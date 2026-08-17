Notizie del mattino: EURUSD ai massimi da due mesi! Calano ancora le scommesse su un rialzo dei tassi (17/08/2026)

📊 Indici e società
Dopo una seduta di venerdì incerta, i futures sugli indici statunitensi tornano a guadagnare terreno, in prossimità dei massimi storici. I futures sul Nasdaq registrano i maggiori rialzi (US100: +0,3%). In positivo anche i futures sull’S&P 500 (US500: +0,15%) e sul Russell 2000 (US2000: +0,05%). Il calo dei futures sul DJIA (US30: -0,05%) suggerisce un continuo spostamento dei capitali verso i titoli tecnologici.
In Asia si registra un rally sostenuto dal calo delle aspettative di rialzi dei tassi di interesse negli Stati Uniti, dopo i deboli dati sui consumi diffusi venerdì (vendite al dettaglio e indici di fiducia in calo). I rialzi sono guidati da Hong Kong (HK.cash: +1,1%) e Cina (CHN.cash: +1,15%). I futures sul Nikkei 225 (JP225) guadagnano lo 0,3%, nonostante i dati sul PIL giapponese siano risultati significativamente più deboli del previsto. L’Australia è poco mossa, mentre la Corea del Sud è chiusa per festività.
Il settore dei semiconduttori guida i rialzi in Giappone e Cina, con Kioxia (+7,6%), SMIC (+7,1%) e Cambricon (+5%). Alibaba guadagna l’1,5% dopo le indiscrezioni su una possibile vendita dello studio di videogiochi Lingxi Games, valutato oltre 1,5 miliardi di dollari. In Australia, alcune società hanno registrato forti cali dopo la pubblicazione dei risultati: il retailer JB Hi-Fi e la banca NAB hanno perso oltre il 3,5%, dopo aver segnalato un rallentamento del mercato dei mutui.
🌍 Economia e geopolitica
Il PIL giapponese è cresciuto a un tasso annualizzato dell’1,1% nel secondo trimestre (+0,3% su base trimestrale), ben al di sotto del consenso del 2%. Il principale fattore alla base del dato inferiore alle attese è stato il calo inatteso della domanda interna. I consumi privati sono diminuiti per la prima volta in due anni (-0,02% su base trimestrale), mentre gli investimenti in conto capitale (CAPEX) si sono contratti dell’1,2% su base trimestrale a causa dell’incertezza sulle catene di approvvigionamento legata alla guerra in Medio Oriente. Questi cali hanno compensato l’impatto positivo delle esportazioni nette, sostenute dalla domanda di apparecchiature per l’intelligenza artificiale e veicoli ibridi.
Al contrario, la produzione industriale ha sorpreso positivamente (+4,9% su base annua; atteso: +4,2%; precedente: -2,1%), riflettendo l’ottimismo emerso di recente dal sondaggio Tankan.
I ministri degli Esteri di otto Paesi, tra cui Turchia, Arabia Saudita ed Egitto, insieme ad Hamas, hanno condannato il rifiuto da parte di Israele del piano del Board of Peace. Il presidente turco Erdogan ha dichiarato che la riapertura dello Stretto di Hormuz rimane una priorità assoluta.
💱 Valute, materie prime e criptovalute
L’indice del dollaro è in calo per la terza seduta consecutiva (USDIDX: -0,15%), raggiungendo livelli che avevano rappresentato un importante supporto a metà giugno. L’aumento della propensione al rischio in Asia è confermato dai rialzi generalizzati del dollaro australiano e neozelandese (AUDUSD: +0,4%, NZDUSD: +0,6%). Lo yen si rafforza nonostante i deboli dati sul PIL (USDJPY: -0,15%). EURUSD (+0,2%) viene scambiato sui massimi degli ultimi due mesi, vicino a quota 1,1585.
I futures sul Brent (OIL) restano sostanzialmente invariati rispetto alla chiusura di venerdì, intorno agli 88,50 dollari al barile, in assenza di cambiamenti significativi sul fronte mediorientale. I futures sul gas naturale europeo hanno aperto in rialzo (NATGAS.EU: +2%, NATGAS: -2%).
Il calo delle aspettative di rialzi dei tassi da parte della Fed continua a sostenere i metalli preziosi. L’oro guadagna lo 0,4%, a 4.393 dollari per oncia, mentre l’argento sale dell’1,6%, a 65,70 dollari per oncia. Anche i futures su platino e palladio sono in territorio positivo.
Nel comparto crypto prevale un moderato ottimismo. Bitcoin guadagna lo 0,9%, a 63.520 dollari, mentre Ethereum sale dell’1,3%, a 1.900 dollari.
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