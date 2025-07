Oggi BCE, PMI e Sussidi Disoccupazione

Trimestrali miste Giornata con tassi Bce, PMI globali, trimestrali e Sussidi di Disoccupazione Usa. Ieri inoltre abbiamo assistito ad un forte rialzo dovuto alle voci circa un possibile accordo tra Usa e Ue su dazi al 15%, ancora nulla di ufficiale ma quanto basta per far partire un rialzo congiunto sui listini azionari globali. Per il momento non cambia nulla, le trimestrali di Google e Tesla sono state di fatto in linea con le tendenze principali dei fatturati delle ultime trimestrali, quindi bene Google e male Tesla.



TASSI BCE FERMI



Oggi avremo la decisione in merito ai tassi della Bce, tassi che molto probabilmente rimarranno fermi per via della vicinanza dei tassi stessi ai target di inflazione stabiltii dalla banca centrale. L'equilibrio intorno al 2% é da aggiustarsi qualora dovessimo vedere degli shock su disoccupazione e inflazione, cose che per il momento non vediamo in Europa. Si attendono sviluppi circa i dati di oggi sui PMI che usciranno in mattinata, dati a corredo di una situazione macro che vede l'Europa in un equilibrio precario, con disoccupazione ai minimi e produttivitá bassa. Per il momento l'Europa é in piedi grazie all'ottimo lavoro della Lagarde sui tassi, ora a livelli piú che accettabili e in linea con i parametri fondamentali della Bce.



DAZI RECIPROCI USA-UE E REAZIONE DEI MERCATI



Reazione al rialzo per i mercati nella giornata di ieri quando nel pomeriggio si é parlato di dazi reciproci tra Usa e Ue al 15%. Per il momento nulla di ufficiale, ma tanto basta per innescare una reazione rialzista delle quotazioni sull'azionario. Accusa il colpo anche il mercato obbligazionario che ritorna ad essere venduto. Attenzione a quest'ultimo mercato perché ultimamente si tende a dare molto peso alle oscillazioni negative mentre quelle positive vengono di fatto ignorate creando un bias cognitivo non di poco conto. In ogni caso a reagire solo il mercato azionario, l'obbligazionario reagisce di rilfesso mentre il mercato valutario sembra quasi ignorare queste dinamiche.



VIX AI MINIMI. BUFFETT INDICATOR SUI MASSIMI. NIKKEI PROSEGUE



Attenzione al Vix che torna sotto soglia 16. Questo elemento, insieme ad un Buffett Indicator che si trova sul livello assurdo del 211%, é un chiaro segnale di pericolo sui mercati. L'azionario é palesemente sovrapprezzato almeno nel breve, la situazione é particolarmente tirata e la reazione del Nikkei nella giornata di ieri é l'emblema di come il rischio stia pagando "troppo" rispetto al resto del mercato. Nikkei infatti prosegue il rialzo con un +1,6% sul mercato cash, al momento l'indice é il secondo in termini di performance dopo il Nasdaq dai minimi di aprile in quanto la sua performance é vicina al 37%, Nasdaq é di poco superiore al 40%. La situazione tecnica vede ancora rialzi, non ci sono segnali ribassisti.

Nikkei225, Grafico Settimanale - Fonte: XStation



TRIMESTRALI MISTE IN USA



