marketing viene preparata senza considerare le esigenze del cliente, la sua situazione finanziaria individuale e non presenta alcuna strategia di investimento in alcun modo. La comunicazione di marketing non costituisce un'offerta di vendita, offerta, abbonamento, invito all'acquisto, pubblicità o promozione di strumenti finanziari. XTB S.A. non è responsabile per eventuali azioni o omissioni del cliente, in particolare per l'acquisizione o la cessione di strumenti finanziari. XTB non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi perdita o danno, anche senza limitazione, eventuali perdite, che possono insorgere direttamente o indirettamente, intrapresa sulla base delle informazioni contenute in questa comunicazione di marketing. Nel caso in cui la comunicazione di marketing contenga informazioni su eventuali risultati relativi agli strumenti finanziari ivi indicati, questi non costituiscono alcuna garanzia o previsione relativa ai risultati futuri. Le prestazioni passate non sono necessariamente indicative dei risultati futuri, e chiunque agisca su queste informazioni lo fa interamente a proprio rischio.