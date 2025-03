Nvidia: la conferenza GTC cambierà il sentimento nei confronti dell'azienda?

Nvidia Corporation, un gigante dell'industria dei semiconduttori, sta entrando in un periodo cruciale della sua storia. Proprio prima della sua conferenza annuale GTC, che inizia il 18 marzo 2025, l'azienda si trova ad affrontare una serie di sfide, ma anche enormi opportunità. Gli investitori e gli analisti attendono con ansia informazioni che dissipino i dubbi sul nuovo chip AI Blackwell e confermino che Nvidia manterrà la sua posizione dominante sul mercato. Risultati finanziari: performance solida nonostante le turbolenze del mercato Inizia ad investire oggi o prova un conto demo senza rischi Registrati per un conto reale PROVA UNA DEMO Scarica la app mobile Scarica la app mobile I risultati finanziari di Nvidia per il quarto trimestre dell'anno fiscale 2025 (terminato a gennaio 2025) sono stati piuttosto solidi. I ricavi hanno raggiunto un record di 39,3 miliardi di dollari, con un aumento del 78% rispetto all'anno precedente. Il segmento dei data center, cruciale per Nvidia, ha generato 35,6 miliardi di dollari di ricavi, con un incremento del 93% rispetto all'anno precedente. L'utile netto per l'intero anno fiscale 2025 è stato di 74,3 miliardi di dollari, e gli utili per azione hanno raggiunto 0,89 dollari, superando le aspettative degli analisti. Nonostante questi risultati eccellenti, le azioni di Nvidia hanno subito una significativa correzione. Le azioni dell'azienda sono scese di oltre il 20% dal loro picco storico e, solo pochi giorni fa, questa discesa era superiore al 30%. In gran parte, i cali sono legati all'incertezza sul futuro del mercato dei chip, a causa dello sviluppo di modelli AI che richiedono meno potenza di calcolo. Blackwell e l'intelligenza artificiale generativa Il segmento dei data center rimane il principale motore di crescita di Nvidia. È qui che il chip Blackwell, che dovrebbe arrivare sul mercato nell'anno solare 2025, potrebbe portare a una vera rivoluzione. La domanda di GPU Nvidia è alimentata dal mercato in rapida crescita dell'intelligenza artificiale generativa (AI). Secondo le previsioni di Bloomberg Intelligence, questo mercato ha un potenziale di crescita enorme, con un valore che potrebbe raggiungere quasi mezzo trilione di dollari entro la fine del decennio.

Fonte: Bloomberg Intelligence Nvidia, come leader del mercato delle GPU, è ben posizionata per cogliere questa opportunità. L'azienda prevede ricavi di 43 miliardi di dollari nel primo trimestre del 2026, che rappresenterebbero un altro record. Tuttavia, è chiaro che, se la quota di mercato verrà mantenuta, la domanda per i prodotti di Nvidia dovrebbe aumentare significativamente nei prossimi anni, secondo le previsioni di BI sui servizi AI. Valutazione interessante nonostante i rischi a breve termine Il prezzo attuale delle azioni di Nvidia (119 dollari) porta il rapporto P/E forward a circa 27, il che significa che l'azienda non sembra più così eccessivamente costosa come recentemente. Inoltre, considerando gli ordini da parte dei più grandi giganti tecnologici, l'azienda ha una fonte di reddito garantita per molti anni a venire. Nonostante alcuni rischi, come il calo dei margini o le restrizioni alle esportazioni, le prospettive a lungo termine di Nvidia rimangono molto promettenti. GTC 2025: Cosa ci riserverà il futuro? La conferenza GTC 2025, e in particolare il discorso principale del CEO di Nvidia, Jensen Huang, sarà un evento chiave per gli investitori. Gli analisti si aspettano che l'azienda fornisca dettagli sul chip Blackwell e faccia chiarezza sulle preoccupazioni relative alla catena di approvvigionamento. Nonostante il miglioramento del sentiment del mercato, le azioni Nvidia stanno calando all'inizio della settimana. Fonte: xStation5

Questo materiale è una comunicazione di marketing ai sensi dell'Art. 24, paragrafo 3, della direttiva 2014/65 / UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92 / CE e la direttiva 2011/61 / UE (MiFID II). La comunicazione di marketing non è una raccomandazione di investimento o informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento ai sensi del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio e direttive della Commissione 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e regolamento delegato (UE) 2016/958 della Commissione, del 9 marzo 2016, che integra il regolamento UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per le disposizioni tecniche per la presentazione obiettiva di raccomandazioni di investimento o altre informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento e per la divulgazione di particolari interessi o indicazioni di conflitti di interessi o qualsiasi altra consulenza, anche nell'ambito della consulenza sugli investimenti, ai sensi della legge sugli strumenti finanziari del 29 luglio 2005 (ad es. Journal of Laws 2019, voce 875, come modificata). La comunicazione di marketing è preparata con la massima diligenza, obiettività, presenta i fatti noti all'autore alla data di preparazione ed è priva di elementi di valutazione. La comunicazione di marketing viene preparata senza considerare le esigenze del cliente, la sua situazione finanziaria individuale e non presenta alcuna strategia di investimento in alcun modo. La comunicazione di marketing non costituisce un'offerta di vendita, offerta, abbonamento, invito all'acquisto, pubblicità o promozione di strumenti finanziari. XTB S.A. non è responsabile per eventuali azioni o omissioni del cliente, in particolare per l'acquisizione o la cessione di strumenti finanziari. XTB non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi perdita o danno, anche senza limitazione, eventuali perdite, che possono insorgere direttamente o indirettamente, intrapresa sulla base delle informazioni contenute in questa comunicazione di marketing. Nel caso in cui la comunicazione di marketing contenga informazioni su eventuali risultati relativi agli strumenti finanziari ivi indicati, questi non costituiscono alcuna garanzia o previsione relativa ai risultati futuri. Le prestazioni passate non sono necessariamente indicative dei risultati futuri, e chiunque agisca su queste informazioni lo fa interamente a proprio rischio.