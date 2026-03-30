Notizie del mattino: i mercati mostrano segnali di ripresa dopo il fine settimana; cosa ci riserverà la settimana? (30.03.2026)

🌍 Geopolitica – Il Medio Oriente resta sotto i riflettori Il conflitto in Medio Oriente sta intensificandosi: nel fine settimana, gli Houthi hanno lanciato attacchi con missili e droni contro Israele, mentre raid israeliani hanno causato blackout temporanei a Teheran e nelle aree circostanti. Gli Stati Uniti continuano a rafforzare la loro presenza nella regione: diverse centinaia di forze speciali (Rangers, SEALs), migliaia di Marines e la 82ª Divisione Aviotrasportata sono già nell’area, offrendo a Trump l’opzione di un’operazione terrestre. Il Pakistan ha annunciato che ospiterà nei prossimi giorni colloqui diretti tra Stati Uniti e Iran; Trump ha segnalato sia progressi nei negoziati sia la possibilità di prendere il controllo delle infrastrutture petrolifere iraniane, inclusa Kharg Island. Donald Trump ha dichiarato che i negoziati con l’Iran stanno procedendo bene e che gli iraniani hanno accettato la maggior parte dei 15 punti proposti dagli americani. Israele ha confermato tramite Channel 12: in caso di una potenziale operazione terrestre statunitense in Iran, l’esercito israeliano non parteciperà sul terreno. 🛢️ Petrolio e materie prime Il Brent ha aperto la settimana significativamente più in alto (~107,7 $/barile, +0,84%), ma ha poi ritracciato dopo il rally iniziale, riflettendo l’incertezza tra speranze di de-escalation e il rischio reale di blocco dello Stretto di Hormuz. Il mercato monitora attentamente il traffico delle petroliere: Trump ha osservato che l’Iran ha consentito il transito di 20 petroliere attraverso lo Stretto di Hormuz. L’oro continua il rally rialzista, scambiato a 4.514 $/oncia (+0,49%), mentre l’argento sale dello 0,77% a 70,4 $/oncia — la domanda di beni rifugio e copertura contro l’inflazione resta forte in presenza del rischio di guerra. Il gas naturale (NATGAS) scende del 3,23% a 2,93 $/MMBtu, mentre il grano sul CBOT si avvia al quarto rialzo in cinque sedute, poiché l’aumento dei costi energetici e dei fertilizzanti pesa sulle prospettive della produzione agricola. 🏛️ La Bank of Japan e lo yen La BoJ mantiene la sua linea di stretta monetaria: il Summary of Opinions indica disponibilità a ulteriori rialzi dei tassi, anche se l’inflazione guidata dal petrolio e il rischio di stagflazione restano fattori frenanti. Il vice ministro delle Finanze Atsushi Mimura ha minacciato “azioni decisive” contro i movimenti speculativi sullo yen — una chiara escalation nella retorica interventista, supportata dalle dichiarazioni del governatore Ueda sull’importanza crescente del tasso di cambio per l’inflazione. USD/JPY è sceso da circa 160,50 a ~159,72 (-0,35%) — lo yen è oggi la valuta più forte sul mercato forex; l’indice del dollaro USDIDX è sceso sotto quota 100 (-0,11%). Le valute dell’area antipodiana e il CAD risultano le più deboli. Heatmap della volatilità attuale nel mercato FX. Fonte: xStation 📊 Mercati asiatici e indici Il JP225 (Nikkei) è in rialzo del +1,02% a circa 51.757 punti, recuperando parte delle perdite precedenti; i mercati regionali rimbalzano poiché il conflitto non è significativamente escalato nel fine settimana. Il CHN.cash (indice cinese) sale dello 0,90% a 8.401 punti; la PBOC ha fissato oggi il fixing USD/CNY a 6,9223 — leggermente sopra le aspettative di mercato (6,9205) — causando un lieve indebolimento dello yuan. I futures europei sul DAX (DE40) indicano un’apertura intorno a 22.380 punti (+0,41%); l’S&P 500 (US500) sale dello 0,33% a 6.419 punti, mentre il Nasdaq (US100) guadagna lo 0,43% a 23.353 punti. Fonte: xStation ₿ Criptovalute Bitcoin si distingue durante la sessione di trading: +1,36% a circa 67.506 $ — la criptovaluta beneficia sia delle pressioni inflazionistiche sia del più ampio rally “risk-on” dei mercati. 📅 Sotto i riflettori questa settimana Venerdì: report chiave U.S. NFP, insieme ai dati ISM Manufacturing e Retail Sales — queste pubblicazioni determineranno il percorso della Fed in un contesto di incertezza legata alla guerra. Eurozona: CPI preliminare di marzo (Villeroy segnala la disponibilità della BCE ad agire, ma afferma che è troppo presto per decisioni specifiche). Australia: verbali RBA — dopo la decisione del governo di tagliare la tassa sui carburanti, Morgan Stanley avverte di uno shock dell’offerta nel mercato del fuel e di rischi al rialzo. BoJ Tankan (Q1 2026) — indicatore chiave del sentiment delle imprese giapponesi dopo settimane di retorica interventista.

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