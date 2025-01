Oggi Disoccupazione USA e NFP

Oggi il Dato piú importante Esce oggi il dato piú importante del mese per quanto riguarda gli scenari macroeconomici, ossia il Tasso di Disoccupazione Usa accompagnato dai Nonfarm Payrolls, entrambi dati che risultano essere market mover in quanto rappresentativi del mercato del lavoro Usa. Al momento si registrano tensioni sul mercato obbligazionario, tensioni che potrebbero teoricamente rientrare nel corso delle prossime settimane, mentre sul valutario le tensioni sui titoli Uk si riversano sul mercato valutario con la sterlina che scende ai minimi dello scorso anno sotto 1,23. Il mercato azionario Usa riapre oggi proprio dopo l'uscita dei dati occupazionali.



DISOCCUPAZIONE USA E NFP. COSA ASPETTARSI



Il tasso di disoccupazione Usa risulta essere il market mover per quest'anno in quanto un suo aumento potrebbe essere determinante per la direzionalitá dei mercati nel corso dei prossimi mesi. Al momento il dato é al 4,2% ed é previsto stabile, quindi potrebbe esserci un nulla di fatto dal punto di vista del dato, ma ci sono delle considerazioni da fare in merito alla bontá di questo dato. La prima considerazione riguarda il fatto che si fa riferimento al dato di dicembre, quindi un periodo in cui ci sono molti lavori stagionali, aumentano i part-time di ogni tipo, pertanto abbiamo sicuramente una lettura "sporcata" da questi lavori. Ricordiamo che il tasso di disoccupazione che vediamo (U3) prende in considerazione come occupati anche coloro che lavorano 1 ora a settimana, pertanto le attivitá di fine anno con il conseguente aumento dei consumi fisiologico, potrebbe non far salire il tasso di disoccupazione. La seconda considerazione riguarda le richieste continue di sussidi di disoccupazione che si trovano a ridosso dei livelli massimi di luglio 2024 e che di fatto sono in un trend rialzista, segno del fatto che il mercato del lavoro sta di fatto soffrendo, pertanto difficile aspettarsi una diminuzione del tasso di disoccupazione nel corso delle prossime letture, compresa quella di oggi. Terza considerazione riguarda il tasso di disoccupazione U6 che esclude tutta la componente volatile del dato U3 e da maggior peso ai lavori full-time. Questo dato é previsto invece salire, dal 7,8% al 7,9% confermando quindi un mercato del lavoro in peggioramento, vedremo se oggi sará confermata la stima. Ultima considerazione riguarda i NFP che, stando alla storia recente degli ultimi 2 anni, a partire dal gennaio 2023 ha visto circa 4 dati su 5 essere rivisti in negativo, pertanto il dato di facciata non é affidabile, meglio concentrarsi sulle revisioni che usciranno dei mesi scorsi per avere una lettura piú chiara e autentica del dato. Facciamo attenzione anche al dato canadese in quanto oggi uscirá anche il tasso di disoccupazione in Canada, quest'ultimo previsto al rialzo dal 6,8% al 6,9% ed é un dato che sta seguendo alla perfezione la teoria economica della curva di Phillips, ossia ad una diminuzione dell'inflazione corrisponde un aumento del tasso di disoccupazione, teoria che ha ampia probabilita di realizzazione sia in Europa che in Usa visto il clima a tassi alti. Il Canada potrebbe fare da "spia" alla situazione macroeconomica attuale.



TENSIONI IN UK



Obbligazioni Uk vendute, tasso di interesse a 10 anni che supera il tasso di riferimento della BoE e GbpUsd che scende. Si rivive lo scenario di fine 2022, dove si vedeva un dollaro in forte rafforzamento e titoli di Stato venduti, in quel caso i movimento risultavano sicuramente piú estremi portando poi la BoE ad intervenire direttamente sul mercato obbligazionario. Al momento non vediamo preoccupazioni da parte della BoE che potrebbe tranquillamente tagliare i tassi nella prossima riunione di politica monetaria, soprattutto se vedremo un tasso di disoccupazione in aumento in Uk nella prossima lettura, evento probabile visto l'andamento generale e instabile del mercato del lavoro. Al momento quindi rimangono le tensioni anche sul valutario con influenza diretta sugli altri cambi come EurUsd e in particolar modo su GbpUsd. Ricordiamo che il carry trade piú vantaggioso sul mercato é in questo momento quello tra sterlina e yen, il crosso GBPJPY, quindi attenzione ai movimenti di queste valute in quanto potrebbero essere fortemente incidenti nel corso delle prossime sedute.



MERCATI AL TEST DEL DATO



