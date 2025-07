Obbligazioni in Ripresa

Massimi Storici (In dollari) Prosegue il test dei massimi dei mercati azionari che ieri provano a cedere mentre il mercato obbligazionario ha mostrato dei chiari segni di ripresa sulle scadenze decennali che hanno visto dei forti ridimensionamenti dei rendimenti nell'intraday. Oggi abbiamo l'indice manifatturiero della Fed di Richmond e Powell che parlerá delle normative sul sistema bancario al Capital Framework for Large Banks.



OBBLIGAZIONARIO IN RIPRESA



Palese il tentativo di ripresa del mercato obbligazionario che ieri ha visto un forte calo dei rendimenti sulle scadenze decennali su tutti i titoli piú importanti. Il Gilt Uk si riporta a ridosso del 4,6%, il nostro Btp ritorna verso il 3,48%, il Bund al 2,6%, in sostanza tutti i rendimenti sono scesi in modo considerevole e sembra essere partito un trend interessante che potrebbe influire anche sull'andamento del mercato azionario che di fatto é in test sui massimi e che potrebbe provare a scendere qualora ci fosse una qualche conferma tecnica di rilievo. Per il momento quindi l'attenzione ricade sull'obbligazionario che di fatto potrebbe essere molto interessante per le prossime settimane.



SUI MASSIMI SENZA SOSTA?



Mercati sui massimi senza sosta, ma di fatto al momento non vediamo accelerazioni rialziste degne di rilievo. Ricordiamo che domani sera abbiamo le trimestrali di Google e Tesla, le due trimestrali piú importanti della settimana, che potrebbero di fatto muovere il mercato nella giornata di giovedí, quando usciranno anche i dati del mercato del lavoro sulle richieste di sussidi di disoccupazione e i tassi Bce che probabilmente rimarranno fermi. In sostanza la situazione tecnica potrebbe essere interessante nel breve, ma si necessitano, come ripetiamo sempre, di conferme tecniche che non abbiamo.



CHI COMANDA IL MERCATO?



Osservando le dinamiche di mercato a partire da inizio anno, a comandare e il mercato del basso rischio, ossia il valutario e l'obbligazionario, quindi mercato monetario/valutario e obbligazionario governativo. In sostanza il mercato obbligazionario rende piú dei tassi in Europa rendendo cosí convenienti le obbligazioni europee mentre l'euro ha di fatto eroso i rendimenti degli indici americani. Se infatti osserviamo gli indici azionari americani quotati in euro, i massimi storici sono ancora lontani, in pratica i rialzi che vediamo sono guidati da un debolezza cronica di dollaro. Stessa cosa dicasi per Bitcoin che in euro non di certo ha i rendimenti che ha in dollari.

Indice Nasdaq quotato in Euro. I massimi storici sono ancora distanti - Fonte: TradingView.com Inizia ad investire oggi o prova un conto demo senza rischi Apri un Conto Apri un Conto Demo Scarica la app mobile Scarica la app mobile

Questo materiale è una comunicazione di marketing ai sensi dell'Art. 24, paragrafo 3, della direttiva 2014/65 / UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92 / CE e la direttiva 2011/61 / UE (MiFID II). La comunicazione di marketing non è una raccomandazione di investimento o informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento ai sensi del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio e direttive della Commissione 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e regolamento delegato (UE) 2016/958 della Commissione, del 9 marzo 2016, che integra il regolamento UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per le disposizioni tecniche per la presentazione obiettiva di raccomandazioni di investimento o altre informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento e per la divulgazione di particolari interessi o indicazioni di conflitti di interessi o qualsiasi altra consulenza, anche nell'ambito della consulenza sugli investimenti, ai sensi della legge sugli strumenti finanziari del 29 luglio 2005 (ad es. Journal of Laws 2019, voce 875, come modificata). La comunicazione di marketing è preparata con la massima diligenza, obiettività, presenta i fatti noti all'autore alla data di preparazione ed è priva di elementi di valutazione. La comunicazione di marketing viene preparata senza considerare le esigenze del cliente, la sua situazione finanziaria individuale e non presenta alcuna strategia di investimento in alcun modo. La comunicazione di marketing non costituisce un'offerta di vendita, offerta, abbonamento, invito all'acquisto, pubblicità o promozione di strumenti finanziari. XTB S.A. non è responsabile per eventuali azioni o omissioni del cliente, in particolare per l'acquisizione o la cessione di strumenti finanziari. XTB non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi perdita o danno, anche senza limitazione, eventuali perdite, che possono insorgere direttamente o indirettamente, intrapresa sulla base delle informazioni contenute in questa comunicazione di marketing. Nel caso in cui la comunicazione di marketing contenga informazioni su eventuali risultati relativi agli strumenti finanziari ivi indicati, questi non costituiscono alcuna garanzia o previsione relativa ai risultati futuri. Le prestazioni passate non sono necessariamente indicative dei risultati futuri, e chiunque agisca su queste informazioni lo fa interamente a proprio rischio.