Oggi Inflazione e Disoccupazione in Europa

Dati del Lavoro Jolts nel pomeriggio Parte oggi a pieno regime il nuovo anno, un anno sicuramente interessante che vede il rimando di quanto visto nel 2024, ossia i temi riguardanti l'andamento del mercato del lavoro in Usa e le conseguenti mosse di politica monetaria delle banche centrali. Come abbiamo detto nell'Outlook 2025, un occhio di riguardo va alla situazione giapponese che potrebbe trovarsi di fronte ad una svolta storica per la sua economia con la gestione dell'inflazione al di sopra del 2%. In questa settimana avremo i dati del lavoro in Usa, una settimana che culmina con l'uscita del dato sul tasso di disoccupazione e i Nonfarm Payrolls, una settimana giá molto importante dal punto di vista macro mentre dal punto di vista tecnico sará una settimana dove i mercati si dovranno assestare per i movimenti futuri.



Vi ricordo che stamani alle 8:30 si riparte con le live e con l'appuntamento di inizio settimana di "Caffé e Mercati".



INFLAZIONE IN EUROPA E DISOCCUPAZIONE



Stamani sará la volta dei primi dati macro importanti, ossia i dati sull'inflazione in Europa all'indomani del dato sull'inflazione in Germania che esce al di sopra delle aspettative al 2,6%. Il dato di oggi é previsto al 2,4%, in salita rispetto al 2,2% dato da un probabile effetto delle festivitá sui prezzi in quanto la situazione economica europea, cosí come visto dai dati Pmi usciti nelle scorse settimane, non vede assolutamente un'economia europea in ripresa, anzi, siamo in probabile rallentamento congiunturale. Questo rallentamento é palese osservando i dati sul lungo periodo, attenzione quindi a quelle distorsioni cognitive che fanno percepire un aumento dell'[inflazione come un segnale di un buono stato di salute dell'economia europea. Oggi uscirá anche il dato sul tasso di disoccupazione che é previsto in leggero rialzo dal 6,3% al 6,4%, un rialzo di poco conto se consideriamo che la disoccupazione in Europa é ai minimi dal 1995. La situazione del mercato occupazionale europeo é da tenere sotto stretta osservazione in quanto non abbiamo segnali di cedimento di questo mercato, eppure la situazione economica non sembra essere delle migliori, una vera e propria contraddizione, ossia un mercato del lavoro florido e un'economia in rallentamento non vanno sicuramente d'accordo e la lettura generale risulta al momento poco chiara.



I DATI JOLTS



Oggi pomeriggio sará il turno dei primi dati importanti del mercato del lavoro, i dati Jolts che si muovono notoriamente in ritardo rispetto a tutti gli altri dati del mercato del lavoro. Le tendenze del dato risultano chiare, pertanto il dato preso singolarmente dovrá essere messo all'interno del contesto degli altri dati che usciranno nel corso della settimana e che culminano con l'uscita del tasso di disoccupazione e i nonfarm payrolls nella giornata di venerdi. Al momento quindi questo dato fará sicuramente da market mover e sará determinante per l'andamento dei mercati nel corso del pomeriggio.



MERCATI DA OSSERVARE



Determinante l'apertura del cash Usa oggi che dará la vera direzionalitá nella prima giornata di mercato vero dell'anno. Al momento l'azionario si trova a negoziare sui livelli giá visti a fine 2024 e riprenderanno oggi a formare quelle che saranno le configurazioni tecniche per i giorni successivi. Attenzione a Ftse Mib e Nikkei che si trovano su dei massimi settimanali importanti nel lungo periodo, mentre lato Forex attenzione alle majors contro Usd che si riprendono con forza e che sembrano voler iniziare a strutturare quella che potrebbe essere un'inversione di lungo periodo proprio contro il biglietto verde, troppo forte anche per gli Usa. Un dollaro troppo forte non conviene a nessuna area economica in quanto gli Usa si ritrovano con un debito enorme e che comporta spese per interessi importanti che con un dollaro forte diventano ulteriormente esose, inoltre gli effetti negativi su Europa, Uk e Giappone risulterebbero evidenti non solo a livello finanziario ma anche a livello di commerci internazionali in quanto si presenta uno squilibrio troppo a favore di una sola area economica. Quest'ultima considerazione ha avuto anche un esempio storico recente, ossia l'intervento congiunto di Boe e Boj sul mercato obbligazionario e valutario di fine 2022 dove un dollaro molto forte ha portato Sterlina e Yen a quotare sui loro minimi comportando l'intervento delle rispettive banche centrali. Attenzione quindi alle majors e alle loro potenziali inversioni nel lungo periodo contro il dollaro. Parte oggi a pieno regime il nuovo anno, un anno sicuramente interessante che vede il rimando di quanto visto nel 2024, ossia i temi riguardanti l'andamento del mercato del lavoro in Usa e le conseguenti mosse di politica monetaria delle banche centrali. Come abbiamo detto nell'Outlook 2025, un occhio di riguardo va alla situazione giapponese che potrebbe trovarsi di fronte ad una svolta storica per la sua economia con la gestione dell'inflazione al di sopra del 2%. In questa settimana avremo i dati del lavoro in Usa, una settimana che culmina con l'uscita del dato sul tasso di disoccupazione e i Nonfarm Payrolls, una settimana giá molto importante dal punto di vista macro mentre dal punto di vista tecnico sará una settimana dove i mercati si dovranno assestare per i movimenti futuri.Vi ricordo che stamani alle 8:30 si riparte con le live e con l'appuntamento di inizio settimana di "Caffé e Mercati". Clicca qui per partecipare alla live Stamani sará la volta dei primi dati macro importanti, ossia i dati sull'inflazione in Europa all'indomani del dato sull'inflazione in Germania che esce al di sopra delle aspettative al 2,6%. Il dato di oggi é previsto al 2,4%, in salita rispetto al 2,2% dato da un probabile effetto delle festivitá sui prezzi in quanto la situazione economica europea, cosí come visto dai dati Pmi usciti nelle scorse settimane, non vede assolutamente un'economia europea in ripresa, anzi, siamo in probabile rallentamento congiunturale. Questo rallentamento é palese osservando i dati sul lungo periodo, attenzione quindi a quelle distorsioni cognitive che fanno percepire un aumento dell'[inflazione come un segnale di un buono stato di salute dell'economia europea. Oggi uscirá anche il dato sul tasso di disoccupazione che é previsto in leggero rialzo dal 6,3% al 6,4%, un rialzo di poco conto se consideriamo che la disoccupazione in Europa é ai minimi dal 1995. La situazione del mercato occupazionale europeo é da tenere sotto stretta osservazione in quanto non abbiamo segnali di cedimento di questo mercato, eppure la situazione economica non sembra essere delle migliori, una vera e propria contraddizione, ossia un mercato del lavoro florido e un'economia in rallentamento non vanno sicuramente d'accordo e la lettura generale risulta al momento poco chiara.Oggi pomeriggio sará il turno dei primi dati importanti del mercato del lavoro, i dati Jolts che si muovono notoriamente in ritardo rispetto a tutti gli altri dati del mercato del lavoro. Le tendenze del dato risultano chiare, pertanto il dato preso singolarmente dovrá essere messo all'interno del contesto degli altri dati che usciranno nel corso della settimana e che culminano con l'uscita del tasso di disoccupazione e i nonfarm payrolls nella giornata di venerdi. Al momento quindi questo dato fará sicuramente da market mover e sará determinante per l'andamento dei mercati nel corso del pomeriggio.Determinante l'apertura del cash Usa oggi che dará la vera direzionalitá nella prima giornata di mercato vero dell'anno. Al momento l'azionario si trova a negoziare sui livelli giá visti a fine 2024 e riprenderanno oggi a formare quelle che saranno le configurazioni tecniche per i giorni successivi. Attenzione a Ftse Mib e Nikkei che si trovano su dei massimi settimanali importanti nel lungo periodo, mentre lato Forex attenzione alle majors contro Usd che si riprendono con forza e che sembrano voler iniziare a strutturare quella che potrebbe essere un'inversione di lungo periodo proprio contro il biglietto verde, troppo forte anche per gli Usa. Un dollaro troppo forte non conviene a nessuna area economica in quanto gli Usa si ritrovano con un debito enorme e che comporta spese per interessi importanti che con un dollaro forte diventano ulteriormente esose, inoltre gli effetti negativi su Europa, Uk e Giappone risulterebbero evidenti non solo a livello finanziario ma anche a livello di commerci internazionali in quanto si presenta uno squilibrio troppo a favore di una sola area economica. Quest'ultima considerazione ha avuto anche un esempio storico recente, ossia l'intervento congiunto di Boe e Boj sul mercato obbligazionario e valutario di fine 2022 dove un dollaro molto forte ha portato Sterlina e Yen a quotare sui loro minimi comportando l'intervento delle rispettive banche centrali. Attenzione quindi alle majors e alle loro potenziali inversioni nel lungo periodo contro il dollaro.

Questo materiale è una comunicazione di marketing ai sensi dell'Art. 24, paragrafo 3, della direttiva 2014/65 / UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92 / CE e la direttiva 2011/61 / UE (MiFID II). La comunicazione di marketing non è una raccomandazione di investimento o informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento ai sensi del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio e direttive della Commissione 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e regolamento delegato (UE) 2016/958 della Commissione, del 9 marzo 2016, che integra il regolamento UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per le disposizioni tecniche per la presentazione obiettiva di raccomandazioni di investimento o altre informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento e per la divulgazione di particolari interessi o indicazioni di conflitti di interessi o qualsiasi altra consulenza, anche nell'ambito della consulenza sugli investimenti, ai sensi della legge sugli strumenti finanziari del 29 luglio 2005 (ad es. Journal of Laws 2019, voce 875, come modificata). La comunicazione di marketing è preparata con la massima diligenza, obiettività, presenta i fatti noti all'autore alla data di preparazione ed è priva di elementi di valutazione. La comunicazione di marketing viene preparata senza considerare le esigenze del cliente, la sua situazione finanziaria individuale e non presenta alcuna strategia di investimento in alcun modo. La comunicazione di marketing non costituisce un'offerta di vendita, offerta, abbonamento, invito all'acquisto, pubblicità o promozione di strumenti finanziari. XTB S.A. non è responsabile per eventuali azioni o omissioni del cliente, in particolare per l'acquisizione o la cessione di strumenti finanziari. XTB non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi perdita o danno, anche senza limitazione, eventuali perdite, che possono insorgere direttamente o indirettamente, intrapresa sulla base delle informazioni contenute in questa comunicazione di marketing. Nel caso in cui la comunicazione di marketing contenga informazioni su eventuali risultati relativi agli strumenti finanziari ivi indicati, questi non costituiscono alcuna garanzia o previsione relativa ai risultati futuri. Le prestazioni passate non sono necessariamente indicative dei risultati futuri, e chiunque agisca su queste informazioni lo fa interamente a proprio rischio.