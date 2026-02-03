Nuovi Massimi Nikkei. Oggi i Jolts

- Nuovi massimi storici per Nikkei con un +3,9%
- Nuovi massimi storici per Nikkei con un +3,9%
- Oro e Argento in forte recupero
- Oggi i Jolts Job Openings
- Nuovo contratto future in arrivo per l'argento il 9 febbraio
Forti acquisti tra ieri e oggi sul Nikkei e sui mercati azionari in generale, l'indice giapponese segna nuovi massimi storici sulla scia di una chiusura mensile di gennaio altamente positiva. Ieri brillante trimestrale per Palantir, recuperano Oro e Argento, nella giornata di oggi l'uscita dei primi dati del mercato del lavoro, i Jolts.
Azionario positivo. Nikkei +3,9% e nuovi massimi storici
Chiusura mensile di gennaio positiva per il Nikkei e subito arrivano i nuovi massimi storici per l'indice giapponese che prosegue la sua corsa al rialzo e rispetta i supporti su una forte discesa vista nella giornata di ieri, un recupero molto forte e il cash si avvicina a un +4% di rendimento. Punta ai nuovi massimi storici anche S&P500 anche se siamo ancora sotto i massimi dei giorni scorsi, la dinamica dei prezzi é altamente positiva, é bastato un solo giorno per vedere il dietrofront dei mercati sulle prime avvisaglie tecniche di tentativo di ribasso. Ovviamente si faccia attenzione a indici come Ftse Mib e Dow Jones che risultano particolarmente tirati al rialzo su base mensile, potrebbero cedere la loro dinamica rialzista durante il mese ma al momento é ancora molto presto per poter parlare di ribassi, la situazione di breve rimane rialzista.
I nuovi massimi storici del Nikkei su grafico giornaliero - Fonte: XStation
Oggi i Jolts
Arrivano i oggi i primi dati del mercato del lavoro Usa, i dati piú importanti che la Fed osserva per operare un eventuale taglio dei tassi che con i dati attuali si fa sempre piú lontano. I Jolts non rappresentano un dato di cruciale importanza se non quando il dato si discosta di molto dalle attese. Per oggi é previsto un calo delle posizioni lavorative aperte, infatti sono previsti 7,1 milioni di posti di lavoro a fronte dei 7,14 dello scorso dato, un calo che vediamo oramai da tempo ma che non é cosí incisivo da poter mettere in pericolo un mercato del lavoro che ha visto un miglioramento invece di un peggioramento sugli ultimi dati. Il dato sulla disoccupazione, in uscita venerdí, é previsto infatti stabile al 4,4%, in pratica la disoccupazione peggiora ma ad un ritmo lentissimo, situazione statistica del tutto anomala.
Recupero Oro e Argento. Nuovo future per l'argento
Di fatto oro e argento si trovano sui supporti di lungo termine, i 70 dollari per l'argento, i 4400 dollari l'oncia per l'oro, livelli che ieri sono stati rispettati come tali e che hanno portato ad un forte recupero che vede ora l'argento a 85 dollari e l'oro a 4890 dollari. La dinamica dei prezzi su base mensile rimane ancora rialzista ma ció che preoccupa ora é la distanza dei prezzi dai massimi storici visti solamente qualche giorno fa, livelli difficili da raggiungere di nuovo se non con una nuova ondata di volatilitá che di fatto presenterebbe nuovamente gli stessi problemi visti proprio nei giorni scorsi. Nekl frattempo il Cme presenta il nuovo contratto future per l'argento, un contratto da 100 once che permette ad operatori con capitale piú limitato di operare sull'exchange.
