Notizie del mattino: svendita del settore tecnologico (06.02.2026)

Negli Stati Uniti, gli indici hanno esteso i ribassi di ieri. Le vendite si sono diffuse sull’intero mercato azionario USA, concludendo la giornata con perdite consistenti. L’S&P 500 ha ceduto l’1,2%, così come il Dow Jones, mentre il Nasdaq ha arretrato di quasi l’1,6%.

Il sell-off è stato il risultato di una combinazione di dati sfavorevoli relativi al mercato del lavoro statunitense e, soprattutto, dei risultati delle società tecnologiche.

Amazon ha mostrato ricavi molto solidi e un’ulteriore crescita del segmento AWS nei risultati diffusi ieri, ma il titolo è sceso fino a circa il 10% nelle contrattazioni after-hours. Gli investitori sono stati preoccupati dagli annunci di ingenti investimenti nell’intelligenza artificiale, che potrebbero arrivare a circa 200 miliardi di dollari nel 2026 e pesare sui flussi di cassa.

I mercati azionari asiatici sono stati messi sotto pressione dal peggioramento del sentiment globale legato al sell-off dei titoli tecnologici: l’Hang Seng di Hong Kong ha perso l’1,13% e l’ASX 200 australiano il 2,26%, in risposta ai segnali hawkish della RBA, mentre il Nikkei 225 giapponese è salito dello 0,29% in vista delle elezioni di domenica e il Composite di Shanghai ha guadagnato lo 0,11%.

I sondaggi indicano una possibile netta vittoria del campo della premier Takaichi, aumentando la probabilità di un’espansione fiscale e di tagli alle imposte.

Giappone: il membro del board della BoJ, Masu, ha adottato un tono cautamente hawkish, mantenendo sul tavolo un ulteriore irrigidimento della politica monetaria e avvertendo dei rischi inflazionistici alimentati da uno yen debole.

A dicembre, la spesa delle famiglie giapponesi è diminuita del 2,6% su base annua, ben al di sotto delle attese dello 0,1% e significativamente peggiore rispetto a novembre, quando era cresciuta del 2,9%, riflettendo le pressioni inflazionistiche sui consumatori.

Australia: la governatrice della RBA, Bullock, ha sottolineato che il rialzo dei tassi era necessario a causa dei vincoli di capacità, di un mercato del lavoro forte e di un’inflazione persistente.

La People’s Bank of China (PBOC) ha fissato il fixing odierno USD/CNY a 6,99590, mentre le previsioni indicavano un valore di 6,9517.

La Reserve Bank of India ha mantenuto i tassi al 5,25%, in linea con le attese diffuse.

Dopo la firma di un accordo commerciale con gli Stati Uniti, l’India sta valutando l’acquisto di aerei Boeing per un valore fino a 80 miliardi di dollari, secondo CNBC.

Il CME ha aumentato i requisiti di margine per i contratti su oro e argento dopo un’estrema volatilità.

Il mercato dei metalli preziosi mostra un parziale ritorno alla calma e un rimbalzo dopo i precedenti ribassi: l’oro guadagna circa l’1,5%, testando il livello di 4.850 dollari l’oncia, mentre l’argento sale di circa il 3,5% e si muove intorno ai 73 dollari l’oncia.

Un rimbalzo parziale è visibile anche nel mercato delle criptovalute, dove il Bitcoin guadagna oltre il 2%, raggiungendo i 65.100 dollari, e l’Ethereum sale di oltre il 3%, arrivando a 1.920 dollari. Fonte: xStation5

