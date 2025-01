Euro al test di 1,03 Mercati azionari ancora improntati al rialzo su base settimanale grazie all'uscita del dato dell'inflazione Usa, oggi é la volta del dato dell'inflazione europea che é stato notoriamente di minor impatto nel corso del 2024. L'impostazione dell'azionario rimane quindi rialzista con probabili chiusure positive, mentre facciamo attenzione a ció che succede sul valutario con UsdJpy che crolla nella giornata di ieri. EurUsd e GbpUsd provano a tenere i minimi in un test contro il dollaro che potrebbe riservare delle sorprese nel corso delle prossime settimane. La dinamica di inversione contro il dollaro necessita di diverso tempo prima di formarsi in modo adeguato.



OGGI INFLAZIONE EUROPA



Oggi uscirá alle 11:00 il dato sull'inflazione europea, dato relativo a dicembre e che vede l'inflazione salire dal 2,2% al 2,4%. Osservando le inflazioni dei singoli paesi piú importanti nell'area euro, quindi Germania, Italia, Francia e Spagna, il dato dovrebbe teoricamente uscire in linea con le stime, pertanto non si attendono sorprese. Come per gli Usa, i dati in uscita a gennaio e che fanno riferimento al mese di dicembre risultano tendenzialmente positivi per via della stagionalitá dovuta ad un recupero dei consumi sul finire dell'anno, pertanto la vera tendenza dei dati la rivedremo probabilmente a partire giá da febbraio. Ricordiamo che in merito all'inflazione e alle possibilitá di rivedere delle "fiammate" al rialzo, il trend di lungo del dato é ancora assolutamente ribassista e non ci sono i presupposti macroeconomici per pensare altro considerando il fatto che i dati PMI suggeriscono una fase di rallentamento generalizzato per l'Europa, pertanto i consumi, di riflesso l'inflazione, potrebbe riprendere a scendere nel corso dei prossimi mesi. In sostanza, attendiamoci un dato in linea con le stime.



DOLLARO IN SOFFERENZA?



