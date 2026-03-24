Notizie del mattino - Il prezzo del petrolio riprende a salire (24.03.2026)

Situazione in Medio Oriente Donald Trump ha indicato in un discorso di lunedì che un accordo con l’Iran è vicino, portando alla sospensione di un attacco pianificato contro le infrastrutture energetiche del Paese. L’attacco era originariamente previsto per iniziare a mezzanotte (ora del Regno Unito). Il presidente degli Stati Uniti ha specificato che un accordo deve essere firmato entro 5 giorni; in caso contrario, gli Stati Uniti riprenderanno i bombardamenti delle principali infrastrutture strategiche dell’Iran. Sebbene Teheran abbia negato che tali negoziati siano in corso — provocando un ritorno del sentiment negativo sui mercati — vale la pena notare che uno schema simile si è verificato lo scorso anno con la Cina. All’epoca, Trump affermò che un accordo era imminente e sospese dazi estremi; la Cina inizialmente lo negò, ma un accordo formale fu raggiunto appena due settimane dopo. Questa situazione dimostra che gli Stati Uniti cercano una rapida risoluzione del conflitto, che ha causato estrema volatilità nei mercati finanziari, in particolare nel mercato del petrolio, dove i prezzi sono tornati sopra i 100 USD al barile. Israele sta continuando le operazioni militari, mentre l’Iran prosegue con attacchi di ritorsione. Amazon ha segnalato interruzioni dei servizi AWS in Bahrein a causa dell’attività di droni iraniani. L’agenzia di stampa Fars riporta danni estesi alle infrastrutture del gas e dell’energia in tutto il Paese. Secondo il Wall Street Journal, le nazioni arabe si stanno muovendo verso un coinvolgimento più profondo. L’Arabia Saudita ha consentito all’aeronautica statunitense di utilizzare la sua principale base aerea, avendo diversificato le esportazioni di petrolio tramite un oleodotto verso ovest. Il re Mohammed bin Salman starebbe anche valutando un intervento militare diretto. Gli Emirati Arabi Uniti stanno chiudendo tutte le aziende legate all’Iran, con l’obiettivo di interrompere ogni legame finanziario ed economico. Il petrolio Brent è attualmente scambiato a 99,8 USD al barile, dopo il rollover del contratto futures del 17 marzo. L’oro è sceso sotto i 4400 USD per oncia, segnando una perdita del 2%, mentre l’argento è sceso di circa il 4% a 66 USD per oncia. Queste perdite nei metalli preziosi sono legate alle preoccupazioni per l’aumento dell’inflazione. Il World Gold Council ha rilasciato una dichiarazione confermando che le banche centrali intendono continuare ad acquistare oro quest’anno. Ciò è probabilmente una risposta alle voci secondo cui le banche centrali del Medio Oriente potrebbero vendere oro per affrontare problemi di liquidità dopo l’interruzione dei flussi di cassa derivanti dalle vendite di idrocarburi. Dati ed altri eventi Gli indici americani sono rimbalzati con forza durante la sessione di ieri, ma oggi US100 e US500 sono in calo di circa l’1% in mezzo alla persistente incertezza. I futures sugli indici cinesi perdono oltre l’1%, l’australiano AUS200 scende dell’1,7% e il giapponese JP225 ha perso quasi il 2,7%. L’EURUSD rimane elevato, scambiando appena sotto il livello di 1,16. Il PMI manifatturiero del Giappone è rallentato a 51,4 dal precedente 53. Sebbene un raffreddamento dell’economia sia impegnativo per la Bank of Japan, un aumento dei tassi ad aprile rimane altamente probabile dato l’attuale rimbalzo dei prezzi energetici. L’inflazione CPI del Giappone è scesa inaspettatamente all’1,3% su base annua, sotto le attese dell’1,5% e in calo dal precedente 1,5%. Una crisi energetica sta diventando sempre più evidente nei Paesi asiatici. Il ministro dell’Energia sudcoreano ha indicato che allenterà le restrizioni sulle centrali a carbone, riavvierà gli impianti nucleari attualmente in manutenzione e introdurrà limitazioni all’uso non essenziale dei veicoli. L’UE e l’Australia hanno firmato un accordo commerciale che elimina la maggior parte dei dazi e delle restrizioni. Si prevede che ciò generi risparmi per 1 trilione di EUR all’anno e aumenti l’accesso dell’Europa a minerali critici, come le terre rare. Anna Breman, responsabile della RBNZ, ha osservato che la situazione attuale sta alimentando tensioni finanziarie, ma ha sottolineato che i tassi di interesse della Nuova Zelanda sono a un livello che consente movimenti in entrambe le direzioni a seconda dell’evoluzione della situazione. Secondo la responsabile della RBNZ, anche una rapida fine della guerra non cambierà la realtà attuale e probabilmente limiterà il potenziale di crescita globale. Austan Goolsbee della Fed ha indicato di vedere possibili motivi per ulteriori rialzi dei tassi di interesse negli Stati Uniti.

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