Notizie del mattino: Wall Street guadagna terreno tra le speranze di una ripresa dei colloqui tra Stati Uniti e Iran🗽

I mercati globali hanno ripreso la loro traiettoria rialzista dopo una breve pausa, poiché i segnali secondo cui l’Iran potrebbe avviare negoziati con gli Stati Uniti hanno migliorato il sentiment degli investitori. Questo sviluppo ha aumentato le aspettative di una de-escalation delle tensioni in Medio Oriente in vista dell’imminente scadenza per il cessate il fuoco. Allo stesso tempo, i prezzi del petrolio sono rimasti sotto pressione al ribasso.

Martedì, l’indice MSCI All Country World Index è salito dello 0,1%, sostenuto dall’allentamento dei rischi geopolitici e da una nuova ondata di ottimismo intorno al settore dell’intelligenza artificiale, che ha nuovamente alimentato i rialzi delle azioni asiatiche. Nel frattempo, i futures sull’S&P 500 (US500) sono in rialzo dello 0,15%, mantenendosi a 7.160 punti.

Vale la pena notare che la precedente serie positiva di 11 sedute consecutive dell’indice si è conclusa lunedì. Si è trattato della striscia rialzista più lunga degli ultimi cinque anni, anche se le tensioni crescenti in Medio Oriente durante il fine settimana avevano temporaneamente indebolito la fiducia in una rapida soluzione.

Nella regione, la Corea del Sud si è distinta, con il mercato azionario salito a nuovi massimi storici. Allo stesso tempo, le azioni Apple sono finite sotto pressione nelle contrattazioni after-hours negli Stati Uniti dopo la notizia di un cambio ai vertici dell’azienda.

I futures sugli indici azionari indicano che il momentum positivo proveniente dall’Asia potrebbe estendersi anche ai mercati europei e a Wall Street.

I metalli preziosi hanno registrato un movimento correttivo. L’oro è sceso dello 0,6% fino a circa 4.800 dollari l’oncia, mentre l’argento ha perso l’1% attestandosi intorno a 78,90 dollari l’oncia.

Un sentiment più debole è stato visibile anche nel comparto degli asset digitali, con Bitcoin in calo verso quota 75.750 dollari.

In Asia, il settore tecnologico è rimasto il principale motore della crescita. L’indice MSCI tech è avanzato del 2,4%, estendendo i guadagni da inizio anno a oltre il 38%.

La forza del comparto dei semiconduttori era stata precedentemente confermata dal Philadelphia Semiconductor Index, che ha registrato la sua 14ª seduta consecutiva di rialzo. Una serie simile si era vista solo nel 2014.

Sul fronte societario, Amazon e Anthropic hanno attirato l’attenzione. Le aziende intendono espandere le capacità di inferenza AI in Asia ed Europa, con Anthropic pronta a destinare oltre 100 miliardi di dollari alle tecnologie AWS.

Inoltre, Amazon ha segnalato un potenziale investimento fino a 25 miliardi di dollari in Anthropic, che i mercati interpretano come un ulteriore segnale dell’intensificarsi della concorrenza nel settore dell’intelligenza artificiale.

Per quanto riguarda Apple, è stato annunciato che John Ternus assumerà il ruolo di CEO, mentre Tim Cook passerà alla carica di presidente esecutivo. Secondo l’azienda, Cook continuerà a supportare alcune aree operative selezionate, compreso il dialogo con i responsabili politici globali. US500 chart (D1 interval)

Fonte: xStation5

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