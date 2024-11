Nvidia perde leggermente in vista del rapporto sugli utili di oggi🕤 Cosa aspettarsi 📊

Nvidia (NVDA.US) sarà nuovamente al centro dell'attenzione dei mercati, poiché l'azienda presenterà oggi i risultati per il quarto trimestre fiscale 2025 (terzo trimestre 2024 del calendario) dopo la sessione statunitense. Dopo un apprezzamento del prezzo delle azioni superiore al 180% dall'inizio dell'anno, l'azienda è diventata la più grande società quotata al mondo, con valutazioni così esigenti che anche un report molto positivo (in realtà , non si considera altro) potrebbe non essere sufficiente a indurre centinaia di miliardi di dollari in più ad acquistare l'azione e fermare la presa di profitto. La barra non ufficiale per Nvidia è stata fissata alta, e gli investitori sperano soprattutto in previsioni eccellenti che potrebbero "cancellare" ogni possibile delusione nei risultati trimestrali, che secondo Bloomberg Intelligence potrebbero essere stati influenzati da problemi logistici.

Le previsioni di vendita indicano una crescita annua del 84% e un risultato di $33,28 miliardi, mentre l'azienda stessa si aspettava $32,5 miliardi nel secondo trimestre, con un margine di errore del 2%. Il mercato si aspetta che il settore dei data center generi ricavi per $29,5 miliardi; il che rappresenterebbe un aumento del 200% su base annua. Si prevede che l'utile per azione aumenti dell'89% su base annua, arrivando a $0,74. Amazon, Microsoft, Alphabet e Meta Platforms hanno segnalato alti investimenti in data center e in infrastrutture AI più ampie per il futuro, e sono i maggiori clienti di Nvidia. Tutte queste aziende (ad eccezione di Super Micro Computer) stanno facendo bene, il che senza dubbio può essere interpretato come un buon indicatore per i futuri trimestri. La domanda è, saranno le nuove previsioni sufficienti per dare slancio al mercato? Il margine lordo di Nvidia è sceso al 75,1% nel secondo trimestre, rispetto al 78,4% del primo trimestre. I costi saranno quindi sotto osservazione, sebbene gli analisti si aspettino che i margini del terzo trimestre scendano ulteriormente al 74,4%; Nvidia si aspettava costi operativi più alti (almeno $3 miliardi) nel terzo trimestre. BNP Paribas prevede che l'azienda supererà le aspettative di vendita di $2 miliardi, riportando circa $35,5 miliardi e emetterà previsioni di vendita per $4 miliardi superiori al trimestre precedente (previsione per il trimestre attuale). La previsione di ricavi per l'intero anno fiscale 2025 (anno solare 2024) dovrebbe superare i $125 miliardi. La previsione media degli analisti per le azioni di Nvidia è di circa $159 per azione (circa il 10% sopra il prezzo attuale). Il mercato sta prezzando una volatilità dell'8% sulle azioni, dopo il report. La gamma delle aspettative di vendita secondo gli analisti di Bloomberg è attualmente di $8 miliardi, il che mostra che il mercato ritiene che la sorpresa potrebbe andare in entrambe le direzioni oggi.

Blackwell AI - catalizzatore per una nuova ondata di crescita o l'inizio di problemi? L'attenzione dei mercati si concentrerà sui commenti dell'azienda riguardo ai chip Blackwell AI, che si prevede diventeranno un motore di vendita sempre più importante per l'azienda nei prossimi trimestri, potenzialmente approfondendo il suo vantaggio competitivo nell'industria delle GPU ad alte prestazioni, dove la sua quota di mercato attualmente si attesta intorno al 90%. Nvidia sta "pubblicizzando" i chip Blackwell, suggerendo che acquistarli sarà conveniente per le aziende, riducendo i costi operativi e il consumo energetico fino a 25 volte quando si utilizzano LLM (modelli linguistici di grandi dimensioni). The Information ha evidenziato problemi di surriscaldamento con i processori Blackwell di Nvidia quando installati nei rack dei server; tuttavia, il mercato ha ridotto parte della reazione negativa a queste segnalazioni. È noto che la produzione di massa dei chip Blackwell è stata rinviata dal terzo trimestre a dicembre di quest'anno, a causa di problemi di progettazione non specificati. Di conseguenza, è il commento su questa questione che potrebbe plasmare la reazione dei mercati. Gli acquirenti probabilmente vorranno che l'azienda confermi dicembre come inizio della produzione e sottolinei che la domanda per Blackwell è ai massimi storici e supera significativamente la capacità produttiva. Più incertezze l'azienda segnala su questo argomento durante la conferenza (o peggio, rinvia l'inizio della produzione al 2025), più violenta sarà la reazione del mercato. Un altro argomento a cui il mercato presterà attenzione è la situazione degli affari di Nvidia in Cina e i possibili commenti sugli effetti della nuova politica tariffaria degli Stati Uniti nel contesto del Reciprocal Trade Act, che potrebbe colpire le aziende che "eludono" le sanzioni statunitensi.

Azioni Nvidia (NVDA.US) Le azioni di Nvidia stanno testando il limite superiore del canale rialzista e vengono scambiate quasi il 30% sopra la media esponenziale a 200 sessioni (EMA200, rossa). Un ottimo report, previsioni e notizie positive su Blackwell potrebbero portare il titolo sopra il limite superiore del canale, il che rappresenterebbe un grande nuovo impulso all'acquisto e una maggiore valutazione premium. D'altra parte, una delusione potrebbe portare almeno a un test della forza del mercato, con l'EMA50 a $137 per azione.

