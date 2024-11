Nvidia Negativa post-trimestrale

Bitcoin nuovo Massimo Nvidia presenta una trimestrale eccezionale ma la sentenza del mercato non é stata di certo positiva, il titolo quota ancora sotto la pari nell'afterhours e al momento si attesa poco sotto i 146 dollari. Nella notte Bitcoin registra i suoi nuovi massimi storici e si porta in area 97500, ad un passo dai famosi 100.000, obiettivo psicologico importante per questo asset che si sta dimostrando particolarmente resiliente. Oggi abbiamo i dati relativi alle richieste iniziali e continue di sussidi di disoccupazione, il leading index del conference board e le vendite di case esistenti negli Usa.



NVIDIA ECCEZIONALE, MERCATO RISPONDE IN NEGATIVO }



Una trimestrale a dir poco eccezionale quella presentata ieri da Nvidia che si conferma essere un'azienda in espansione e con un fortissimo potenziale di ulteriore crescita avendo in pratica una posizione di assoluta dominanza nel settore dei data center, fulcro della redditivitá dell'azienda insieme al settore dell'automotive e della robotica, i due comparti che hanno presentato la crescita di fatturato piú importante rispetto all'ultimo anno e allo scorso trimestre. Nvidia si presenta con un utile per azione a 0,81 dollari per azione contro i 0,75 previsti dalle stime, un rialzo di circa un 8% mentre il fatturato sale a 35,08 miliardi di dollari (+94% rispetto lo scorso anno e +17% rispetto a Q2) contro i 33,17 delle stime. Salgono anche le stime per il fatturato del prossimo trimestre previsto a 37,5 miliardi di dollari e l'aziend annuncia che pagherá un dividendo di 0,01 dollari per azioni il prossimo 27 dicembre a tutti gli azionisti che avranno azioni al 5 dicembre. Il mercato risponde inizialmente con un forte ribasso di oltre il 5% per poi rimbalzare e attestarsi, a poche ore dalle contrattazioni europee, poco sotto i 146 a -0,76%. Mercato che risponde male ad una trimestrale a dir poco eccezionale, nessuno scossone dal punto di vista dei movimenti. Oggi sará cruciale la risposta dell'apertura del cash Usa pomeridiana per vedere effettivamente la reazione del mercato alla trimestrale.



DATI DA OSSERVARE OGGI



Sicuramente di forte interesse é la situazione macro con le richieste iniziali e continue di sussidi di disoccupazione previsti in uscita in oggi prima dell'apertura del cash. Dopo l'interesse per Nvidia si ritorna a vedere i dati macro principali, con le richieste di sussidi previste in leggero aumento, mentre si attendono anche i dati sulle vendite di case esistenti, previste in leggero rialzo dopo l'ultimo dato disastroso che ha visto un minimo a 3,84 milioni di case, dato peggiore degli ultimi 14 anni. Le richieste di sussidi sono importanti in quanto la correlazione del dato delle richieste continue con il tasso di disoccupazione é particolarmente alto, quindi un ulteriore peggioramento di quest'ultime potrebbe essere un anticipo del dato che vedremo il 6 dicembre.



BITCOIN ALLE STELLE. USDJPY PROVA A SCENDERE



