Notizie del mattino: Criptovalute in rialzo, Nasdaq in calo e un nuovo capitolo della guerra commerciale USA-Canada

Mercati azionari
La seduta di ieri a Wall Street si è chiusa in modo contrastato, con il Dow Jones come unico tra i principali indici statunitensi a rimanere in territorio positivo, con un rialzo di quasi lo 0,3%.
Gli altri principali indici hanno registrato perdite: l’S&P 500 ha ceduto lo 0,3%, mentre il Nasdaq, fortemente esposto al settore tecnologico, ha chiuso la seduta in calo dello 0,8%.
Forti vendite hanno colpito i settori dei semiconduttori e dei chip di memoria: Nvidia, Intel e AMD hanno perso quasi il 3% ciascuna, mentre Micron e Sandisk hanno ceduto circa il 6%.
La pressione sul settore tecnologico arriva a soli due giorni dalla pubblicazione dei risultati trimestrali di Nvidia, che rappresenteranno un test cruciale per la tenuta delle elevate aspettative legate alle società attive nel comparto dell’intelligenza artificiale.
I mercati azionari asiatici hanno aperto inizialmente in calo, seguendo il sentiment negativo di Wall Street e la pressione sul settore tecnologico.
Nel corso della seduta, diversi mercati asiatici sono riusciti però a recuperare le perdite, riportando il Nikkei giapponese in territorio positivo. Il KOSPI sudcoreano ha quasi completamente azzerato i ribassi iniziali, mentre l’ASX 200 australiano ha guadagnato terreno.
La pressione iniziale sui mercati si è quindi notevolmente attenuata, anche se le Borse di Hong Kong, India e alcune aree del Sud-est asiatico hanno continuato a muoversi in territorio negativo.
Geopolitica e politica commerciale
Donald Trump sta intensificando fortemente la guerra commerciale con il Canada dopo il fallimento dei negoziati, prendendo di mira il primo ministro Mark Carney e sostenendo che il Canada debba “mettersi in riga”.
Il provvedimento più pesante previsto è un dazio del 50% sulle auto, sui camion e sui componenti automobilistici canadesi, a partire dal 1° gennaio 2027.
La misura potrebbe danneggiare gravemente l’industria automobilistica canadese, aumentando al contempo i costi di produzione negli Stati Uniti a causa delle filiere produttive fortemente integrate tra i due Paesi.
Il Canada promette una risposta dura, con il primo ministro Carney che ha annunciato l’introduzione di dazi di ritorsione.
Doug Ford ha suggerito che Ottawa potrebbe utilizzare le esportazioni di energia e materie prime critiche come leva negoziale, tra cui elettricità, nichel, uranio e potassio.
La situazione aumenta il rischio di ulteriori tensioni tra due economie profondamente interconnesse e mette sotto pressione aziende e consumatori su entrambi i lati del confine.
Gli Stati Uniti stanno inoltre avviando un'ampia campagna per isolare l’Iran dal sistema finanziario globale. Il segretario al Tesoro Scott Bessent ha annunciato sanzioni rivolte ai settori del petrolio, dei trasporti marittimi, dell’oro, della tecnologia, dell’aviazione e delle criptovalute.
Bessent ha avvertito che i Paesi che intrattengono rapporti commerciali con l’Iran rischiano a loro volta di essere colpiti dalle sanzioni statunitensi, sottolineando che nessuno, compresa la Cina, è escluso.
Per il momento Washington ha evitato di imporre sanzioni secondarie alle principali banche cinesi, dando ai partner dell’Iran tempo per ridurre la cooperazione, mentre la Cina rimane uno dei principali acquirenti di greggio iraniano.
L’obiettivo degli Stati Uniti è interrompere le principali fonti di entrate di Teheran e spingerlo verso un isolamento economico. Questo scenario aumenta al contempo il rischio di tensioni sul mercato petrolifero e di un ulteriore deterioramento dei rapporti tra Stati Uniti e Cina.
Macroeconomia e politica monetaria
I verbali della RBA mostrano che la decisione di agosto di mantenere i tassi di interesse al 4,35% non è stata affatto una formalità.
I membri della banca centrale australiana hanno discusso attivamente la possibilità di un rialzo preventivo di 25 punti base, citando un’inflazione ancora elevata e il rischio di una nuova accelerazione.
Alla fine ha prevalso l’idea che i precedenti rialzi dei tassi stiano già contribuendo a raffreddare l’economia. Un mercato del lavoro più debole e i segnali di rallentamento danno inoltre alla RBA tempo per monitorare i nuovi dati, anche se la possibilità di un futuro rialzo rimane aperta.
Il Giappone sta valutando incentivi fiscali per gli investitori retail che acquistano titoli di Stato giapponesi (JGB), con l’obiettivo di aumentare la partecipazione delle famiglie al finanziamento del debito sovrano.
La ministra delle Finanze Satsuki Katayama ha sottolineato che i dettagli del programma devono ancora essere definiti, ma l’obiettivo principale è incoraggiare le famiglie a partecipare maggiormente al mercato obbligazionario giapponese.
Materie prime e metalli preziosi
I metalli preziosi sono sotto pressione, con il prezzo dell’oro che ha registrato una lieve flessione, tornando sotto quota 4.700 dollari.
L’argento ha subito un calo più marcato rispetto all’oro, cedendo circa l’1,3% e scendendo sotto i 68 dollari.
Criptovalute
Il sentiment nel mercato degli asset digitali è decisamente migliorato, evidenziando un netto rimbalzo del comparto crypto.
Bitcoin ha superato quota 80.000 dollari per la prima volta in tre mesi, confermando un miglioramento dell’appetito per il rischio e un ritorno della domanda sul mercato.
Ethereum continua a mantenere il suo slancio rialzista, con il prezzo che sta attualmente testando il livello di 2.950 dollari.
Apertura mercati USA: Il petrolio inverte la rotta e recupera terreno nonostante le rassicurazioni di Trump, mentre Wall Street attende i risultati di Nvidia.
Grafico del giorno 🚩 US100 in attesa dei risultati di Nvidia: i semiconduttori subiranno un colpo o riceveranno nuova linfa?
Calendario economico 🗽 Wall Street col fiato sospeso: riflettori puntati sui dati PCE USA e sui conti di Nvidia
Notizie del mattino 🚩Il petrolio crolla a 85 dollari, i mercati attendono i conti di Nvidia
Questo materiale è una comunicazione di marketing ai sensi dell'Art. 24, paragrafo 3, della direttiva 2014/65 / UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92 / CE e la direttiva 2011/61 / UE (MiFID II). La comunicazione di marketing non è una raccomandazione di investimento o informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento ai sensi del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio e direttive della Commissione 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e regolamento delegato (UE) 2016/958 della Commissione, del 9 marzo 2016, che integra il regolamento UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per le disposizioni tecniche per la presentazione obiettiva di raccomandazioni di investimento o altre informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento e per la divulgazione di particolari interessi o indicazioni di conflitti di interessi o qualsiasi altra consulenza, anche nell'ambito della consulenza sugli investimenti, ai sensi della legge sugli strumenti finanziari del 29 luglio 2005 (ad es. Journal of Laws 2019, voce 875, come modificata). La comunicazione di marketing è preparata con la massima diligenza, obiettività, presenta i fatti noti all'autore alla data di preparazione ed è priva di elementi di valutazione. La comunicazione di marketing viene preparata senza considerare le esigenze del cliente, la sua situazione finanziaria individuale e non presenta alcuna strategia di investimento in alcun modo. La comunicazione di marketing non costituisce un'offerta di vendita, offerta, abbonamento, invito all'acquisto, pubblicità o promozione di strumenti finanziari. XTB S.A. non è responsabile per eventuali azioni o omissioni del cliente, in particolare per l'acquisizione o la cessione di strumenti finanziari. XTB non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi perdita o danno, anche senza limitazione, eventuali perdite, che possono insorgere direttamente o indirettamente, intrapresa sulla base delle informazioni contenute in questa comunicazione di marketing. Nel caso in cui la comunicazione di marketing contenga informazioni su eventuali risultati relativi agli strumenti finanziari ivi indicati, questi non costituiscono alcuna garanzia o previsione relativa ai risultati futuri. Le prestazioni passate non sono necessariamente indicative dei risultati futuri, e chiunque agisca su queste informazioni lo fa interamente a proprio rischio.