Notizie del mattino: L'ORO supera i $5,000

Stiamo iniziando una nuova settimana di contrattazioni sui mercati internazionali.

L’avvio delle contrattazioni di lunedì è molto volatile e interessante. Il trend di “de-dollarizzazione”, già visibile la scorsa settimana, oggi si è arrestato.

La coppia EUR/USD è in calo dello 0,32% su base intraday e viene scambiata nell’area di 1,1852. Allo stesso tempo, USD/JPY rimane stabile al di sotto di 154,500, una zona di controllo chiave segnata dalla media mobile esponenziale (EMA) a 100 giorni.

Nel mercato Forex nel suo complesso, lo yen e il dollaro canadese stanno attualmente registrando le migliori performance. Le maggiori perdite si osservano sul franco svizzero e sul dollaro australiano.

La forza dello yen deriva dalle dichiarazioni del primo ministro giapponese Takaichi, che ha avvertito che il governo è pronto a intervenire contro movimenti speculativi in presenza di una debolezza valutaria e di un forte aumento dei rendimenti obbligazionari.

Il mercato dei metalli preziosi è dominato dai rialzi. Le significative tendenze/dinamiche rialziste delle ultime settimane stanno chiaramente proseguendo anche oggi. L’ORO viene scambiato sopra i 5.000 dollari l’oncia per la prima volta, con un aumento intraday di quasi l’1,9%. Allo stesso tempo, i prezzi dell’ARGENTO salgono fino al 4,85%, superando quota 107,5 dollari.

Gli aumenti estremi dei prezzi dei metalli sono il risultato di una combinazione tra il trend di de-dollarizzazione, le tensioni geopolitiche e la speculazione sul mercato dei derivati.

Anche i trend di NATGAS e OIL.WTI rimangono invariati. I contratti sul gas naturale sono già in rialzo del 5,44% a causa del persistere di basse temperature e nevicate negli Stati Uniti.

Sul mercato azionario prevalgono sentiment contrastanti. Attualmente, i contratti sugli indici statunitensi registrano perdite comprese tra lo 0,10% e lo 0,3%. Sul mercato cash, la maggior parte degli indici cinesi ha chiuso in calo oggi, mentre il Nikkei 225 ha perso l’1,83%. I mercati in Australia sono rimasti chiusi per una festività nazionale.

Il sentiment resta debole a causa delle preoccupazioni per un possibile intervento giapponese e delle ultime minacce del presidente statunitense Trump in materia di dazi nei confronti del Canada; Trump ha minacciato il Canada di dazi del 100% qualora dovesse entrare in un accordo commerciale con la Cina.

Il calendario macroeconomico odierno è relativamente scarno. Gli investitori si concentreranno sui dati Ifo dalla Germania, sulle vendite al dettaglio dalla Polonia e sulla pubblicazione degli ordini di beni durevoli dagli Stati Uniti.

Il sentiment sul mercato delle criptovalute sta migliorando dopo che la principale criptovaluta è crollata a 86.000 dollari nella giornata di domenica. Volatilità attuale sul mercato valutario. Fonte: xStation

