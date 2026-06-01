Calendario economico: quali sono gli eventi più importanti della giornata e della settimana?

Gli indici europei aprono giugno in territorio positivo, con Nvidia e Microsoft a trainare il settore tecnologico. I mercati iniziano il nuovo mese con una propensione al rischio, ma le tensioni geopolitiche nello Stretto di Hormuz mantengono alta la cautela degli investitori. 📊 Apertura in Europa Gli indici europei aprono con prudenza ma in territorio positivo. I maggiori rialzi sono registrati da EU50 (+0,43%), ITA40 (+0,24%) e NED25 (+0,22%). Germania (DE40 +0,18%) e Francia (FRA40 +0,21%) mostrano guadagni solidi. Leggermente in rosso risultano invece il VSTOXX (-0,25%) — indice europeo della volatilità — e lo svizzero SUI20 (-0,05%), suggerendo un sentiment complessivamente moderatamente rialzista, ma senza segnali di panico. 🌐 Sentiment globale Uno sguardo più ampio ai mercati mostra il verde prevalere. Le materie prime energetiche guidano i rialzi: NATGAS +2,56%, OIL.WTI +2,43%, OIL +2,15% — sostenuti dall’escalation delle tensioni tra Stati Uniti e Iran e dalle interruzioni nello Stretto di Hormuz, dove la Marina USA sta scortando solo una frazione del normale traffico commerciale. In forte rialzo anche JP225 (+1,43%) e CHN.cash (+1,16%). US100 +0,61% e US500 +0,33% indicano che Wall Street si prepara a nuovi massimi dopo un maggio molto forte (+8% Nasdaq, +5,2% S&P 500). 📅 Calendario di oggi La giornata sarà dominata da una serie di dati sul PMI manifatturiero di maggio provenienti da tutto il mondo: • Cina (Caixin) — già pubblicato: 51,8 (superiore alle attese di 51,5; precedente 52,2) — lieve rallentamento, ma ancora in territorio espansivo • PIL della Polonia Q1 — ore 9:30: previsione +3,4% a/a, precedente +4,1% a/a — possibile lettura più debole • PMI manifatturiero tedesco — ore 9:55: previsione 49,9 (ancora sotto la soglia di 50) • PMI manifatturiero dell’Eurozona — ore 10:00: previsione 51,4 • ISM manifatturiero USA — ore 16:00: previsione 53 contro il precedente 52,7 — dato chiave della giornata Nota: il PIL svizzero del Q1, pubblicato alle 9:00, è risultato pari a +0,7% trimestre su trimestre, sopra le attese di +0,6%. 🔑 Cosa muove il mercato? • Geopolitica USA–Iran — lo Stretto di Hormuz resta in modalità “gestione della crisi”; i prezzi del petrolio reagiscono bruscamente a ogni notizia relativa ad attacchi • COMPUTEX Taipei + Microsoft Build — Jensen Huang (Nvidia) presenta il chip N1X e il superchip RTX Spark; dalla prossima settimana arriveranno i primi PC Windows basati su ARM • ISM manifatturiero delle 16:00 — primo dato macroeconomico rilevante della settimana, in vista dei Non-Farm Payrolls di venerdì (previsione: 85.000 posti di lavoro) • Petrolio e gas come barometro geopolitico — il WTI si avvicina ai 90 dollari; qualsiasi notizia proveniente dal Golfo Persico potrebbe innescare forti reazioni di mercato

Questo materiale è una comunicazione di marketing ai sensi dell'Art. 24, paragrafo 3, della direttiva 2014/65 / UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92 / CE e la direttiva 2011/61 / UE (MiFID II). La comunicazione di marketing non è una raccomandazione di investimento o informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento ai sensi del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio e direttive della Commissione 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e regolamento delegato (UE) 2016/958 della Commissione, del 9 marzo 2016, che integra il regolamento UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per le disposizioni tecniche per la presentazione obiettiva di raccomandazioni di investimento o altre informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento e per la divulgazione di particolari interessi o indicazioni di conflitti di interessi o qualsiasi altra consulenza, anche nell'ambito della consulenza sugli investimenti, ai sensi della legge sugli strumenti finanziari del 29 luglio 2005 (ad es. Journal of Laws 2019, voce 875, come modificata). La comunicazione di marketing è preparata con la massima diligenza, obiettività, presenta i fatti noti all'autore alla data di preparazione ed è priva di elementi di valutazione. La comunicazione di marketing viene preparata senza considerare le esigenze del cliente, la sua situazione finanziaria individuale e non presenta alcuna strategia di investimento in alcun modo. La comunicazione di marketing non costituisce un'offerta di vendita, offerta, abbonamento, invito all'acquisto, pubblicità o promozione di strumenti finanziari. XTB S.A. non è responsabile per eventuali azioni o omissioni del cliente, in particolare per l'acquisizione o la cessione di strumenti finanziari. XTB non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi perdita o danno, anche senza limitazione, eventuali perdite, che possono insorgere direttamente o indirettamente, intrapresa sulla base delle informazioni contenute in questa comunicazione di marketing. Nel caso in cui la comunicazione di marketing contenga informazioni su eventuali risultati relativi agli strumenti finanziari ivi indicati, questi non costituiscono alcuna garanzia o previsione relativa ai risultati futuri. Le prestazioni passate non sono necessariamente indicative dei risultati futuri, e chiunque agisca su queste informazioni lo fa interamente a proprio rischio.