Notizie del mattino: Trump annuncia il cessate il fuoco tra Israele e Libano

Negli ultimi giorni i mercati hanno registrato un significativo sollievo. Il presidente Donald Trump ha annunciato che Israele e Libano hanno concordato un cessate il fuoco di 10 giorni, confermato anche dal primo ministro israeliano. Tuttavia, gli esperti del Medio Oriente sottolineano che l’accordo resta molto fragile, con questioni chiave ancora irrisolte.

Donald Trump ha inoltre avvertito che sarebbe “ottimo per Hezbollah se si comportassero correttamente”, aggiungendo che un nuovo incontro con l’Iran potrebbe svolgersi già questo fine settimana. Ha anche dichiarato che “la guerra nel Golfo dovrebbe concludersi presto”.

Come risultato di questi sviluppi geopolitici e di un parziale allentamento delle tensioni in Medio Oriente, le azioni statunitensi restano vicine ai massimi storici dopo un forte rimbalzo, sostenute da solidi utili societari e dal crescente ottimismo degli investitori su una possibile fine del conflitto.

Nel frattempo, funzionari dei Paesi del Golfo e dell’Europa ritengono che gli Stati Uniti potrebbero aver bisogno fino a sei mesi per raggiungere un accordo con l’Iran. Inoltre, i Paesi del G7 stanno avvertendo dei rischi economici derivanti dalla guerra, evidenziando possibili pressioni inflazionistiche e interruzioni delle catene di approvvigionamento.

Nel comparto delle materie prime, il petrolio Brent è nuovamente sceso sotto i 100 dollari al barile.

Ieri sono arrivati anche i dati sul mercato del lavoro statunitense, risultati migliori delle attese. Le richieste iniziali di sussidi di disoccupazione si sono attestate a 207.000 contro una previsione di mercato di 215.000, confermando la relativa solidità del mercato del lavoro USA. Inoltre, l’indice manifatturiero della Fed di Filadelfia per aprile ha sorpreso positivamente, salendo a +26,7 rispetto al +10,0 atteso, indicando una chiara accelerazione dell’attività industriale e un miglioramento del sentiment delle imprese.

In Asia, le sedute sono attualmente dominate da un sentiment negativo. Il Nikkei 225 giapponese perde circa l’1%, il Kospi sudcoreano cede lo 0,5% e l’Hang Seng cinese arretra dell’1,3%. L’indice australiano tiene leggermente meglio, con un calo contenuto allo 0,2%.

Il governatore della Bank of Japan, Kazuo Ueda, ha rifiutato di commentare il calo delle aspettative su un rialzo dei tassi ad aprile.

Sul mercato valutario continua l’indebolimento dello yen giapponese contro le principali valute, con USD/JPY che torna a testare quota 160.

La People’s Bank of China (PBoC) ha fissato oggi il tasso di riferimento USD/CNY a 6,8622, mentre le attese erano per 6,8206. La Cina continua a segnalare una politica monetaria accomodante insieme a una maggiore spesa fiscale per sostenere la crescita economica in un contesto di incertezza globale. Le autorità si stanno concentrando sul rafforzamento dei consumi e sugli investimenti in nuove tecnologie e sicurezza energetica per sostenere lo sviluppo di lungo periodo.

Nel comparto dei metalli preziosi si registrano moderati rialzi. L’oro guadagna circa lo 0,2%, superando i 4.800 dollari, mentre l’argento sale di circa lo 0,5%, testando area 79 dollari.

Andamento opposto invece nel mercato delle criptovalute, dove i principali asset restano sotto pressione. Bitcoin è sceso sotto i 75.000 dollari, mentre Ethereum perde circa l’1,5%, trattando in area 2.320 dollari.

Le azioni Netflix hanno perso oltre il 9% nonostante solidi risultati del primo trimestre superiori alle attese del mercato sia in termini di ricavi sia di utili. Tuttavia, gli investitori sono rimasti delusi soprattutto dalla guidance futura più debole, in particolare per quanto riguarda utili, ricavi e margini attesi nel secondo trimestre. Inoltre, parte della forte performance è stata trainata da fattori straordinari, sollevando dubbi sulla sostenibilità della crescita e pesando sul sentiment.

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