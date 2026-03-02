PETROLIO e ORO guadagnano a causa delle tensioni in Medio Oriente ⚔️

La nuova settimana sui mercati si apre nel mezzo di attacchi coordinati da parte di Stati Uniti e Israele contro l’Iran e della vasta rappresaglia missilistica di Teheran, che ha preso di mira siti in Iran, Israele, basi statunitensi in paesi alleati, nonché negli Emirati Arabi Uniti, Qatar, Bahrain, Kuwait e Libano, con incidenti che hanno raggiunto anche Cipro, Giordania e Pakistan, tra gli altri.
L’elemento più pericoloso di questa crisi rimane la situazione nello Stretto di Hormuz, che rappresenta circa un quinto del commercio mondiale di petrolio e il trasporto di circa 20 milioni di barili al giorno, e che attualmente è in gran parte impraticabile a causa del rischio di attacchi alle petroliere. Proprio le preoccupazioni sulla sostenibilità delle forniture dal Golfo Persico stanno guidando l’impennata odierna dei prezzi del petrolio Brent e WTI di circa il 7,2%, portando il Brent intorno ai 79 dollari al barile. Il mercato sta considerando sempre più uno scenario in cui, in caso di blocco effettivo di Hormuz e di attacchi alle petroliere, i prezzi del petrolio potrebbero testare la soglia dei 100 dollari in tempi relativamente brevi.
Tuttavia, un certo limite a ulteriori aumenti del prezzo del petrolio deriva dalla decisione dell’OPEC+, che durante una riunione straordinaria nel fine settimana ha concordato di aumentare la produzione ad aprile di 206.000 barili al giorno, significativamente al di sopra del precedente obiettivo di circa 136.000 barili, nel tentativo di segnalare al mercato la propria disponibilità ad attenuare lo shock dell’offerta. In pratica, con attacchi in corso contro obiettivi negli Emirati Arabi Uniti e in tutta la regione, la disponibilità fisica della materia prima e la sicurezza delle rotte di approvvigionamento marittimo sono oggi più importanti di qualsiasi dichiarazione del cartello.
L’oro, che svolge il classico ruolo di “assicurazione finale”, sta reagendo con la stessa forza del petrolio, con prezzi in aumento di oltre il 2%, e se i combattimenti continueranno per altre 48 ore, potrebbe aprirsi la strada verso i 5.500 dollari l’oncia, con il rischio di livelli ancora più alti se l’escalation dovesse proseguire. Gli investitori si stanno rivolgendo anche all’argento, dove, con il mercato delle opzioni così surriscaldato, non si può escludere un movimento verso i 100–120 dollari l’oncia, anche se allo stesso tempo cresce il rischio di una brusca correzione negli strumenti attualmente in rialzo qualora la situazione in Medio Oriente dovesse improvvisamente calmarsi.
Nel breve termine, saranno proprio la durata dello scambio di fuoco e il periodo in cui il traffico nello Stretto di Hormuz resterà limitato a determinare come i mercati di petrolio, oro, sterlina e azioni reagiranno agli eventi nella regione.
Il petrolio Brent (OIL) ha iniziato le contrattazioni con un significativo gap rialzista, estendendo l’attuale trend di crescita dello strumento.
È interessante notare che l’RSI sulla media a 14 giorni si trova attualmente al livello più alto da giugno 2025.
Fonte: xStation
Anche l'oro (GOLD) ha aperto con un significativo gap rialzista e si sta avvicinando ai suoi massimi storici. Fonte: xStation
