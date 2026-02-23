Panoramica dei mercati: riorganizzazione dei mercati europei dopo le turbolenze commerciali: cosa tenere d'occhio? 🔎

Le borse europee sono perlopiù in calo nella seduta di lunedì, dopo che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato un nuovo dazio globale uniforme del 15%, con effetto immediato.

La decisione è arrivata in seguito alla sentenza della Corte Suprema che aveva bloccato una parte significativa del precedente sistema tariffario, migliorando temporaneamente il sentiment di mercato alla fine della scorsa settimana. La rinnovata escalation ha nuovamente aumentato l’incertezza commerciale e ridotto la propensione al rischio.

Gli investitori sono preoccupati per l’impatto sulla crescita globale e sulle aspettative di inflazione. Anche i future sugli indici statunitensi indicano un’apertura in territorio negativo. I principali indici europei sono sotto pressione – l’ Euro Stoxx 50 (EU50) perde circa lo 0,20%, mentre il DAX tedesco arretra di circa lo 0,44%, riflettendo la sua elevata esposizione al commercio internazionale. Il FRE40 francese ha brevemente toccato un nuovo massimo storico prima di invertire al ribasso (attualmente -0,25%). Il UK100 cede lo 0,25%. L’indice ampio Stoxx 600 è in calo di circa lo 0,30%, con la maggior parte dei settori in territorio negativo. Tra i più deboli figurano le società industriali sensibili al commercio estero.

perde circa lo 0,20%, mentre il tedesco arretra di circa lo 0,44%, riflettendo la sua elevata esposizione al commercio internazionale. Il francese ha brevemente toccato un nuovo massimo storico prima di invertire al ribasso (attualmente -0,25%). Il cede lo 0,25%. L’indice ampio è in calo di circa lo 0,30%, con la maggior parte dei settori in territorio negativo. Tra i più deboli figurano le società industriali sensibili al commercio estero. I movimenti settoriali e dei singoli titoli sono misti. Le società del lusso come Kering (+3,30%) e LVMH (+1,50%) hanno inizialmente sostenuto il mercato francese, mentre i gruppi dell’aerospazio e della difesa, tra cui Airbus e Thales, risultano in calo.

Novo Nordisk (NOVOB.DK) perde oltre il 12% dopo che il suo farmaco contro l’obesità CagriSema non ha raggiunto l’endpoint primario in uno studio clinico, intensificando i timori legati alla concorrenza.

Johnson Matthey (JMAT.UK) cede oltre il 16% a seguito della riduzione del prezzo di vendita della divisione Catalyst Technologies.

JD Sports (JD.UK) guadagna il 5,00% dopo l’annuncio di un programma di riacquisto di azioni proprie da 200 milioni di sterline.

Rolls-Royce Holdings (RR.UK) arretra dell’1,20% in attesa dei risultati trimestrali previsti nel corso della settimana.

Sul fronte macroeconomico, alcuni dati hanno fornito un moderato sostegno al quadro europeo nonostante la volatilità di mercato. L’indice Ifo sul clima economico in Germania è salito a 88,6 punti a febbraio, leggermente sopra le attese e al livello più alto da agosto, segnalando timidi segnali di ripresa.

Anche gli ultimi dati PMI dell’area euro, pubblicati alla fine della scorsa settimana, hanno mostrato il ritorno del settore manifatturiero in territorio di espansione dopo diversi mesi di contrazione.

La presidente della BCE, Christine Lagarde, ha avvertito che una politica commerciale imprevedibile potrebbe compromettere gli investimenti e la stabilità economica. Nei prossimi giorni il mercato attende ulteriori pubblicazioni di risultati societari in Europa.

Questo materiale è una comunicazione di marketing ai sensi dell'Art. 24, paragrafo 3, della direttiva 2014/65 / UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92 / CE e la direttiva 2011/61 / UE (MiFID II). La comunicazione di marketing non è una raccomandazione di investimento o informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento ai sensi del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio e direttive della Commissione 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e regolamento delegato (UE) 2016/958 della Commissione, del 9 marzo 2016, che integra il regolamento UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per le disposizioni tecniche per la presentazione obiettiva di raccomandazioni di investimento o altre informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento e per la divulgazione di particolari interessi o indicazioni di conflitti di interessi o qualsiasi altra consulenza, anche nell'ambito della consulenza sugli investimenti, ai sensi della legge sugli strumenti finanziari del 29 luglio 2005 (ad es. Journal of Laws 2019, voce 875, come modificata). La comunicazione di marketing è preparata con la massima diligenza, obiettività, presenta i fatti noti all'autore alla data di preparazione ed è priva di elementi di valutazione. La comunicazione di marketing viene preparata senza considerare le esigenze del cliente, la sua situazione finanziaria individuale e non presenta alcuna strategia di investimento in alcun modo. La comunicazione di marketing non costituisce un'offerta di vendita, offerta, abbonamento, invito all'acquisto, pubblicità o promozione di strumenti finanziari. XTB S.A. non è responsabile per eventuali azioni o omissioni del cliente, in particolare per l'acquisizione o la cessione di strumenti finanziari. XTB non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi perdita o danno, anche senza limitazione, eventuali perdite, che possono insorgere direttamente o indirettamente, intrapresa sulla base delle informazioni contenute in questa comunicazione di marketing. Nel caso in cui la comunicazione di marketing contenga informazioni su eventuali risultati relativi agli strumenti finanziari ivi indicati, questi non costituiscono alcuna garanzia o previsione relativa ai risultati futuri. Le prestazioni passate non sono necessariamente indicative dei risultati futuri, e chiunque agisca su queste informazioni lo fa interamente a proprio rischio.