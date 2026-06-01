Notizie del mattino: Nvidia e Microsoft stanno elettrizzando i mercati questa mattina ⚡

🌍 Geopolitica

Il conflitto tra Stati Uniti e Iran è entrato nel quarto mese senza alcun progresso all’orizzonte. Trump ha dichiarato di “non avere fretta” di raggiungere un accordo e ha avvertito che un’azione militare potrebbe riprendere se i colloqui dovessero fallire. Su Truth Social ha invitato i politici ad avere pazienza, assicurando loro: “Andrà tutto bene alla fine”.

Le notizie sulle presunte dimissioni del presidente iraniano Pezeshkian hanno scosso i mercati. Secondo quanto riportato, avrebbe informato la Guida Suprema che l’IRGC aveva assunto il controllo del processo decisionale, relegando la presidenza a un ruolo puramente cerimoniale. I media statali iraniani hanno definito la notizia “propaganda straniera”, ma i mercati l’hanno presa sul serio: dato che gli Stati Uniti stavano negoziando con il Ministero degli Esteri civile iraniano, che potrebbe non aver avuto il mandato dell’IRGC, qualsiasi accordo è ora in discussione.

Stati Uniti e Iran si accusano reciprocamente di nuovi attacchi. L’esercito statunitense ha effettuato attacchi “di autodifesa” contro siti radar iraniani e droni, mentre l’Iran ha risposto colpendo una base aerea. Rubio ha parlato con il presidente libanese Aoun e Netanyahu di una “de-escalation graduale”, ma gli USA sostengono che Hezbollah abbia bloccato l’accordo su ordine di Teheran. È stato inoltre segnalato un nuovo tentativo di intercettazione di un missile balistico nei pressi della base Ali Al Salem in Kuwait.

Stretto di Hormuz: la Marina statunitense ha scortato discretamente circa 70 navi commerciali nell’arco di tre settimane, con una media di tre al giorno, rispetto a oltre 100 al giorno prima della guerra. Le navi hanno navigato “sotto traccia”. Si tratta di un flusso gestito e minimo, non di un ritorno alla normalità commerciale.

📊 Economia e banche centrali

Schnabel della BCE segnala possibili rialzi dei tassi. L’inflazione causata dal conflitto con l’Iran è “troppo diffusa per essere ignorata”: si è già estesa oltre il settore energetico all’intera catena di approvvigionamento. Schnabel ha evitato di indicare un limite massimo al numero di rialzi e ha aggiunto che la BCE continuerà a basarsi sui dati. EUR/USD è leggermente in calo a 1,1651 (-0,05%).

Fed: i mercati stanno già scontando rialzi dei tassi, non tagli. Powell ha avvertito domenica contro la “politicizzazione della Fed”, mentre Kashkari ha osservato che anche se lo Stretto di Hormuz dovesse riaprire, le catene di approvvigionamento e l’inflazione potrebbero normalizzarsi molto più lentamente di quanto i mercati si aspettino. Questa settimana sono previsti interventi di Logan, Hammack e Daly. Il rapporto chiave sui Non-Farm Payrolls (NFP) è atteso per venerdì 5 giugno — previsione: 85.000 nuovi posti di lavoro, disoccupazione al 4,3%.

Giappone: gli investimenti aziendali del Q1 si sono attestati allo 0,0% su base annua (contro un atteso +4,0%), aumentando il rischio di una revisione al ribasso del PIL. Il PMI manifatturiero è sceso a 54,5 a maggio, mentre i costi di produzione hanno raggiunto il livello più alto degli ultimi 32 mesi. Il governatore della BOJ Ueda parlerà mercoledì: il mercato cerca segnali su un possibile rialzo dei tassi a giugno, anche se all’interno della BOJ non esiste ancora consenso.

Cina: il PMI manifatturiero Caixin/S&P Global è sceso a 51,8 a maggio (da 52,2), mentre il PMI ufficiale è calato verso la soglia dei 50 punti a causa della contrazione degli ordini all’export. Pechino ha inoltre irrigidito le norme sugli investimenti stranieri per limitare il trasferimento di tecnologia e dati.

📈 Mercati azionari – futures e sentiment

Futures S&P 500 +0,29%, futures Nasdaq 100 +0,57% — Wall Street apre giugno ai massimi storici. L’S&P 500 ha registrato nove settimane consecutive di rialzi — la serie più lunga dalla fine del 2023 — con un guadagno del 5,2% a maggio. Il Nasdaq è salito di oltre l’8% nello stesso mese.

La stagione delle trimestrali del Q1 è stata una delle più solide degli ultimi anni. Circa l’85% delle società dell’S&P 500 ha battuto le stime (media quinquennale: 78%) e gli utili hanno superato le aspettative del 16,7%, oltre il doppio della media storica del 7,3%.

🌏 Asia

Corea del Sud: il KOSPI è salito dell’1,31% toccando un massimo storico. Le esportazioni di semiconduttori hanno raggiunto livelli record a maggio (la crescita maggiore delle esportazioni complessive in oltre quattro decenni). Samsung Electronics è salita del 9,5%, con una capitalizzazione superiore a 2.000 trilioni di won, sostenuta dalle aspettative per gli incontri del CEO di Nvidia Jensen Huang con funzionari coreani.

LG Electronics è salita del 28% dopo indiscrezioni secondo cui Huang incontrerà il presidente del gruppo LG, Koo Kwang-mo, per discutere partnership nell’AI e nella robotica. Nvidia ha programmato una “Korean Partner Night” durante COMPUTEX a Taipei; parteciperanno anche SK Hynix e altre aziende. Nvidia fornirà oltre 260.000 dei suoi chip più avanzati ad aziende coreane, tra cui Samsung e Hyundai Motor.

Nikkei 225 +0,17%, Hang Seng +0,73%, CSI 300 -0,32%, ASX 200 -0,21%, KOSDAQ -1,58%. Sentiment misto nella regione — pesa la mancanza di progressi nei negoziati USA-Iran. SoftBank Group +5% dopo l’annuncio di un investimento da 45 miliardi di euro in infrastrutture AI in Francia nei prossimi cinque anni.

💱 Valute

L’AUD è di gran lunga la valuta più forte della giornata — il Currency Strength Meter (7:10 CEST) mostra il dollaro australiano nettamente davanti a GBP, USD ed EUR. NZD e CHF risultano chiaramente in indebolimento.

Il dollaro statunitense resta stabile dopo il calo settimanale. Dollar Index (DXY) +0,04% a circa 99,05, EUR/USD -0,05% (1,1651), USD/JPY +0,07% (159,44), GBP/USD +0,08% (1,3461). Lo yen resta debole — USDJPY oscilla intorno a 159,48.

EUR/PLN +0,07% (4,2293), USD/PLN +0,10% (3,6297). Lo zloty rimane stabile nonostante le tensioni geopolitiche.

🛢️ Materie prime

Prezzi del petrolio in forte rialzo. WTI +1,69% a 89,52 $, Brent +1,23% a 92,95 $ — dopo notizie di ulteriori attacchi militari israeliani in Libano e scambi di attacchi tra USA e Iran. Tuttavia, a maggio il petrolio aveva registrato il peggior calo mensile da aprile 2025 (quasi -17%), quando le speranze di un accordo erano elevate.

Oro -0,63% (4.516,69 $/oncia). Argento in lieve rialzo (+0,12%, 75,58 $/oncia). Gas naturale +1,83% a 3,34 $.

🏢 Aziende

Nvidia + Microsoft = “una nuova era per i PC”. Già dalla prossima settimana, durante COMPUTEX e Microsoft Build, debutteranno i primi PC Windows alimentati da chip Nvidia (ARM). Produttori coinvolti: Surface e Dell. Microsoft sta inoltre sviluppando software per agenti AI locali.

Nvidia entra ufficialmente nel mercato dei processori per PC. Durante il keynote al COMPUTEX di Taipei, Jensen Huang ha presentato il nuovo chip N1X (architettura ARM, prodotto da MediaTek) e il superchip RTX Spark — una combinazione della GPU Blackwell e della CPU N1X con 128 GB di memoria unificata, prodotta con processo TSMC a 3 nm. Huang ha paragonato questo cambiamento all’invenzione dello smartphone: “Questa è la prima completa reinvenzione del PC in 40 anni”.

Nvidia ha inoltre annunciato che la CPU per data center Vera è ora in piena produzione. Vera genera token 1,8 volte più velocemente dell’architettura x86 ed è centrale per le “fabbriche AI”, poiché supporta l’inferenza di agenti che richiede calcolo CPU general-purpose, non solo elaborazione parallela GPU. Huang ha definito Vera il “nuovo principale motore di crescita” dell’azienda. Tra i primi clienti figurano OpenAI, Anthropic, SpaceX/xAI, Dell, Oracle e CoreWeave — disponibilità prevista dall’autunno 2026.

Samsung ha inviato campioni dei suoi chip HBM4e ai clienti, anticipando la concorrenza. Nvidia ha inoltre chiuso una scappatoia nell’export: il Dipartimento del Commercio USA ha bloccato il trasferimento di chip Nvidia e AMD verso aziende cinesi tramite filiali estere — negli ultimi dodici mesi centinaia di migliaia di chip avanzati avrebbero potuto raggiungere la Cina tramite questo canale.

Berkshire Hathaway acquisirà Taylor Morrison per 8,5 miliardi di dollari interamente in contanti, con un premio del 24% rispetto alla chiusura di venerdì; il completamento dell’operazione è previsto nella seconda metà del 2026.

🔐 Criptovalute

Bitcoin -0,52%, scambiato intorno ai 73.293 $.

🔑 Cosa osservare oggi?

ISM Manufacturing PMI degli Stati Uniti (rilascio nel pomeriggio) (previsione: 53,0 contro 52,7 precedenti) — primo dato macroeconomico rilevante della settimana.

Qualsiasi notizia sulla situazione USA-Iran potrebbe provocare forti oscillazioni nei prezzi del petrolio e nei mercati finanziari — gli analisti ritengono realistico uno scenario di “sell the news” in caso di potenziale accordo.

Le azioni di Nvidia, Microsoft, Samsung e LG rappresentano un barometro del sentiment sull’AI e sulla tecnologia durante COMPUTEX e gli incontri di Jensen Huang.