Nvidia Ottima, Oggi PIL Usa

Mercati senza direzione Mercati che non reagiscono in modo impattante all'ottima trimestrale di Nvidia uscita ieri sera, una trimestrale che vede Nvidia come un vero e proprio asso del settore dell'IA, vera e unica leader indiscussa del settore. Nel frattempo oggi si attende la reazione di un mercato che sembra non avere una direzione questa settimana con gli indici tecnicamente piú deboli che non riescono ad esprimere direzionalitá con la necessaria forza, stiamo parlando in special modo di Dow Jones e Nikkei che rimangono impantanati sui livelli giá testati da inizio settimana. Oggi le stime preliminari del Pil Usa e le richieste continue di sussidi di disoccupazione Usa.



NVIDIA OTTIMA, REAZIONE DELUDENTE



Non si discute la leadership di Nvidia nel settore dell'IA dopo questa trimestrale che presenta numeri che battono le stime. Come al solito brilla il comparto dei data center, vero e proprio core business della societá, calano nettamente le vendite sul comparto gaming, settore oramai al limite del marginale di fronte a quello dei data center. Anche la guidance per il futuro é ottima e le prospettive sono piú che rosee per il settore che a quanto pare potrebbe di nuovo espandersi con ulteriori sviluppi. Fatturato totale a 39,3 miliardi contro le stime di 38,1 miliardi, solo i data center arrivano a 35,6 miliardi, in aumento rispetto al trimestre precedente del 16% e quasi raddoppia il fatturato dello scorso anno con un +93%, numeri da leader indiscussa del mercato. Il fatturato per l'interno anno si attesta a 130,5 miliardi, in crescita del 115% rispetto lo scorso anno. La guidance per la prossima trimestrale prevede un fatturato a 43 miliardi di dollari piú o meno un 2%, inoltre Nvidia fa sapere nel suo report trimestrale che oramai é diventata il punto di riferimento del mercato con l'annuncio della sua partnership per il progetto Stargate da 500 miliardi di dollari, fa sapere inoltre che il 75% dei supercomputer nella lista dei Top500 globali é basato proprio sulla tecnologia di Nvidia. Per quanto riguarda le prospettive, Nvidia annuncia che arriverá una prossima ondata di sviluppo IA, questa volta quella rivolta alle industrie piú grandi portando ulteriori novitá nel settore. La reazione del titolo rimane peró deludente rispetto a quanto si aspettava con questa trimestrale, infatti non abbiamo visto molta volatilitá dopo l'earning release e il titolo di fatto quota poco sotto i 130 dollari per azione in afterhours dopo la chiusura cash a 131,28, nulla di sconvolgente. Per quanto riguarda la vera reazione alla trimestrale, dovremmo aspettare oggi pomeriggio con l'apertura cash e l'uscita dei dati sul Pil Usa e sulle richieste di sussidi di disoccupazione.



PIL USA



Oggi l'uscita del Pil Usa, la stima preliminare per Q4 2024 prevista passare dal 3,1% al 2,3%, un calo netto considerando il dato precedente. Il dato del Pil é notoriamente il dato che si muove con piú ritardo rispetto a inflazione e disoccupazione, pertanto é l'ultimo a segnare quali siano i veri sviluppi dell'economia. A proposito del Pil Usa, proprio S&P Global nel suo ultimo report riguardo quei PMI del settore dei servizi usciti in modo pessimo, ha sottolineato come l'economia Usa sia l'unica in rallentamento dei primi due mesi del 2025 con una stima del Pil annualizzato pari al +0,6%, un rallentamento molto marcato. Ricordiamo che questo dato puó essere impattante ma non determinante di fronte ai dati del mercato del lavoro che risultano assolutamente piú importanti in questo momento visto che la Fed si baserá principalmente su questi ultimi dopo i dati che continuano ad arrivare sul fronte macro. Ieri ad esempio abbiamo visto il dato sulle vendite di nuove case, un calo di oltre il -10% su base mensile e che sottolinea come l'economia Usa sia in effettivo rallentamento, fase economica che dovrá essere confermata anche dai numeri sulla disoccupazione in uscita il prossimo venerdí.



MERCATI "PIATTI"



Reazioni poco vistose, movimenti che partono e che vengono annullati, si attendono i market mover di oggi e di domani con il Pce per poter vedere una reazione alle brutte chiusure viste la scorsa settimana sulla maggior parte degli indici azionari. Al momento prova a scendere solamente Nasdaq che ieri é andato a ritestare i minimi della settimana, mentre il Dow Jones ancora rimane in una zona delicata dalla quale dovrebbe tentare di far partire un movimento tecnico che confermerebbe quelle 4 settimane di vendite di inizio anno. Il Nikkei oggi ricompra i minimi e sale di un misero 0,2%. Bitcoin oramai si attesta intorno agli 85000, con una dinamica tecnica spaventosamente ribassista, i titoli di Stato sembrano voler far scendere i loro rendimenti, l'azionario é in continua fase di test. 