Notizie del mattino: il dollaro si indebolisce in attesa dei verbali

I contratti futures sugli indici statunitensi ed europei si mantengono intorno alla parità, mentre i mercati asiatici, tra cui il Nikkei giapponese e il Kospi sudcoreano, hanno registrato forti ribassi dopo la terza seduta consecutiva di perdite a Wall Street. Il principale fattore alla base del sentiment di mercato è il sell-off globale sul mercato obbligazionario, che ha spinto i rendimenti dei titoli di Stato a lunga scadenza negli Stati Uniti e in Europa, inclusi i titoli tedeschi e francesi, ai massimi degli ultimi anni. Gli investitori stanno valutando se l'aumento dei costi di finanziamento possa danneggiare l'economia e attendono la pubblicazione, prevista per oggi alle 20:00, dei verbali della riunione del FOMC di luglio, per cercare indicazioni sulle prossime mosse della Federal Reserve. Sul mercato delle materie prime, i prezzi del petrolio greggio sono in rialzo per il quarto giorno consecutivo, con i futures sul Brent sopra i 91 dollari al barile (il WTI è in rialzo dello 0,30%), sostenuti dai timori che il trasporto attraverso lo Stretto di Hormuz possa essere bloccato in seguito alla scadenza del cessate il fuoco tra Stati Uniti e Iran. Nel frattempo, il dollaro statunitense si indebolisce e si mantiene vicino ai minimi degli ultimi mesi: l'indice del dollaro (USDIDX) cede lo 0,08%. Il movimento coincide con una temporanea pausa nel rialzo dei rendimenti obbligazionari in vista della pubblicazione dei verbali della Fed. Lo yen giapponese mostra oggi una performance relativamente positiva, mentre si registra una maggiore pressione al ribasso, tra le altre valute, sul dollaro australiano. Fonte: xStation Tra i vari settori dell’economia, le società tecnologiche e del comparto delle telecomunicazioni sono attualmente quelle che stanno registrando le performance peggiori, con perdite superiori al 2% sul mercato azionario statunitense questa settimana. Nel frattempo, l’ETF VanEck Semiconductor ha perso il 4,1% martedì, penalizzato dall’aumento dei tassi di interesse. Fonte: XTB Il settore energetico statunitense, invece, sta registrando la performance migliore, con società di raffinazione, tra le altre, che hanno raggiunto nuovi massimi, sostenute da margini di raffinazione ai livelli record e dalle tensioni geopolitiche in Medio Oriente. Le azioni di Target sono salite di oltre il 55% dall’inizio dell’anno e gli investitori attendono con interesse il report finanziario di oggi, che sarà pubblicato prima dell’apertura dei mercati, per valutare l’efficacia del piano di rilancio guidato dal CEO Michael Fiddelke. Il produttore cinese di robot Unitree Robotics ha debuttato alla Borsa di Shanghai, con le azioni che a un certo punto sono arrivate a guadagnare quasi il 630%, riflettendo il forte interesse degli investitori retail per le innovazioni tecnologiche. Il colosso sudcoreano Samsung Electronics ha annunciato un investimento di 158 milioni di dollari in una nuova linea produttiva per sistemi di raffreddamento a Gwangju. Le sue azioni hanno tuttavia perso oltre il 7%, in un più ampio sell-off del settore tecnologico asiatico. I produttori di semiconduttori e apparecchiature, tra cui Teradyne, Marvell e Micron, hanno registrato martedì perdite significative, comprese tra il 7% e il 9%, sotto la pressione degli elevati rendimenti obbligazionari. La seduta odierna vedrà inoltre protagonisti i risultati trimestrali di altri importanti operatori del settore retail e dei beni di consumo, tra cui Lowe’s ed Estée Lauder.

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