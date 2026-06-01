Grafico del giorno: OIL (01.06.2026)

Il petrolio Brent (OIL) è in rialzo di quasi il 3% oggi, raggiungendo i 93,86 dollari al barile, con un intervallo di negoziazione giornaliero compreso tra 92,52 e 94,20 dollari. Il principale catalizzatore dei guadagni è l’escalation delle tensioni geopolitiche nello Stretto di Hormuz: gli scambi di attacchi tra Stati Uniti e Iran, così come le notizie relative alle dimissioni del presidente iraniano Pezeshkian, stanno sconvolgendo il mercato delle materie prime.

Contesto fondamentale

La geopolitica sta oscurando il petrolio. Il quarto mese del conflitto tra Stati Uniti e Iran non ha portato a una svolta: la Marina statunitense sta scortando solo circa 70 navi a settimana attraverso lo Stretto di Hormuz, rispetto a una media prebellica di oltre 100 al giorno. Paradossalmente, nel corso di maggio, il petrolio ha registrato il maggiore calo mensile dell’ultimo anno (quasi -17%), poiché i mercati avevano scontato le aspettative di un accordo; oggi si osserva un rimbalzo dopo la delusione e le nuove notizie militari. Due notizie che hanno particolarmente alimentato le aspettative di un aumento dei prezzi del petrolio sono stati i report di attacchi alla base aerea di Ali Al Salem in Kuwait e le presunte voci sulle dimissioni del presidente iraniano.

In una lettera inviata domenica, Pezeshkian ha sottolineato che il presidente e il governo erano stati di fatto esclusi dai processi decisionali più importanti e critici del Paese, e che il conseguente vuoto di potere aveva permesso a fazioni all’interno del Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica di prendere il controllo del potere effettivo dello Stato.

Il petrolio viene scambiato da settimane al di sotto della media mobile esponenziale a 50 giorni (EMA50) a 98,28, il che definisce immediatamente il contesto: i venditori dominano nel medio periodo e ogni rally si scontra con questo livello come con un muro. Il calo dai massimi di marzo, intorno ai 110 dollari, è stato graduale fino a quando il prezzo ha raggiunto la zona attuale, proprio in corrispondenza dell’EMA100 a 91,09 — e questo è il punto chiave del grafico di oggi, poiché l’EMA100 ha ripetutamente attenuato condizioni di ipervenduto negli ultimi mesi ed è ora nuovamente testata dall’alto.

L’RSI a 41,47 completa il quadro: l’indicatore non è ancora su livelli di forte ipervenduto, che storicamente hanno generato rimbalzi significativi, ma si sta avvicinando alla zona in cui gli acquirenti iniziano a entrare, rendendo tecnicamente plausibile una reazione in corrispondenza dell’EMA100. Il profilo dei volumi mostra che la maggiore concentrazione di scambi dei mesi precedenti si colloca nell’area 100–105 dollari, il che significa che un ritorno verso questa zona richiederebbe non solo la rottura dell’EMA50, ma anche il superamento di un’area densa di ordini storici — ed è qui che si trova la vera prova per i rialzisti.

Fonte: xStation