Notizie sulle criptovalute: Bitcoin guadagna quasi il 2% nonostante la guerra in Medio Oriente 📈

Nonostante la guerra in Medio Oriente e un sentiment chiaramente più debole sui mercati azionari — alimentato dall’aumento dei prezzi del petrolio e dalle rinnovate preoccupazioni sull’inflazione — Bitcoin ha reagito in modo relativamente tranquillo. A seguito degli attacchi israeliani e statunitensi contro obiettivi in Iran, BTC è sceso brevemente a circa 63.000 $ nella mattinata di sabato, per poi rimbalzare di circa il 5% e stabilizzarsi ora vicino a 66.500 $. I dati on-chain hanno inizialmente confermato una pressione di vendita sui derivati BTC, con liquidazioni che hanno raggiunto circa 1,8 miliardi di dollari di posizioni, ma il mercato ha rapidamente ritrovato equilibrio. Fonte: CryptoQuant In modo abbastanza sorprendente, i detentori a breve termine non hanno avviato una vendita di massa, il che potrebbe suggerire una fase di “esaurimento dell’offerta” in questa fase del ciclo e indica che Bitcoin è attualmente detenuto da mani relativamente più solide. Fonte: CryptoQuant D’altra parte, una parte significativa dell’offerta di BTC accumulata negli ultimi due anni resta in perdita. Un calo al di sotto del livello psicologicamente importante di 60.000 $ potrebbe aumentare drasticamente le perdite non realizzate tra i detentori a lungo termine. Fonte: CryptoQuant Gli ETF non stanno andando nel panico (per ora)

In questa fase del ciclo di mercato, l’attenzione degli investitori resta saldamente su Bitcoin, mentre Ethereum ha chiaramente perso centralità. Questo si riflette nei flussi degli ETF: il capitale continua a favorire Bitcoin e, senza un rimbalzo sostenuto di BTC, un più ampio mercato rialzista delle criptovalute che includa anche ETH appare per ora improbabile. Con l’eccezione di lunedì e venerdì scorsi, gli ETF su Bitcoin hanno registrato flussi netti chiaramente positivi nella scorsa settimana. Gli ETF su Ethereum, al contrario, hanno visto flussi solo marginalmente positivi. Fonte: Team di ricerca di XTB, Bloomberg Finance L.P. Il capitale cumulativo negli ETF cripto resta consistente. Rispetto ai livelli di picco, gli asset sono diminuiti di circa il 15%, nonostante Bitcoin sia sceso di quasi il 50% dai suoi massimi storici. Ciò suggerisce che, sebbene le vendite legate agli ETF siano accelerate negli ultimi mesi, esse sono ancora lontane dall’essere estreme. Fonte: Team di ricerca di XTB, Bloomberg Finance L.P. Grafici Bitcoin ed Ethereum (D1)

Da un punto di vista tecnico, Bitcoin sembra destinato a rimanere in fase di consolidamento tra 60.000 $ e 72.000 $ nel breve termine. Il mercato sembra essere alla ricerca di un catalizzatore in grado di innescare un movimento più deciso in una direzione o nell’altra. Non si può escludere un ulteriore impulso al ribasso verso 50.000 $, soprattutto se le condizioni dei mercati azionari globali dovessero deteriorarsi ulteriormente, favorendo il dollaro USA, i rendimenti obbligazionari e il petrolio. Al contrario, una rottura decisa sopra l’area dei 74.000–75.000 $ aumenterebbe la probabilità di un tentativo di recupero più duraturo. Fonte: xStation5

